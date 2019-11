Γιατί οι ενεργειακοί όμιλοι επιστρέφουν στα telecoms

Σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά την ατυχή κατάληξη της πρώτης απόπειρας επέκτασης στις τηλεπικοινωνίες, με την πώληση του μειοψηφικού πακέτου που κατείχε στην Tellas (αγοραστής ήταν η Wind), η ΔΕΗ επιχειρεί να επιστρέψει στα Telecoms, όπως και ο ΑΔΜΗΕ αλλά και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΔEH και η Grid Telecom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, εκδήλωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ενδιαφέρον συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών σε πολλές περιοχές της χώρας, σε ένα έργο που ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εμφανίζεται ως υποψήφιος συνέταιρος των εταιρειών τηλεπικοινωνιών κατά την ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G). Βέβαια οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν και εναλλακτικές λύσεις για την εγκατάσταση των χιλιάδων μικρών κεραιών που απαιτούνται για το 5G, με σημαντικότερη τα δίκτυα δημοτικού φωτισμού, όπως δείχνουν και οι κινήσεις ορισμένων ομίλων στον τομέα του οδοφωτισμού.

Οι διοικήσεις της ΔEH και του ΑΔΜΗΕ κινούνται, πάντως, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου ενεργειακοί όμιλοι διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην εποχή των δικτύων οπτικών ινών που φτάνουν μέχρι το κτίριο ή το σπίτι (Fiber to the Building - FTTB ή Fiber to the Home - FTTH), σε συνεργασία με τηλεπικοινωνιακούς ομίλους.

Το κύριο πλεονέκτημα των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας είναι πως μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών με κόστος σχεδόν 50% χαμηλότερο σε σύγκριση με το παραδοσιακό σκάψιμο των δρόμων που εφαρμόζουν οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι. Στην ουσία, αξιοποιούν το υφιστάμενο δίκτυο (υπέργειο ή υπόγειο) για να περάσουν οι οπτικές ίνες.

Αν και υπάρχουν πολλά μοντέλα επέκτασης στην αγορά τηλεπικοινωνιών, στην Ευρώπη κερδίζουν έδαφος οι κοινοπραξίες μεταξύ εταιρειών ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί, μάλιστα, η περίπτωση της ιταλικής Enel, στον όμιλο της οποίας εργαζόταν μέχρι πρόσφατα ο επικεφαλής της ΔEH Γιώργος Στάσσης.

Η Enel ίδρυσε τον Δεκέμβριο του 2015 την Open Fiber με στόχο την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Σχεδόν ένα χρόνο μετά, προχώρησε στην εξαγορά της Metroweb Italia, που ανέπτυσσε αντίστοιχο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, από τις επενδυτικές εταιρείες F2i First Fund και Cassa Depositi e Prestiti (CDP). H CDP ελέγχει πλέον το 50% της Open Fiber. Το 2018 συμφώνησε με τη Sky Italia, που διαθέτει υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, να διανέμεται το περιεχόμενο μέσα από το δίκτυο οπτικών ινών της.

Το δίκτυο της Open Fiber καλύπτει ήδη 12 μεγάλες περιοχές/πόλεις της Ιταλίας και αναπτύσσεται συνεχώς. Το συγκεκριμένο δίκτυο είναι ουδέτερο και οι υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε τελικούς πελάτες. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έναντι «ενοικίου», από όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες που ξεκινούν από το 1 Gbps σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Αντίστοιχο μοντέλο ακολούθησε και η ιρλανδική ESB (η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού), η οποία δημιούργησε το 2014, έπειτα από διαγωνισμό, τη SIRO, σε κοινοπραξία με τη Vodafone. H SIRO αναπτύσσει δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το κτίριο (FTTB), παρακάμπτοντας το δίκτυο χαλκού. Οπως και στην περίπτωση της Ιταλίας, το δίκτυο απευθύνεται σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες πολύ γρήγορης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Εκτός από το μοντέλο του συνεταιρισμού με τηλεπικοινωνιακό πάροχο, υπάρχει και η λύση της αυτόνομης καθόδου μιας εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας στις τηλεπικοινωνίες ή η ανάπτυξη υποδομής που στη συνέχεια μισθώνει σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Κάτι τέτοιο επιδιώκει ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος είχε μέχρι πέρυσι σημαντικά έσοδα από το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών που αναπτύσσει (ήδη ξεπερνά τις 2.500 χιλιόμετρα) αλλά φέτος τα αντίστοιχα έσοδα είναι μηδέν!

Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ από την ενοικίαση του δικτύου οπτικών ινών ήταν 4,8 εκατ. το 2017, 1,7 εκατ. ευρώ το 2018 και μηδενικά στο εννεάμηνο του 2019. Η εταιρεία προχώρησε στις αρχές του έτους στην ίδρυση της θυγατρικής Grid Telecom, που ανέλαβε να διαχειριστεί το δίκτυο οπτικών ινών που θα αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω των νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τα νησιά και, κυρίως, την Κρήτη.

Αντικείμενο της Grid Telecom είναι, μεταξύ άλλων, «η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προϊόντων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών-λύσεων καθώς και ευρυζωνικής πρόσβασης, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων κάθε είδους ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κάθε είδους υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο και η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας».