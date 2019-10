Ρέγκλινγκ: 13 δισ. εξοικονόμησε η Ελλάδα από το φθηνό χρήμα του ESM

Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του ESM «Safeguarding the euro in times of crisis – The inside story of the ESM», ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ, σημείωσε, απευθυνόμενος στον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού:

«Όταν διαβάζεις το βιβλίο, βλέπεις έναν άνθρωπο που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία του ESM: Τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Χωρίς αυτόν, ο ESΜ δεν θα υπήρχε με τη σημερινή του μορφή και εγώ δεν θα ήμουν πιθανότατα ο Εκτελεστικός Διευθυντής του».

Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ ετών, εκταμιεύθηκαν 295 δισ. ευρώ σε πέντε χώρες: Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Κι αυτό έδωσε ουσιαστική χρηματοδότηση στις κυβερνήσεις, χωρίς την οποία ορισμένες χώρες θα είχαν αναγκαστεί πιθανότατα να εγκαταλείψουν την ευρωζώνη.

Οι χώρες, όπως είπε, ωφελούνται από τις από την εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό τους λόγω των δανείων μας, με πολύ μακρές διάρκειες και πολύ χαμηλά επιτόκια. Στον ελληνικό προϋπολογισμό, για παράδειγμα, όπως είπε ο κ. Ρέγκλινγκ, εξοικονομήθηκαν 13 δισ. ευρώ το 2018, αντιπροσωπεύοντας το 7% του ελληνικού ΑΕΠ. «Η Ελλάδα θα απολαμβάνει αυτή την εξοικονόμηση για πολλά χρόνια και αυτό αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην επιστροφή της χώρας στη βιωσιμότητα του χρέους», σημείωσε χαρακτηριστικά.