Εταιρικά ομόλογα: Τι αποδόσεις δίνουν και πότε τα προτιμάμε

Υψηλότερες αποδόσεις από τα κρατικά ομόλογα προσφέρουν, κατά μέσο όρο, στους ομολογιούχους οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες ή εγχώριοι μεγάλοι όμιλοι.

Οι εταιρικές εκδόσεις ομολόγων σε Ελλάδα και εξωτερικό προσφέρουν αποδόσεις από 3,5% έως 7%, όταν η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου κινούνταν στα τέλη Μαΐου κοντά στο 3,45%, ενώ τα επιτόκια των απλών καταθέσεων είναι κοντά στο μηδέν.

Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός κινείται με ρυθμό 5,4%, ενώ η αβεβαιότητα και η άνοδος των τιμών ενέργειας προκαλούν αμηχανία στις κεντρικές τράπεζες για το επίπεδο των επιτοκίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δίλημμα είναι το εξής: αύξηση επιτοκίων και φρένο στην ανάπτυξη που πλήττεται από την αβεβαιότητα ή πιο χαλαρή νομισματική πολιτική με κίνδυνο να ξεφύγει ο πληθωρισμός.

Το ομόλογο προσφέρει αποδόσεις με δύο τρόπους: Από το κουπόνι και από τη μεταβολή της τιμής του. Εκδίδεται στο 100 και κάθε φορά λήγει στο 100. Συνεπώς, ο επενδυτής που το αγοράζει κάτω από το 100 θα λάβει τη διαφορά στην τιμή και το επιτόκιο (κουπόνι). Η αγορά πάνω από το 100 «ροκανίζει» την απόδοση. Στην περίπτωση των μετοχών, οι αποδόσεις προέρχονται από τη μεταβολή της τιμής και το μέρισμα.

Σε κάθε περίπτωση, ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ότι αγοράζοντας ένα ομόλογο αναλαμβάνει και το ρίσκο του εκδότη, οπότε θα πρέπει να είναι προσεκτικός στην επιλογή που θα κάνει και να μην τοποθετείται με μοναδικό κριτήριο την απόδοση.

Πώς αποκτώνται

Ας δούμε πώς σχετίζονται επιτόκια (κουπόνια), λήξεις και αποδόσεις στα ομόλογα. Τα στοιχεία προέρχονται από τον πίνακα της Ρiraeus Ρrivate Βanking με ημερομηνία 28 Μαΐου 2026 και αφορούν αποδόσεις στην τρέχουσα αγοραία τιμή (απόδοση μέχρι τη λήξη).

Για παράδειγμα, επιλέγουμε μεγάλες εκδόσεις που συνήθως κινούνταν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τίτλοι αυτοί είναι προσβάσιμοι και σε Ελληνες επενδυτές, εφόσον διαθέτουν κάποιο ελάχιστο όριο κεφαλαίου (συνήθως είναι άνω των 100.000 με 150.000 ευρώ). Οι αγορές γίνονται μέσω τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών. Έμμεσα, πρόσβαση σε μεγάλες εκδόσεις του εξωτερικού μπορεί να γίνει με αγορές αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε τέτοια ομόλογα.

Επιστρέφοντας στα παραδείγματα, βλέπουμε το ομόλογο της Μetlen Εnergy & Μetals (XS2920504292), με λήξη τον Οκτώβριο του 2029, με κουπόνι 4% και με αξιολόγηση BB+. Η τιμή της αγοράς είναι στο 99,24 (από το 100 που είναι η ονομαστική). Επειδή ο επενδυτής θα λάβει 4% από το κουπόνι και την άνοδο της τιμής από το 99,24% στο 100% της ονομαστικής, η απόδοση στη λήξη είναι 4,24%. Η απόδοση στην επόμενη ημερομηνία πιθανής ανανέωσης/ανάκλησης (Ιούλιος 2029) είναι 4,26%.

Στα mini bonds (σ.σ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών), η πρόσβαση είναι ευκολότερη, καθώς η ελάχιστη επένδυση είναι στα 1.000 ευρώ. Παράδειγμα στο ομόλογο της Ιdeal Ηoldings (GRC148123CB9) με λήξη τον Δεκέμβριο 2028, κουπόνι 5,5% και τιμή 103% (πάνω από το άρτιο), απόδοση στη λήξη είναι 4,26%. Η τιμή πάνω από 100 σημαίνει ότι η αγορά εκτιμά ευνοϊκά τον εκδότη σε σχέση με το τρέχον επίπεδο επιτοκίων, αλλά αυτό επιδρά αναλόγως στην απόδοση.

Από τα παραδείγματα και τα στοιχεία της 28ης Μαΐου προκύπτει ότι η τρέχουσα τιμή αντανακλά την αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα επιτοκίων. Η τιμή κάτω από την ονομαστική ανεβάζει την τελική απόδοση, ενώ η υψηλότερη τη μειώνει. Η υψηλή απόδοση στην ημερομηνία ανάκλησης αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά προεξοφλεί την πρόωρη αποπληρωμή.

Κρατικοί τίτλοι

Για λόγους σύγκρισης, το ελληνικό δημόσιο δανείζεται σήμερα με αποδόσεις που κυμαίνονται από 1,78% για τη λήξη Ιουλίου 2026 έως 4,37% για τη λήξη του 2054. Το 10ετές (λήξη 2034) αποδίδει 3,44%, με αξιολόγηση BBB–.

Μετοχές και ομόλογα

Γενικά, οι μετοχές είναι πιο ευμετάβλητες στις διαταραχές των τιμών βραχυπρόθεσμα, αλλά μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικές εάν οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν κερδοφορία και μετακυλίουν ευκολότερα τα κόστη σε περίοδο πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά, τα ομόλογα χρησιμοποιούν την τιμή τους προκειμένου να προσαρμοστούν στις τρέχουσες συγκυρίες, καθώς το κουπόνι και η τιμή λήξης θεωρούνται δεδομένα.

Πιο σύνθετη είναι η περίπτωση των ομολόγων με κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο μεταβάλλεται. Η μεταβολή του επηρεάζεται από την τρέχουσα τιμή του ομολόγου, τη διάρκεια μέχρι τη λήξη και το γενικότερο επίπεδο επιτοκίων. Στα περισσότερα ομόλογα τα επιτόκια είναι σταθερά.

Τραπεζικά και χρηματιστηριακά στελέχη αναφέρουν ότι:

, ιστορικά, εμφανίζουν μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη ευαισθησία στις διακυμάνσεις αγοράς, ενώ μακροπρόθεσμα έχουν αποδειχθεί ανθεκτικότερες στον πληθωρισμό, ιδίως σε εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν κόστη. Τα ομόλογα, αντίθετα, είναι πιο σταθερά σε κανονικές συνθήκες αλλά εκτίθενται σε συγκεκριμένους κινδύνους: αν τα επιτόκια ανέβουν, η αγοραία αξία τους πέφτει — και αν ο πληθωρισμός ξεπεράσει το κουπόνι, η πραγματική απόδοση γίνεται αρνητική.

Το διεθνές σκηνικό

Δεν είναι τυχαίο ότι η συζήτηση ανοίγει τώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τις προβλέψεις που έμοιαζαν σταθερές στις αρχές του 2026. Το Brent crude ανέβηκε προσωρινά πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι, ασκώντας σημαντική πίεση σε μια ευρωπαϊκή οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει διαταραχές από την πλευρά της προσφοράς. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναρριχήθηκε στο 3% τον Απρίλιο, ενώ η ανάπτυξη της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε στο 0,8% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο. Για την Ελλάδα, αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη προς τα κάτω (1,8% για το 2026, έναντι άνω του 2% πριν) και ο πληθωρισμός προς τα πάνω. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν ήδη πάνω από 5%.

Η ΕΚΤ, απέναντι σε αυτό το δίλημμα, κρατά ακίνητα τα επιτόκια. Το βασικό επιτόκιο παραμένει στο 2,15%, με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2%. Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ συνδέει την άνοδο του πληθωρισμού στο 2,6% για το 2026 με τις συνέπειες της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη στην εκτίμηση, λόγω του εναλλασσόμενου ρυθμού των εξελίξεων: πόλεμος, εκεχειρία, ειρηνευτικές συνομιλίες, κατάρρευσή τους, ναυτικός αποκλεισμός.

Πότε τα προτιμάμε

Δεν υπάρχει ένας κανόνας για το τι πρέπει να προτιμά ένας επενδυτής, καθώς πρόκειται για επενδυτικές μορφές με διαφορετική λογική. Γενικά, σε περιβάλλον:

Ανοδικών επιτοκίων η σχετική ελκυστικότητα των μετοχών αυξάνεται, επειδή οι επιχειρήσεις με πραγματικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μετακυλήσουν κόστη. Τα ομόλογα — ιδίως τα μακροχρόνια — χάνουν αγοραία αξία.

Σταθερών ή πτωτικών επιτοκίων η λογική των ομολόγων ενισχύεται. Προσφέρουν απόδοση και κεφάλαιο, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων της αγοράς.

Υψηλής αβεβαιότητας — όπως το σημερινό — ο κίνδυνος και των μακροπρόθεσμων ομολόγων αυξάνεται. Από την άλλη, τα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ομόλογα καλής πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να λειτουργήσουν ως αντίβαρο.

* Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις όλων των εταιρικών και κρατικών ελληνικών ομολόγων στήλη Συνοδευτικό Υλικό