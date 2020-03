Λειτουργικές προσαρμογές λόγω κορωνοϊού από τον ΣΕΜΑ

Βασιζόμενος σε νέα τεχνολογικά εργαλεία, που αφορούν κυρίως στην επικοινωνία, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του, παραμένοντας κοντά στα μέλη του, παρά τις πρωτόγνωρες αντιξοότητες που προκαλεί στην αγορά η κρίση του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, έχοντας εγκαταστήσει ένα σύγχρονο σύστημα τηλεδιασκέψεων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, εξασφάλισε την επικοινωνία τόσο μεταξύ των μελών της διοίκησης όσο και των μελών του φορέα. Παράλληλα, άλλαξε την εσωτερική του οργάνωση και έθεσε σε λειτουργία εφαρμογές cloud, μέσω των οποίων διασφάλισε το αρχειακό του υλικό και έδωσε τη δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτό των μελών της Διοίκησης του Συνδέσμου.

Επιπλέον, ενίσχυσε τα κανάλια επικοινωνίας, εγκαθιστώντας όλες τις σύγχρονες εφαρμογές messaging (Viber, Skype, WhatsUp), ενώ ψηφιοποίησε πλήρως το Broker'sTime, ώστε μέσω του www.brokerstime.gr οι αναγνώστες του, στη δύσκολη αυτή φάση, να έχουν πρόσβαση με πλήρη ασφάλεια στην αρθρογραφία του περιοδικού.

Σε ότι αφορά τη φετινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο ή εναλλακτική για την πραγματοποίησή της, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ αποφάσισε τη μετάθεσή της για λόγους προστασίας της υγείας όλων των μελών του Συνδέσμου και δεσμεύθηκε ότι μόλις αποκατασταθεί η ομαλότητα στην αγορά θα ορίσει νέα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Μιχάλης Τζωρτζωρής, με αφορμή τα ανωτέρω, τονίζει τη σημασία της γρήγορης προσαρμογής της ασφαλιστικής αγοράς στα νέα δεδομένα και προσθέτει: «Έχουμε την δυνατότητα να βγούμε όλοι πιο δυνατοί από αυτή τη περιπέτεια και οφείλουμε να διατηρήσουμε την προσήλωση μας στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, για την κοινωνία, την οικονομία και τον άνθρωπο».

Τέλος, αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ιταλία, επικαλέστηκε μια ρήση του προστάτη της, Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης: «Start by doing what's necessary; then do what's possible; and suddenly you are doing the impossible».