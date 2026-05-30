Τέσσερις ελληνικές εταιρείες στο παγκόσμιο top 100 του Time

Τέσσερις ελληνικές εταιρείες περιλαμβάνονται στη λίστα «World’s Growth Leaders 2026» που δημοσίευσε το περιοδικό TIME, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις σε ανάπτυξη, οικονομικά αποτελέσματα και διεθνή παρουσία.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η ινδική Lloyds Enterprises, ενώ ακολούθησαν η επίσης ινδική EFC Limited, η ισραηλινή NextVision Stabilized Systems και η πακιστανική Sazgar Engineering Works.

Στο top 10 κυριαρχούν εταιρείες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, με έντονη παρουσία ομίλων από την Κίνα, την Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Την υψηλότερη θέση μεταξύ των ελληνικών συμμετοχών καταλαμβάνει η Eurobank, η οποία βρίσκεται στην 49η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στον κλάδο Banking & Financial Services με συνολική βαθμολογία 91,62.

Ακολουθεί στην 51η θέση η Ideal Holdings στον τομέα των conglomerates, με βαθμολογία 91,56, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μέσω εξαγορών και επενδυτικής επέκτασης.

Στην 59η θέση κατατάσσεται η Euroseas από τον κλάδο μεταφορών, logistics και ναυτιλίας, ενώ αμέσως μετά, στην 60ή θέση, βρίσκεται η Mevaco από τον τομέα engineering και βιομηχανικής τεχνολογίας. Αμφότερες συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία 91,27.

Η παρουσία τεσσάρων ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή λίστα του TIME θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η αξιολόγηση αφορά εταιρείες με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξανόμενη επιρροή στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται.

Χαμηλότερα από το Top 100 συναντά κανείς τη Λάμψα (στην 151η θέση), την ΕΚΤΕΡ (στη θέση 227), την ΑΚΤΩΡ (στην 377η θέση), την Aegean (419), τη Lamda Development (628), τη United Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη (882) και την Imperial Petroleum του εφοπλιστή Χάρη Βαφειά.

Τα προφίλ των τεσσάρων ελληνικών ομίλων

Οι τέσσερις ελληνικές εταιρείες προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, αλλά έχουν κοινό χαρακτηριστικό τη δυναμική ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία.

Η Eurobank αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους τραπεζικούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ισχυρή κερδοφορία, υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων και επιθετική ανάπτυξη σε τομείς όπως η ψηφιακή τραπεζική και η βιώσιμη χρηματοδότηση, ενώ έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις από οργανισμούς όπως το Global Finance και το TIME για τις επιδόσεις της. (Eurobank)

Η Ideal Holdings του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα πιο ενεργά ελληνικά επενδυτικά σχήματα, ακολουθώντας μοντέλο συμμετοχών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Μέσω εξαγορών και στρατηγικών τοποθετήσεων έχει αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην πληροφορική (Byte Computer), τη βιομηχανία τροφίμων (Μπαρμπα Στάθης, Χαλβατζής Μακεδονική) και το λιανεμπόριο (Αττικά Πολυκαταστήματα), με την αγορά να τη θεωρεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Euroseas του Αριστείδη Πίττα δραστηριοποιείται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και είναι εισηγμένη στο Nasdaq. Η εταιρεία έχει επενδύσει επιθετικά στον κλάδο των feeder containerships, «τρέχοντας» εκτεταμένο πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων και ανανέωσης στόλου, ενώ διαθέτει υψηλή κάλυψη ναυλώσεων και ισχυρή κερδοφορία. Σήμερα διαχειρίζεται στόλο 21 containerships και επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της στη διεθνή αγορά containers. (globenewswire.com)

Η Mevaco αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων επεξεργασίας μετάλλου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τομείς όπως οι ενεργειακές υποδομές, οι τηλεπικοινωνίες, η βιομηχανική παραγωγή και τα έργα τεχνολογίας, έχοντας ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την εξωστρέφεια και το επενδυτικό της αποτύπωμα.