Αλλαγές στην κατανομή κοινοτικών πόρων ζητά ο Γ. Δραγασάκης

Την αναμόρφωση του καθεστώτος των περιφερειακών ενισχύσεων εξετάζει η ΕΕ, όπως ανέφερε η Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, στην συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη.

Ο κ. Δραγασάκης έθεσε το θέμα σημειώνοντας την ανάγκη οι πόροι να κατανέμονται όχι μόνο με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά και με ποιοτικά κριτήρια, όπως πχ το ύψος της ανεργίας και η νησιωτικότητα που αποτυπώνουν περισσότερο καθαρά τις ανάγκες και τα προβλήματα κάθε περιφέρειας.

Οπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η επίτροπος είπε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να υπάρξουν αναμορφώσεις και βελτιώσεις στο πλαίσιο της σημασίας που δίνει η ΕΕ προκειμένου οι χώρες μέλη και οι περιφέρειες να αξιοποιούν, σε στενή πάντα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον καλύτερο τρόπο τη διαχείριση των πόρων, καθώς είναι εκείνες που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και μπορούν να σχεδιάσουν τις καταλληλότερες παρεμβάσεις.

Επίσης η επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησης της για τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εκδοθεί η Οδηγία της ΕΕ για την ευθυγράμμιση της επιβολής των κανόνων περί ανταγωνισμού με την ψηφιακή εποχή και την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού στην ΕΕ.

