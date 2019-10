Θεοχάρης: Ευκαιρίες τουριστικής συνεργασίας με τις αραβικές χώρες

Με στόχο την ανάπτυξη στην Ελλάδα και τον Αραβικό κόσμο, εξέθεσαν τις απόψεις τους οι συμμετέχοντες στο πάνελ «Pathways for shared growth: Advancing cooperation between Greece and the Arab world», κατά τη δεύτερη ημέρα της 4ης Ευρω-Αραβικής Διάσκεψης που γίνεται στην Αθήνα.

Ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι η εγγύτητα συνέβαλε στην ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ των χωρών, «ώστε να βαδίσουμε μαζί στη βάση του διαλόγου και την ανάπτυξης». Πρόσθεσε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρώπης και των Αραβικών χωρών αναδεικνύει τις ευκαιρίες που υπάρχουν και ειδικά ο τουρισμός είναι σημαντικός φορέας οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης.

Ο υπουργός τόνισε ότι για την Ελλάδα, η στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει ψηλά στην ατζέντα την ανάπτυξη των τουριστικών μονάδων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, είπε, βρίσκεται η επιτάχυνση όλων των ώριμων σχεδίων σε τουριστικές μονάδες, αεροδρόμια, λιμάνια κ.ά. και σε αυτό το σημείο ανοίγονται πολλές ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα, μαρίνες για αξιοποίηση και πολλά άλλα projects. «Η ελληνική κυβέρνηση είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού», δήλωσε προσθέτοντας ότι «ο τουρισμός έχει εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο νούμερο ένα μοχλός ανάπτυξης».

Ο Κωνσταντίνος Φραγκόγιαννης, υφυπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ότι η κοινή ιστορία Ευρώπης - Μέσης Ανατολής είναι γεμάτη με προκλήσεις και ευκαιρίες. Στη συνέχεια, έκανε μία σύντομη περιγραφή της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της αλλαγής σελίδας, όπως είπε, που έγινε στην Ελλάδα λίγο πριν από τις εκλογές, γεγονός που κατέστη σαφές και από τη σημαντική αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού. Ωστόσο, τόνισε ότι η κοινωνία και η επιχειρηματικότητα πλήρωσε μεγάλο τίμημα της κρίσης, με αποτέλεσμα να πληγούν οι επενδύσεις. Και πρόσθεσε ότι οι Έλληνες πλέον απαιτούν καλύτερα αποτελέσματα, οπότε «στόχος είναι να δημιουργήσουμε πλούτο με τη βοήθεια των νέων επενδύσεων». Και πρόσθεσε ότι είναι σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, με νομοθετικά κίνητρα, μείωση φορολογίας κ.ά.

Ο Νίκος Παππάς, πρώην υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ανέφερε ότι η διοργάνωση αναδεικνύει την ξεχωριστή σχέση της χώρας μας με τον Αραβικό κόσμο και τον κομβικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα και τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, «προσπαθήσαμε να πείσουμε ότι η ελληνική οικονομία είναι αξιόπιστη και ότι ο τουρισμός δεν είναι η μόνη πηγή εσόδων, χωρίς φυσικά να υποτιμάμε τη σημασία του». Επίσης, έκανε αποτίμηση του κυβερνητικού έργου του ΣΥΡΙΖΑ που, όπως είπε, διπλασίασε τις επενδύσεις, οδήγησε σε μεγάλη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, σε ξεμπλοκάρισμα μεγάλων έργων κ.ά.

Ο πρόεδρος ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, είπε ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις ήδη λειτουργούν με επιτυχία στον Αραβικό κόσμο και έχουν αναλάβει μεγάλα κατασκευαστικά έργα ήδη από τη δεκαετία του ’70, ενώ πρόσθεσε ότι σήμερα υπάρχουν πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, με διεύρυνση και σε νέους τομείς, καθώς η Ελλάδα έχει μία εξαιρετική γεωπολιτική θέση στη Μεσόγειο και αποτελεί γέφυρα για τη Μέση Ανατολή. Τόνισε, επίσης, ότι «οι υποδομές είναι αυτές που φέρνουν την ανάπτυξη». Είπε επίσης ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικό κλίμα και μοναδικά γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, που την καθιστούν εξαιρετικό τουριστικό προορισμό διάφορες εποχές του χρόνου, ενώ πλέον είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και ήδη δημιουργούνται οι προϋποθέσεις γι’ αυτό.

Από την πλευρά του, ο Rashad Mabger, Γενικός Γραμματέας του Αραβο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, αφού τόνισε τη σημασία και τη διάρκεια των Αραβικών επενδύσεων στην Ελλάδα, εξήγησε ότι οι Άραβες δεν επενδύουν μόνο, αλλά εισάγουν και από Ελλάδα, με το εμπορικό ισοζύγιο να είναι πολύ υπέρ της χώρας μας. Ωστόσο, κάλεσε την Ελλάδα να σκεφτεί επίσης τις Αραβικές χώρες, να συνδράμει στην αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν στους πολέμους και να επενδύσει εκεί. Μάλιστα, έκανε εκτενή αναφορά στο υψηλό ποσοστό ανεργίας στις Αραβικές χώρες, εξηγώντας ότι θα πρέπει και εκεί να γίνουν επενδύσεις ώστε να βελτιωθεί η απασχόληση και το βιωτικό επίπεδο.

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματιών, Διευθύνων Σύμβουλος του Athens Medical Group, τόνισε, στην παρέμβασή του, ότι υπάρχει ακόμα τεράστιο πεδίο για επενδύσεις και η επιχειρηματική κοινότητα είναι εδώ να στηρίξει τις επενδύσεις ως μοχλό ανάπτυξης για να αλλάξει ρυθμό η ελληνική οικονομία. Τόνισε ότι μπορούμε να έχουμε συνεργασίες και συνέργειες σε πολλούς τομείς και πρόσθεσε ότι «υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό στις ΑΠΕ, ναυτιλία, logistics, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας, στα ακίνητα και τον ποιοτικό τουρισμό».

Ο Γιάννης Σφακιανάκης, επικεφαλής οικονομολόγος και Ερευνών του Gulf Research Center της Σαουδικής Αραβίας, είπε ότι δεν είναι μόνο τα αραβικά κεφάλαια που πρέπει να έρθουν εδώ, αλλά και τα ελληνικά κεφάλαια να πάνε στη Μέση Ανατολή. Αναρωτήθηκε επίσης πώς θα ενισχυθούν οι γέφυρες μεταξύ της Ελλάδας και του Αραβικού κόσμου και περιέγραψε τα τρία βήματα που πρέπει να γίνουν: Την ανάγκη για ενδυνάμωση των εμπορικών επιμελητηρίων, για ενίσχυση της στελέχωσης των Πρεσβειών, ειδικά στις εμπορικές αποστολές, και για βελτίωση της συνδεσιμότητα με αεροπορικές γραμμές, καθώς το καλοκαίρι υπάρχουν πολλά δρομολόγια, τα οποία σχεδόν εξαφανίζονται το φθινόπωρο και τον χειμώνα.