Ναυτιλία: Αισιόδοξα μηνύματα για την αγορά ξηρού φορτίου σε συνέδριο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7th Maritime Trends Conference, το οποίο διοργανώθηκε στις 18 Μαΐου 2019, από τον ταξιδιωτικό οργανισμό Marine Tours με την υποστήριξη της Etihad Airways και υπό την Ακαδημαϊκή Αιγίδα του Deree – The American College of Greece και Alba Graduate Business School- The American College of Greece.

Το Συνέδριο είχε ως στόχο του την επιμόρφωση των στελεχών του Κλάδου, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και τις προοπτικές της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα πρότυπα αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το θεσμό τίμησαν με την παρουσία τους περισσότερα από 300 στελέχη από 140 ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και πλήθος διακεκριμένων εκπροσώπων της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.

Το Συνέδριο άνοιξε την αυλαία του με το πάνελ με τίτλο αντικειμένου “Market Trends & Conditions” το οποίο παρουσίασε τις παρούσες συνθήκες και τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς, με συντονιστή τον έγκριτο δημοσιογράφο κ. Μηνά Τσαμόπουλο. Πρώτος έλαβε το λόγο ο κ. Γιάννης Κοτζιάς, Πρόεδρος της Ένωσης Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (Hellenic Shipbrokers Association – HSA) και συνιδρυτής της Xclusiv Shipbrokers Inc., ο οποίος έστειλε αισιόδοξα μηνύματα για την αγορά ξηρού φορτίου, αναφέροντας ότι σημειώνει σημαντική άνοδο και έχει διπλασιάσει τον όγκο της το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Κοτζιάς δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις πολιτικές προστατευτισμού που έχουν κάνει την εμφάνισή τους πιο έντονη τα τελευταία χρόνια, ενώ υπογράμμισε το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως η Ασία και ειδικότερα η Κίνα, συμβάλλουν τα μέγιστα στη διατήρηση της ζήτησης και στην ανάπτυξη του Κλάδου για την επόμενη πενταετία.

Στον πυρήνα της ομιλίας του Κάπτεν Δημήτρη Ματθαίου, Διευθύνοντα Σύμβουλου της Arcadia Shipmanagement & Aegean Bulk και Πρόεδρο του Green Award Foundation που ακολούθησε, βρέθηκε το ζήτημα της περιβαλλοντικής αριστείας και η σημασία της εκπαίδευσης στην υιοθέτηση μίας περιβαλλοντικά υπεύθυνης στάσης. Ο ομιλητής επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι οι δράσεις του «σήμερα» θα έχουν καθοριστικό αποτέλεσμα για το «αύριο» του περιβάλλοντος και πως κάθε απόφαση που λαμβάνεται «υπογράφει» το μέλλον και των επόμενων γενεών. Συμβούλεψε τους σύνεδρους να επενδύσουν ευρέως στο ανθρώπινο κεφάλαιο, υποστηρίζοντας μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα στην ανθρώπινη συμπεριφορά, και ειδικότερα στη γνώση και την ευαισθητοποίηση που οδηγούν σε συνειδητές ενέργειες και δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος.

Τη σκυτάλη στην επόμενη ομιλία πήρε ο Dr. Γιώργος Δημόπουλος, Επικεφαλής του Tμήματος R&D & Advisory της DNV GL, ο οποίος παρουσίασε τη νέα ψηφιακή εποχή της Ναυτιλίας και ανέλυσε τις προκλήσεις και τις αλλαγές που φέρει η ψηφιοποίηση στη ναυσιπλοΐα. Η χρήση των νέων τεχνολογιών προσφέρει πιο εύληπτη πληροφορία και άμεση ειδοποίηση, ενώ βοηθά σημαντικά στην διαχείριση του ρίσκου και στον προγραμματισμό των δράσεων. Όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά, η «έξυπνη» ναυτιλία είναι και ασφαλής ναυτιλία.

Ο πρώτος κύκλος ομιλιών ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Γιάννη Γ. Τιμαγένη, Συνεργάτη της Timagenis Law Firm και Καθηγητή στο Deree - Αmerican College of Greece, ο οποίος ανέπτυξε το φλέγον ζήτημα της χρηματοδότησης και των προβληματικών δανείων στη Ναυτιλία. Ιδιαίτερα τόνισε τη μετάβαση από τα παραδοσιακά στα εναλλακτικά κανάλια χρηματοδότησης και από την δύση στην ανατολή, αφού πάνω από 10% των χρηματοδοτήσεων του Κλάδου προέρχονται από Κινεζικές Τράπεζες. Ακόμη μίλησε για τις τεχνικές μεταβίβασης δανείων, οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως τα τελευταία 5 έτη, ως εργαλείο αντιμετώπισης προβληματικών δανείων.

Στο δεύτερο πάνελ με τίτλο αντικειμένου “Τrends in Crew Management” και συντονιστή τον Πρόεδρο του Hellenic Federation of Maritime Economists, Dr. Iωάννη Πατινιώτη, συζητήθηκε το ζήτημα της διαχείρισης πληρωμάτων και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποδοτική λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης.

Στην πρώτη ομιλία του πάνελ, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Dr. Μαρία Προγουλάκη, Regional Representative & Senior Consultant, της Green-Jacobsen A/S και Καθηγήτρια στο Alba, Graduate Business School – The American College of Greece, σχετικά με τις δεξιότητες που καλούνται να πληρούν πλέον τα πληρώματα στον διαρκώς μεταβαλλόμενο Ναυτιλιακό Κλάδο.

Η Dr. Προγουλάκη εστίασε στην αξία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και σχέσεων και ανέδειξε τη σημασία τους στην απόδοση των managers μέσα στην εταιρεία. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η τοποθέτηση ότι η ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι ζήτημα προσωπικού χαρακτήρα, ηλικίας ή επιστημονικού υποβάθρου, αλλά είναι μία ικανότητα η οποία αναπτύσσεται.

Η Cpt. Helle Andsbjerg, Maritime Consultant at Green-Jakobsen A/S, Life and Business mentor, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας των πληρωμάτων με τα στελέχη της στεριάς και στις ιδιαίτερες ανάγκες και προκλήσεις που προκύπτουν. Ιδιαίτερα τόνισε τη σημασία που έχει η αμοιβαία εξοικείωση εκάστου μέρους με τις ανάγκες, τις δυνατότητες αλλά και το αντικείμενο δραστηριοποίησης του άλλου.

Τη σκυτάλη του συνεδρίου στη συνέχεια παρέλαβε ο κ. Vivek Menon, Head of Department - Occupational Health and Safety, SEA HEALTH & WELFARE, που ασχολήθηκε με τους παράγοντες ευημερίας των πληρωμάτων και με τη σημασία της διασφάλισης ευημερίας για τη Ναυτιλία του μέλλοντος. Ο ομιλητής σημείωσε τη σημασία της ευημερίας για την απόδοση και την ασφάλεια των πληρωμάτων, ενώ τόνισε την επιτακτική ανάγκη της επανατοποθέτησης και της εξέλιξης των σχετικών στρατηγικών και εργαλείων, ώστε η Ναυτιλία να ξαναγίνει ελκυστική στις νεότερες γενιές.

Το Συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την ομιλία της Dr. Kate Pike, Associate Professor, Senior Research Fellow, SOLENT University. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε στα σταθερά και μεταβλητά πληρώματα και ανέδειξε την ιδιαίτερη αξία των σταθερών πληρωμάτων αναφορικά με την ευημερία των πληρωμάτων, τη μείωση των χρόνων παράδοσης, τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη μείωση των κοστών πρόσληψης και εκπαίδευσης. Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία των ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων των 4 ανωτέρων αξιωματικών εν πλω, για την ασφάλεια και την ευημερία των πληρωμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η συμμετοχή στο Συνέδριο προσφέρθηκε εντελώς δωρεάν στα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς το Συνέδριο αποτελεί μία από τις ποικίλες δράσεις που υλοποιεί η Marine Tours για τη στήριξη και την προαγωγή της Ελληνικής Ναυτιλίας.