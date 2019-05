Στις 5 Ιουνίου στην Αθήνα το Greek Shipping Summit

Με την συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων ομιλητών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θεόδωρος Βενιάμης, ο Πρόεδρος της ECSA κ. Πάνος Λασκαρίδης κα η Υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασίλειου κυρία Nusrat Ghani, πραγματοποιείται στις 5 Ιουνίου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, το Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο με τίτλο Greek Shipping Summit: «2020: The wind of Change in Global Shipping».

Το συνέδριο που διοργανώνει η online ναυτιλιακή εφημερίδα TheSeaNation, με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αποσκοπεί να διερευνήσει τις αλλαγές που έρχονται από το 2020 στην παγκόσμια ναυτιλία.

Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου είναι ο κ. Βενιάμης, ο οποίος σε συνέντευξή Τύπου που θα παραχωρήσει στο πλαίσιο του Συνεδρίου, αναμένεται να δώσει το στίγμα των θέσεων του συλλογικού εκπροσώπου της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου σε μια ιδιαίτερα προκλητική για τον κλάδο περίοδο.

Στο Greek Shipping Summit: «2020: The wind of Change in Global Shipping», έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και να μιλήσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία, υπουργοί, αρμόδιοι για τη ναυτιλία και πρέσβεις, από τις σημαντικότερες ναυτιλιακά χώρες του κόσμου, εκπρόσωποι της ΕΕ, ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλοιοκτήτες, μεσίτες, ασφαλιστές, νομικοί, κατασκευαστές, οικονομολόγοι.

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι:

- Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτης Κουβέλης.

- Η κυρία Magda Kopczynska, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ. Yasuhiro Shimizu.

- Ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

Επίσης, θα μιλήσουν:

- Ο Δημήτρης Φαφαλιός, Πρόεδρος της INTERCARGO

- Ο Γιώργος Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

- Ο Γιάννης Θεοτοκάς, Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

- Η Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια του Ναυτιλιακού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- Ο Μιχάλης Σακέλλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.).

- Ο Γιάννης Κοτζιάς, Πρόεδρος του Σωματείου Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων.

- Η Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος της HEMEXPO.

- Ο Γιώργος Τεριακίδης, Διευθυντής Περιφερειακής Ανάπτυξης, DNV GL Greece.

- Πάνος Ζαχαριάδης, Τεχνικός Διευθυντής, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

- Ο Γιώργος Γαϊτας, νομικός, Διευθύνων Σύμβουλος του Δικηγορικού Γραφείου «GAITAS & CHALOS, P.C. – USA».

- Ο Γιώργος Αλεξανδράτος, Β’ Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής της «APOLLONIA LINES SA».

- O Κωνσταντίνος Κόντες, Γενικός Διευθυντής, V. Ships Greece Ltd.

- Ο Κάπτεν Δημήτριος Ματθαίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Arcadia Shipmanagement & Aegean Bulk και Πρόεδρος του Green Award Foundation.

- O Ιωάννης Λαγούδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στο ΠΑ.ΠΕΙ

- Ο Ηλίας Καριαμπάς, Marine Business Development Manager, ABS.

- Η Μαρία Κυρατσούδη, Global FOBAS Business Development Manager LLOYD'S REGISTER.

- Ο Παναγιώτης Μήτρου, Technology & Innovation Manager, Marine & Offshore Business Development at Lloyd's Register South Europe.

- O Δημήτρης Ζησιμόπουλος, Business Development Manager, RINA Hellas.

- H Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π

- O Ευάγγελος Σαμπράκος, Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

- O Δημήτρης Κυριάκος, απόστρατος ανώτατος αξιωματικός Ε.Σ. – Αναλυτής.