«Καταπέλτης» ο Δανός ΥΠΕΞ για Τραμπ: Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία!

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα παραχωρήσει στον Ντόναλντ Τραμπ τη Γροιλανδία, η οποία ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, μεταδίδει το Bloomberg.

Πιο αναλυτικά, ο Λόκε είπε ότι κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στην Κοπεγχάγη, Κεν Χάουερι, τη Δευτέρα, ζητώντας του εξηγήσεις για τον διορισμό του κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι ως ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με τον Δανό ΥΠΕΞ, στη συνάντηση αυτή η Κοπεγχάγη χάραξε μια «σαφή κόκκινη γραμμή» ως προς το ζήτημα της Γροιλανδίας και ζήτησε εξηγήσεις για τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ εξέφρασε για πρώτη φορά την επιθυμία του να προσαρτήσει την Γροιλανδία κατά την πρώτη του θητεία το 2019. Μετά την επιστροφή του στην εξουσία ωστόσο, έχει εντείνει την προσπάθεια να αποκτήσει τον έλεγχο του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο.

Σε συνέντευξη του χθες Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιδιώκει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία για τα ορυκτά της αποθέματα, αλλά επειδή το νησί είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι η Δανία δεν έχει δαπανήσει αρκετά για την άμυνα της Γροιλανδίας, λέγοντας ότι παντού υπάρχουν κινεζικά και ρωσικά πλοία.

Απαντώντας στο σχόλιο αυτό, ο Λόκε τόνισε ότι η Γροιλανδία προστατεύεται από τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ. Συν τοις άλλοις η Κοπεγχάγη πιέζει τους Συμμάχους να εστιάσουν περισσότερο στην ασφάλεια του νησιού.

Σημειώνεται ότι στα βορειοδυτικά του νησιού φιλοξενείται η αμερικανική διαστημική βάση Πιτουφίκ. Παράλληλα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτή σε διεύρυνση της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή.

Παρόλα αυτά, τόσο η Φρέντερικσεν, όσο και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν απέρριψαν το αίτημα του Τραμπ για προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ.

«Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς και η εδαφική της ακεραιότητα πρέπει να γίνεται σεβαστή», έγραψε ο Νίλσεν σε ανάρτησή του στο Facebook.