Δεκατέσσερις ελληνικές συμμετοχές στην Έκθεση Ταξιδιών και Αναψυχής του Μονάχου

Με 14 συμμετοχές εκπροσωπήθηκαν Ελλάδα και Κύπρος στη Διεθνή Έκθεση Ταξιδιών και Αναψυχής, f.re.e 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Φεβρουαρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, οργανώθηκε για τρίτη χρονιά, Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE, με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, στο οποίο συμμετείχαν η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Βόλου, ο Δήμος Κεφαλονιάς και ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής.

Στην έκθεση έλαβαν, επίσης, μέρος, ως ανεξάρτητοι εκθέτες, οι εταιρίες: ANEK LINES S.A., ANEK LINES S.A. – Superfast Endeka Hellas Inc. & Co. Joint Venture, Aquila Hotels & Resorts Adelianos Kambos, Louis Hotels Public Co. Ltd. Hilton Park Hotel, Meganisi Sailing, Minoan Lines S.A., Sailing Blue, Sbokos Hotel Group και SUPERFAST FERRIES/ BLUE STAR FERRIES.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με tour operators και πλήθος καταναλωτών, ώστε να επικοινωνήσουν στο ευρύ κοινό της έκθεσης τις πολλαπλές επιλογές εναλλακτικού τουρισμού της Ελλάδας (αγροτουρισμός, πεζοπορία, κολύμβηση, ποδηλασία, θαλάσσια σπορ, ταξίδια αναψυχής, wellness).

Σημειώνεται ότι τη διοργάνωση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 140.000 επισκέπτες, σημειώνοντας για άλλη μια φορά ρεκόρ, ενώ περίπου 1.300 εταιρείες από 70 χώρες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε μια εκθεσιακή επιφάνεια 88.000 τ.μ.

Η επόμενη έκθεση θα ανοίξει ξανά τις πύλες της από 19 μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2020, στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, όπου η εταιρία GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE πρόκειται να διοργανώσει για τέταρτη φορά, με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες και για τη συμμετοχή της στην επόμενη διοργάνωση, να απευθυνθεί στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, στο τηλ.: 210 64 19 037 ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr