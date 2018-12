Ολοκληρώθηκε το 12ο Corporate Communications Conference

Τηρώντας την υπόσχεση για τοποθέτηση της Εταιρικής Επικοινωνίας σε πρωταγωνιστικό ρόλο και για έναν εξαιρετικά πλούσιο «μαραθώνιο» περιεχομένου 450+ λεπτών, το 12ο Corporate Communication Conference ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Maroussi Plaza, όπου 200 στελέχη της αγοράς παρακολούθησαν καταξιωμένους διεθνείς και Έλληνες ομιλητές να δίνουν τροφή για σκέψη και νέες ιδέες πάνω στους κεντρικούς πυλώνες ενδιαφέροντος των Corporate Communication Officers, ενώ τα πάνελ συζήτησης εμπλούτισαν τον διάλογο για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα, την εμπειρία τους από το εξωτερικό μοιράστηκαν με το ελληνικό κοινό οι: Peter Allen, Executive Director, Corporate Affairs and Communications, Highways England, Julie Andersen, Global Executive Director, Plastic Oceans Foundation και μεγάλη νικήτρια του Grand Prix PR στα Cannes Lions, Hans-Gerd Bode, former VP Communications, Volkswagen, Chris Kofinis, CEO, Park Street Strategies, Maaike Schröder, Head of VMAGROUP, Germany και Jack Vincent, Συγγραφέας του «A Sale Is A Love Affair – Seduce, Engage and Win Customers».

Τα θέματα συζήτησης

Σε επίπεδο περιεχομένου, σε θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αναδείχθηκε το ζήτημα της διαχείρισης κρίσεων στη νέα εποχή, με τους Chris Kofinis και Hans-Gerd Bode να φέρνουν τη διεθνή οπτική σε διάλογο με την ελληνική εμπειρία, συζητώντας στη συνέχεια των παρουσιάσεων τους με τους Στέλιο Ζωντό, Στάθη Χαϊκάλη και Πάνο Τσιρίδη. Από την πλευρά του, ο Peter Allen έθεσε τον προβληματισμό του νέου «κοινωνικού συμβολαίου» που αναζητείται σήμερα μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων και τον ρόλο της επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτό, ενώ, η Maaika Schroder άνοιξε ένα πολύτιμο παράθυρο γνώσης γύρω από τα skillsets που αναζητούν σήμερα οι CEOs από τους CCOs. Επίσης, ο συγγραφέας Jack Vincent έδωσε χρήσιμα μαθήματα και πρακτικές για την ανάδειξη της καινοτομίας και των ιδεών στο πλαίσιο της Εταιρικής Επικοινωνίας, ενώ, τη διεθνή εμπειρία συμπλήρωσε ιδανικά η παρουσίαση του PR Grand Prix των Καννών από την Julie Andersen.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στάθηκαν τα πάνελς τόσο για τα fake news με τη συμμετοχή γνωστών δημοσιογράφων, όσο και για τον τομέα της επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού, με συνομιλητές από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και το Athens Culture Net. Το περιεχόμενο συμπλήρωσαν επί μέρους Q&As με τους ομιλητές, καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα για την αγορά της Εταιρικής Επικοινωνίας στην Ελλάδα από την Global Link και τον Κώστα Σιγαλό. Στα highlights συγκαταλέγεται και η επί σκηνής συζήτηση για το «πριν και το μετά» του επαγγέλματος, με την βετεράνο του κλάδου Ρίτα Μαλικούτη.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΔΕΕ, άνοιξε με τους χαιρετισμούς του Μάνου Σιφονιού, Μέλους του ΔΣ της ΕΔΕΕ, (Τομέας Δημοσίων Σχέσεων) και του Bart de Vries, Προέδρου του International Public Relations Association (IPRA), σε ζωντανή σύνδεση.

H ελληνική παρουσία

Η παρουσία της ελληνικής εμπειρίας ήταν πολυπληθής και συμπληρώθηκε μέσα από case studies εταιρειών όπως Παπαστράτος, Marketing Greece, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Novartis και Coca-Cola. Αναλυτικά, οι Έλληνες ομιλητές που συμμετείχαν ήταν οι: Χριστίνα Ακουρή, Communications & Sustainability Manager, Papastratos an affiliate of Philip Morris International, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Chief Marketing & Communication Officer, Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC), Ιωάννα Δρέττα, CEO, Marketing Greece, Στέλιος Ζωντός, Managing Partner, The Newtons Laboratory, Σίσσυ Ηλιοπούλου, Public Affairs & Communications Manager Greece, Cyprus, Malta, The Coca-Cola Company, Δημήτρης Καραβέλλας, CEO, WWF, Βασίλης Λώλας, Πρόεδρος, Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΥΠ, Ηλίας Μαγκλίνης, Δημοσιογράφος, εφημερίδα Καθημερινή, Συγγραφέας, Ρίτα Μαλικούτη, πρώην Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, Εριφύλη Μαρωνίτη, Συντονίστρια, Athens Culture Net, Φωτεινή Μπαμπανάρα, Country Head of Communications, Novartis, Έλλη Παναγιωτοπούλου, Communications & Corporate Affairs Manager, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Γιάννης Παπαδογιάννης, Δημοσιογράφος, economistas.gr, Αγγελική Πατρούμπα, Public Affairs & Communications Director, Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC), Αθανάσιος Σαμαράς, Επ. Καθηγητής Διεθνούς & Πολιτικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Κώστας Σιγαλός, CEO, Global Link, Παναγιώτης Τσαντίλας, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Paloservices, Ελπίδα Τρoιζή, Senior International Communications Manager, Βόννη, Deutsche Telekom, Πάνος Τσιρίδης, General Manager, V+O Communication Cyprus, Νίκος Υποφάντης, Δημοσιογράφος, ΣΚΑΪ και Στάθης Χαϊκάλης, CEO, Communication Effect.

Οι Χορηγοί

Υποστηρικτές του συνεδρίου ήταν η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, το Mad in Media, η Paloservices, ενώ χορηγός έρευνας η Global Link, διερμηνείας η Ιnterpretit και επικοινωνίας η Global Sustain.