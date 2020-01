Από 14/1 η υποβολή συμμετοχών για τα «Corporate Affairs Excellence Awards 2020»

Mε βασικό μήνυμα «Δημιουργία Αξίας που πολλαπλασιάζεται» θα πραγματοποιηθούν για 7η συνεχή χρονιά τα Corporate Affairs Excellence Awards (CAEA), που αποτελούν τα μόνα θεσμικά βραβεία Επικοινωνίας στην Ελλάδα και εντάσσονται στις δράσεις του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Από τις 14 Ιανουάριου 2020 και μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου 2020 φορείς, επιχειρήσεις, εταιρείες και σύμβουλοι επικοινωνίας θα έχουν την δυνατότητα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.caea-eede.gr μια ή περισσότερες υποψηφιότητες σε 13 κατηγορίες βραβείων, εκ των οποίων τρεις νέες που εντάχθηκαν στην φετινή διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια νέα κατηγορία αριστείας που αφορά την καλύτερη χρήση της Ψηφιακής Επικοινωνίας, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια ιδιαιτέρως διευρυμένη τάση και δύο ειδικές κατηγόριες τιμητικών διακρίσεων, που στοχεύουν στην επιβράβευση και ανάδειξη των καλύτερων ομάδων και συμβούλων εταιρικής επικοινωνίας.

Σκοπός του θεσμού αποτελεί η ανάδειξη και επιβράβευση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων επικοινωνίας που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, πλήρως ή σε πιλοτικό επίπεδο, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 και ξεχώρισαν για τη στρατηγική, το σχεδιασμό, τα αποτελέσματα και την αξία που δημιουργούν για τις επιχειρήσεις, τον κλάδο, την αγορά και τους καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα Corporate Affairs Excellence Awards επιβραβεύουν δράσεις στις ακόλουθες κατηγορίες:

Αριστεία Προγράμματος / Δράσης

 Εταιρική Επικοινωνία (Corporate and Business Communications)

 Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Συμμέτοχοι (Public Affairs & Stakeholder Engagement)

 Εσωτερική Επικοινωνία (Internal Communications & Employee Engagement)

 Έμμεση επικοινωνία προϊόντος / υπηρεσίας (Brand P.R.)

 Καλύτερη Χρήση Ψηφιακής Επικοινωνίας (Best Use of Digital Communications)

 Καλύτερη Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Best Use of Social Media)

 Σχέσεις με MME (Media Relations)

 Επικοινωνιακή Διαχείριση Θεμάτων ή Κρίσης (Issue / Crisis Management)

 Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ [Πρόγραμμα / Δράση ΕΚΕ, Εταιρικοί Απολογισμοί Βιωσιμότητας (Sustainability reporting), Συνέργεια με ΜΚΟ στο πλαίσιο ενός προγράμματος ΕΚΕ (Cause-related marketing)]

 Δράση/ Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους (Low Budget)

 Διευρυμένη ή Πολυκαναλική Εταιρική Επικοινωνία (Corporate Integrated Communication)

Ειδικές Κατηγορίες

 Τιμητική Διάκριση «Corporate Affairs Excellence Award για την Καλύτερη Ομάδα Εταιρικής Επικοινωνίας / Best In-House Team»

 Τιμητική Διάκριση «Corporate Affairs Excellence Award για την Καλύτερη Εταιρεία Συμβούλων Επικοινωνίας / Best Agency»

Παράλληλα, θα απονεμηθούν και ειδικές διακρίσεις.

 Ειδική Διάκριση 1: Καλύτερη επίτευξη δεικτών επίδοσης (KPIs)

 Ειδική Διάκριση 2: Καινοτομία στην Επικοινωνία

 Ειδική Διάκριση 3: Έρευνα και Προγραμματισμός (Research & Planning)

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://caea-eede.gr/.

Mπορείτε να βρείτε την αίτηση υποψηφιότητας εδώ και να υποβάλλεται υποψηφιότητα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του ΤΕΥΠ, Ελένη Καραγιαννίδου, 210 21 12000 (εσωτ. *708), e-mail: [email protected] και με την Επικεφαλής του τμήματος Corporate Communication της ΑΙΑ Relate, Έλενα Χουλιάρα, 210 7418957, e-mail: [email protected]

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος Ο.Ε.

Ανθή Τροκούδη| Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου Εταιριών Olympia

Μέλη Ο.Ε.

Δημήτρης Αγραφιώτης| Corporate & Government Affairs Manager MONDELEZ

Αλεξάνδρα Βασιλακοπούλου| Corporate Communications Manager ΔΕΛΤΑ ΑΕ

Ρηνέτα Μήτση| Corporate Communications Director Όμιλος Εταιριών Goody’s-Everest

Έρικα Ξηρουχάκη| Corporate Communications & Public Relations Manager Hellas Gold SA

Δόμνικα Σκρέτα|Head of Marketing, Communication & Digital Strategy ANTENNA MUSIC

Έλενα Χουλιάρα| Head of Corporate Communications ΑΙΑ Relate