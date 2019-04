Στις 11 Απριλίου στην Τεχνόπολη το Tech Dialogue Forum

Η CAPITALS Circle Group (CCG -­‐ https://www.capitalscirclegroup.com/), διεθνής εταιρεία στρατηγικής, επικοινωνίας και επενδυτικών σχέσεων με έδρα το Βερολίνο και δραστηριότητα σε Γερμανία, Ελλάδα και Βρυξέλλες, διοργανώνει για τέταρτη χρονιά το Tech Dialogue Forum Series στην Αθήνα στις 11.4.2019, σε συνεργασία φέτος με τη Τεχνόπολη, Δήμος Αθηναίων (Technopolis City of Athens) και το INNOVATHENS powered by Samsung με τίτλο: “The Tech Growth & Investments Challenge Forum. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 11.4.2019 (16.30 – 21.30) στο INNOVATHENS powered by Samsung.

Το Φόρουμ θα έχει φέτος ως κύριο θέμα την πρόκληση της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας και τεχνολογίας στην Ελλάδα, του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλους τους κλάδους, της δημιουργίας φιλικότερου πλαισίου και κινήτρων για την προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων, σύστασης νέων τεχνολογικών εταιρειών και Startups, συνεργασίες Corporates & Startups, θα παρουσιαστεί συγκριτική ανάλυση των οικοσυστημάτων Βερολίνου VS Λονδίνου VS Αθήνας, ενώ συμμετέχουν και γερμανικές εταιρείες από το οικοσύστημα του Βερολίνου. Θα μιλήσουν υψηλού επιπέδου ομιλητές από την πολιτική, θεσμικούς φορείς, επενδυτές/funds, Corporates, Startups κλπ. από Ελλάδα και Γερμανία.

Το Φόρουμ στηρίζουν θεσμικοί φορείς (HAMAC, OESYNE, Erasmus for Young Entrepreneurship κλπ.), ακαδημαϊκοί φορείς (Management Science Laboratory AUEB, Athens University of Economics & Business, MBA Int. Athens University of Economics & Business κλπ.) καθώς και εταιρείες και χορηγοί επικοινωνίας (Athens Radio 9,84, Euro2day.gr, Global Sustain, Banks.com.gr, XRIMA, XRIMA Week, Found.ation, Crisis Monitor, Equal Society κλπ.).

Μεταξύ των εκλεκτών ομιλητών του Φόρουμ συγκαταλέγονται: Στέργιος Πιτσιόρλας Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρήστος Δήμας, Βουλευτής ΝΔ (Αν. Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης ΝΔ), Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων, Λόης Λαμπριανίδης, Γεν. Γραμματέας, Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Γιάννης Σαλαβόπουλος, MBA, CEO, CAPITALS Circle Group/Global Sustain GmbH & Lecturer for Entrepreneurship & Innovation, PR, Leadership (Berlin), Tom Lautenbacher, CEO, Space Schack (Berlin), Moe Dorfner, CEO, EIFAS GmbH (Berlin), Dr. Γιώργος Ξηρογιάννης, Δ/ντης Βιομηχανίας/Ανάπτυξης/Υποδομών, ΣΕΒ, Prof. Dr. Κατερίνα Πραματάρη, Partner, UniFund (Venture Capital) & As. Prof. AUEB, Γιώργος Καραντώνης, Partner Metavallon Venture Capital, Prof. Dr. George Ioannou, Director, Management Science Lab, AUEB, Gerasimos Michalitsis, Head New Ventures, Intrasoft International, Dimitris Litsitakis, Country Manager, Revolut, Socrates Ploussas, President, Hellenic Startup Association, Yannis Gianarakis, General Manager, HAMAC, Filippos Zakopoulos, Managing Partner, Found.ation , Φώτης Ταλαντζής, CEO & Co-­‐Founder Novoville κλπ. Ενώ το φόρουμ θα συντονίσει η γνωστή δημοσιογράφος, Μαρία Νικόλτσιου (Alpha TV, Alpha Radio).

Δήλωση συμμετοχής στο ακόλουθο Λινκ: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-­‐tech-­‐growth-­‐investments-­‐challenge-­‐forum-­‐digitize-­‐scaleup-­‐tickets-­-58429771018?aff=ebdshpsearchautocomplete