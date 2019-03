ΣΕΒ: Ξεκίνησε η σειρά συζητήσεων «Ηγούμαστε Δημιουργικά»

«Σήμερα προοδεύουν και ευημερούν οι οικονομίες παραγωγών. Και παραγωγή σημαίνει πρωτίστως φαντασία και δημιουργικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, έχουν ενσωματώσει το design ως οργανικό κομμάτι της στρατηγικής και των διαδικασιών τους».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το μήνυμα αυτό μετέφερε ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Άκης Σκέρτσος, στην παρέμβασή του, στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Αριστείας του ΣΕΒ, στους χώρους του Alba, την Παρασκευή, 22 Μαρτίου, με θέμα «Δημιουργικότητα και Αισθητική: Η Περίπτωση των Σεφ με Αστέρια Michelin» / “Creativity and Aesthetics: The Case of Michelin-starred Chefs” με κεντρικό ομιλητή τον κ. Marc Stierand, Director of the Institute of Business Creativity στην Ecole Hôtelière της Λωζάνης. Όπως τονίστηκε σχετικά, καθώς στόχος της πρωτοβουλίας ΣΕΒ–Alba είναι η δημιουργική ηγεσία, και η δημιουργικότητα είναι συχνά αντισυμβατική, ο κύκλος των φετινών διαλέξεων ξεκίνησε με ένα αντισυμβατικό και άκρως ενδιαφέρον θέμα, με μια ομιλία του Καθηγητή Marc Stierand.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κ. Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα μαθήματα της δεκαετούς περιπέτειας της κρίσης και στην προσπάθεια μετασχηματισμού της οικονομίας, σημειώνοντας ότι: Πρώτον, χρειαζόμαστε νέα πρότυπα ηγεσίας παντού που να εμπνέουν και να κινητοποιούν ευρύτερες συλλογικές δυνάμεις. Δεύτερον, πτωχεύσαμε διότι γίναμε μια χώρα, μια οικονομία καταναλωτών, χάνοντας στα χρόνια της δανεικής ευημερίας την ικανότητα να παράγουμε και να δημιουργούμε διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Και το τρίτο μάθημα της κρίσης και της πορείας μετασχηματισμού της οικονομίας μας είναι ότι ο σημερινός ηγέτης είναι ο ηγέτης που συνθέτει, αποδίδοντας ίδια έμφαση στις επιδόσεις του σήμερα, και στο Όραμα για το αύριο.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ και καθηγητής του Alba κ. Χαράλαμπος Μαινεμελής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Μέσω του Κέντρου θέλουμε να συμβάλουμε στην εξέλιξη και στον δημιουργικό μετασχηματισμό των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των αντιλήψεων που έχουν τα ηγετικά στελέχη στην Ελλάδα και θέλουμε να το κάνουμε προς την κατεύθυνση της νέας οικονομίας, της δημιουργικής οικονομίας, της οικονομίας της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας» και επιπλέον σημείωσε ότι «στο Κέντρο Αριστείας δίνουμε μεγάλη σημασία στην αισθητική διότι αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανθρώπινης δημιουργικότητας».

Στην ομιλία του ο Δρ. Stierand μοιράστηκε με το κοινό συναρπαστικά ευρήματα από την πολυετή έρευνα του για τη σχέση ανάμεσα στην αισθητική σύνθεση και τη δημιουργική ταυτότητα στο χώρο της υψηλής γαστρονομίας. Τα συμπεράσματα που ανέλυσε αναφορικά με το ρόλο του αισθητικού συναισθήματος, της αισθητικής απλότητας και της αισθητικής αρμονίας στη δημιουργική διαδικασία είναι επίκαιρα και χρήσιμα νοητικά εργαλεία για όλους τους δημιουργικούς ηγέτες.

Από την πλευρά του ο καθηγητής Marc Stierand τόνισε με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ότι «απόλαυσα ιδιαίτερα την ομιλία μου στο Κέντρο Αριστείας για τη Δημιουργική Ηγεσία. Το κοινό αποτελείτο από άτομα με υψηλό κύρος και πολλά διαφορετικά υπόβαθρα, γεγονός που τους επέτρεψε να συνθέσουν τα βασικά στοιχεία της παρουσίασής μου. Μου άρεσε επίσης η συζήτηση που κάναμε με το κοινό για τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την αισθητική σε πολλούς άλλους χώρους πέραν της haute cuisine. Θα επιστρέφω με χαρά στο Alba κάθε φορά που με καλεί!»

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ διοργανώνει μία ετήσια σειρά συζητήσεων με καλεσμένους διακεκριμένους μελετητές και ακαδημαϊκούς, με σκοπό τη διάχυση σε φοιτητές, στελέχη και την κοινωνία ευρύτερα, πρωτοποριακής και εφαρμόσιμης γνώσης αναφορικά με τη δημιουργική ηγεσία. Το Κέντρο, καρπός της συνεργασίας των δύο οργανισμών, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πυρήνα αριστείας για ηγέτες με όραμα και ικανότητες, καλλιεργώντας και βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη μεταφορά γνώσεων και τη διάχυση πρακτικών.