Τσίπρας σε Ρέγκλινγκ: Στηρίζω μια σοβαρή προσπάθεια μείωσης των πλεονασμάτων

Συνάντηση με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ είχε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο γραφείο του στη Βουλή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συνάντηση, ο κ. Ρέγκλινγκ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία, την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς και τη διασφάλιση βιώσιμης και απρόσκοπτης πρόσβασης της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματαγορές.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως ως επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα στηρίξει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια για μείωση των στόχων των πρωτογενών

πλεονασμάτων. Ωστόσο, ο επικεφαλής του ESM επανέλαβε τη θέση του πως η χώρα πρέπει να μείνει αυστηρά προσηλωμένη στους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ρέγκλινγκ επανέλαβε τη θέση του ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις, εκτός εάν υπάρξει διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δηλαδή μείωση του αφορολόγητου. Την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση υπενθυμίζει ότι κατήργησε και επιμένει στην ανάγκη να μη μειωθεί το αφορολόγητο.

While in Athens #ESM Managing Director Klaus #Regling had a meeting with Greek opposition leader Alexis Tsipras today @atsipras pic.twitter.com/f8y8lDfm4u