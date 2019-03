Η ομάδα του Παν. Πειραιώς νικήτρια στο CFA Institute Research Challenge

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (University of Piraeus) αναδείχτηκε νικήτρια του ελληνικού διαγωνισμού του CFA Institute Research Challenge, για πρώτη φορά στην ιστορία του πανεπιστημίου και θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη όπου στις 10 Απριλίου 2019 θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας ομάδες πανεπιστημίων προερχόμενες από την Ευρώπη τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, με απώτερο στόχο μια θέση στον παγκόσμιο τελικό που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 25 Απριλίου.

Την νικήτρια ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς απαρτίζουν οι φοιτητές (από αριστερά προς τα δεξιά): Κωστής Μαμάης, Γιάννης Σταμάτης, Μάκης Δραγάτσης, Μάρκος Ζώρζος, και Χρήστος Γκιτέρσος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής( Department of Banking and Financial Management), με faculty advisors της ομάδας τους καθηγητές του Τμήματος Μανώλη Τσιριτάκη και Δημήτρη Κυριαζή και Μέντορα τον Σταμάτη Δραζιώτη, Senior Director στη Eurobank Equities.

Το CFA Institute Research Challenge είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός Πανεπιστημιών στην «Ανάλυση Εταιρειών και Μετοχών» που διοργανώνεται από το CFA Institute σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις CFA, με στόχο την ανάλυση και αποτίμηση μιας εισηγμένης εταιρείας, με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζεται από επαγγελματίες αναλυτές.

Οι ομάδες των φοιτητών παρέδωσαν σε ειδικούς βαθμολογητές μια ανάλυση που αφορούσε τον OTE, η οποία κατέληγε σε σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης της μετοχής, ενώ πραγματοποίησαν και αναλυτική παρουσίαση των προτάσεών τους σε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από επαγγελματίες του χώρου των επενδύσεων και της τραπεζικής στην Ελλάδα.

Στο διαγωνισμό της Ελληνικής Ένωσης CFA (CFA Society Greece) συμμετείχαν εφέτος τα εξής πανεπιστήμια:

• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Πάντειο Πανεπιστήμιο

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου

• ALBA Graduate Business School

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• Εθνικο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών