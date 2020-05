Μεγάλες ανατροπές στα logistics φέρνει η πανδημία

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο “Logistics during and beyond the crisis: Charting the way forward”, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν 181 στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου των Logistics αλλά και άλλων κλάδων, διοργανώθηκε στις 16 Απριλίου 2020 στο πλαίσιο του εορτασμού της Supply Chain Day 2020.

Χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ως πολύ υψηλού επιπέδου και οργάνωσης, μεστό από επιστημονικά ευρήματα και συμπεράσματα, με αγάπη για προσφορά στους ανθρώπους και στον κλάδο.

Το ελληνικό πάνελ με τίτλο ενότητας «Γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα είναι πιο σημαντική από ποτέ;» συντονίστηκε από τον Κωνσταντίνο Χανιώτη, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος (ILME), Διευθύνοντα Σύμβουλο της Telenavis S.A. και Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS Hellas).

Πρώτος ομιλητής ήταν ο Τάσος Βαμβακίδης, Εμπορικός Διευθυντής στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (PCT S.A.) και Αντιπρόεδρος του ILME. Ο κ. Βαμβακίδης εστίασε στο σημαντικό ρόλο που έχουν τα λιμάνια στην εφοδιαστική αλυσίδα και μετέφερε την εικόνα των εισαγωγών και εξαγωγών μέσω του Container Terminal του Πειραιά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, μεσούσης της κρίσης του Covid-19, η οποία συγκρινόμενη με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 δεν είχε καταγράψει σημαντικές απώλειες. Σε ό,τι αφορά τα διερχόμενα φορτία, όπου ο Πειραιάς λειτουργεί ως HUB, η πτώση ήταν περισσότερο εμφανής, καθώς η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα έχει αποσύρει σημαντικό τονάζ πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Με βάση πληροφορίες από την αγορά σε ό,τι αφορά τον Πειραιά, υπάρχει η πεποίθηση ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 η ανάκαμψη θα είναι σημαντική, ισοσκελίζοντας τις μέχρι τώρα απώλειες. Στη συνέχεια παρουσίασε την υλοποίηση της πλατφόρμας του HPCS (Hellenic Port Community System), η οποία έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη για μεγαλύτερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη επικοινωνία με όλους τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και λογικών logistics. Η πανδημία του COVID-19 θα πρέπει να αξιοποιηθεί παράλληλα ως ευκαιρία για ευρύτερες συνεργασίες στο χώρο με διάλογο, αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη, καθώς επίσης και ως αφορμή για ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για τα Ελληνικά Logistics, έτσι ώστε να είναι όλοι έτοιμοι για ενδεχόμενη επόμενη ανάλογη οικονομική κρίση.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Στάθης Μακαντάσης, Logistics Manager της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.. Η παρουσίασή του βασίστηκε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη περιέγραψε πώς κινήθηκε η αγορά των τροφίμων και γαλακτοκομικών. Από την έναρξη των μέτρων μέχρι το γενικό Lockdown παρατηρήθηκε αύξηση ζήτησης της τάξης του 30% στα τρόφιμα και ειδικότερα στα τρόφιμα με δυνατότητα αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα (pantry stocking). Για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά οι καταναλωτές στράφηκαν στη μεσαία προς μεγάλη συσκευασία του 1 με 1,5 Lt και σε προϊόντα μακράς διάρκειας. Παράλληλα κατά τη διάρκεια της κρίσης παρατηρήθηκε στροφή στους βασικούς κωδικούς, όπως το αγελαδινό γάλα, το στραγγιστό γιαούρτι και οι χυμοί.

Στην δεύτερη ενότητα ο κ. Μακαντάσης εστίασε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος, καθώς και στις ενέργειες που έγιναν. Οι βασικές προκλήσεις ήταν τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, οι έντονες και ακανόνιστες διακυμάνσεις της ζήτησης ανά κωδικό (SKU), ως αποτέλεσμα της αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών, η περιορισμένη δυναμικότητα (capacity) των Κέντρων Διανομής, η προσαρμογή στις νέες νομοθεσίες και τους περιορισμούς, αλλά και οι ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές, δημιουργήθηκαν Action and Business Continuity Plans, τα οποία αναπροσαρμόζονται καθημερινά. Η λειτουργία πλέον γίνεται με όσο το δυνατό πιο ευέλικτο τρόπο (agile) στις 5 διαστάσεις: Alertness – Accessibility – Decisiveness – Flexibility – Swiftness. Στην τρίτη ενότητα ανέπτυξε ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα στα αχαρτογράφητα νερά που διασχίζουμε, βάσει των εμπειριών που έχουν αποκομιστεί. Πυξίδα για το μέλλον είναι οι κάτωθι 4 άξονες: [1] Επενδύσεις σε αυτοματοποιημένα Fulfillment Centers, [2] Παραδόσεις μέσω courier σε Convenience Stores (Pick-up Points), [3] Εφαρμογή πρακτικών VMI (Vendor Managed Inventory) μεταξύ Retailers and Παραγωγών (manufacturers) και τέλος [4] Επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα.

Ο τρίτος ομιλητής, Κώστας Βούλγαρης, Head of Sales της The Mart Cash & Carry S.A., ανέπτυξε τη συμπεριφορά του κλάδου των σούπερ μάρκετ και του χονδρεμπορίου, σε 3 διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και των χονδρεμπόρων και πώς αυτή επηρεάζει τη λειτουργία συνολικά της εφοδιαστικής αλυσίδας. Κατόπιν δόθηκαν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί bottlenecks στις B2C παραδόσεις των προαναφερθέντων εταιριών. Στο τρίτο μέρος προτάθηκαν ενέργειες που αφορούν στην επόμενη ημέρα. Αναλυτικότερα, στο πρώτο σκέλος παρουσιάστηκαν 6 σημεία/τομείς της αγοράς, οι οποίοι επηρεάστηκαν σημαντικά από την κρίση και βίωσαν αλλαγές που άσκησαν σημαντική πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι σημαντικότερες αλλαγές που είχαμε αυτό το χρονικό διάστημα αφορούν στα Supermarkets, στα Convenience stores, στους χονδρεμπόρους, στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και στο e-commerce. Αναφορικά με τις καθυστερήσεις που προέκυψαν στις B2C παραδόσεις εντοπίστηκαν 3 βασικοί λόγοι: η μετατόπιση του picking εντός του καταστήματος έναντι των οργανωμένων αποθηκών, η έλλειψη κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και οι περιορισμοί στην υφιστάμενη οργάνωση της δρομολόγησης των εταιριών. Τέλος, οι προτάσεις για την επόμενη ημέρα αφορούν στην "ενίσχυση" κουλτούρας Εφοδιαστικής/Logistics σε αυτές τις εταιρίες με κύρια σημεία την οργάνωση αποθηκών, την επένδυση σε πληροφοριακά συστήματα, την ενθάρρυνση συνεργειών, την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής προμηθευτών κ.α..

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Θεόδωρος Θανασάς, Operations Manager στην ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε., ο οποίος αναφέρθηκε στις πολλαπλές ανισότητες στο φόρτο εργασίας που παρουσιάστηκαν στον κλάδο των 3PL (από -50% έως +200%). Σε καθεμία από τις τέσσερεις βασικές λειτουργίες ενός 3PL παρατηρήθηκαν τα εξής:

- Παραλαβή φορτίων: σε γενικές γραμμές οι 3PL providers ανταποκρίθηκαν. Εξαίρεση αποτελούν οι εταιρείες courier, οι οποίες αντιμετώπισαν εξαιρετικά μεγάλο όγκο παραλαβών λόγω αύξησης του e-commerce.

- Αποθήκευση: αντιμετώπισε και θα αντιμετωπίσει πιο έντονα την έλλειψη κατάλληλων χώρων.

- Συλλογή παραγγελιών: στον τομέα των μεγάλων λιανοπωλητών εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, αντίθετα τα e-shops και γενικότερα το e-commerce αντιμετώπισε προβλήματα λόγω της έλλειψης αποθηκευτικών χώρων και κατάλληλου εξοπλισμού (αυτοματισμών) για τεμαχιακό picking.

- Διανομή: για τους μεγάλους λιανοπωλητές και χονδρέμπορους δεν είχε σημαντικά προβλήματα (μεγάλοι όγκοι, διαθεσιμότητα οχημάτων, μηδενική κίνηση στο οδικό δίκτυο). Αντίθετα, οι εταιρείες courier δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους μεγάλους όγκους που κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν ξαφνικά.

Η επόμενη ημέρα και οι επιπτώσεις της δεν μπορούν ακόμα να προσδιοριστούν ποσοτικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραμείνει σταθερά η προσήλωσή μας στην υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθόδων (Big Data Analytics, IoT, A.I., Αυτοματισμοί). Η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει σοβαρότερα τους τομείς της κατασκευής αποθηκών για e-commerce, της συνέχειας των επενδύσεων σε AGV και τεχνολογίες handling, συνέργειες 3PL, Urban Consolidation Centers, Εκπαίδευση και Αειφορία.

Το πρώτο πάνελ συμπληρώθηκε με την ομιλία του κου Νίκου Γκότζια, Business Unit Manager στην Planning Α.Ε., ο οποίος τόνισε ότι σταδιακά ο πληθυσμός περνάει στη δεύτερη φάση της μετά-κοροναϊό εποχής, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν τα logistics μοντέλα τους για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που διαμορφώνει η νέα κανονικότητα στο Retail. Το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η ανάκαμψη δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. Το σίγουρο όμως είναι ότι η νέα κανονικότητα δεν θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Ο ρόλος δε των logistics θα είναι ακόμα πιο κρίσιμος. Η ραγδαία ανάπτυξη στις online αγορές ήρθε για να μείνει, τουλάχιστον μέχρι τα καταστήματα λιανικής να είναι πλήρως λειτουργικά και μέχρι οι καταναλωτές να νιώθουν ασφάλεια σε μέρη με πολύ κόσμο. Όπως όμως ανέδειξε η κρίση, τα logistics στο e-commerce δεν ήταν έτοιμα να διαχειριστούν την αυξημένη ζήτηση. Καθώς η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση, η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει, με λύσεις που θα προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στο τελικό μίλι.

Οι επιχειρήσεις που πρωτοπόρησαν εντός της κρίσης δείχνουν το δρόμο, εφαρμόζοντας έξυπνες πρακτικές σε τρεις άξονες: 1) Αξιοποιώντας τα καταστήματα ως σημεία παράδοσης (click & collect) ή/και μετασχηματίζοντάς τα σε προσωρινά σημεία picking online παραγγελιών, 2) Στη διανομή, διασφαλίζοντας ελάχιστο capacity με επιλεγμένους courier και εξετάζοντας εναλλακτικές επιλογές στη λογική του crowdsourcing ή με την προσωρινή ενοικίαση van και δικύκλων, και 3) Στο customer experience, ελαφρύνοντας τις υποσχέσεις για χρόνους παράδοσης με σκοπό να διασφαλίσουν καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη αξιοπιστία. Ωστόσο, για κάποιες άλλες επιχειρήσεις ήρθε η ώρα να αδράξουν την ευκαιρία με νέες υπηρεσίες παράδοσης, όπως αυθημερόν παραλαβές από το κατάστημα χωρίς ουρές, εύκολες επιστροφές και εγγυημένα time-slots, πάντα με γνώμονα τη διευκόλυνση των καταναλωτών στις online αγορές τους.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα του πρώτου πάνελ, ο Κωνσταντίνος Χανιώτης επισήμανε ότι η πρόσφατη κρίση έφερε στο προσκήνιο τα προβλήματα που ήδη γνωρίζαμε: για την ανάγκη ψηφιοποίησης των διαδικασιών και για την ορατότητα στο συνολικό κύκλο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι ανάγκες εκσυγχρονισμού όλων των παραγόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα ήταν γνωστές, τώρα όμως έγιναν πιεστικές. Ταυτόχρονα, η κρίση ανέδειξε για άλλη μια φορά το Ελληνικό δαιμόνιο των Logisticians, οι οποίοι κάτω από πολύ πιεστικές συνθήκες, με ελάχιστα βοηθήματα, αλλά με μεγάλη θέληση και φιλότιμο, κατόρθωσαν να κρατήσουν τη ροή των εμπορευμάτων σε πολύ καλό επίπεδο.

Το διεθνές πάνελ με τίτλο ενότητας «Επανεξετάζοντας τα παγκόσμια μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας» συντόνισε ο κος Σπύρος Ολύμπιος, Managing Partner της Geolystics Business Integrators και Επίτιμος Πρόεδρος του ILME.

Πρώτος ομιλητής του πάνελ ήταν ο Jos Marinus, Πρόεδρος της Βελγικής Ένωσης Προμηθειών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας και πρώην Πρόεδρος του European Logistics Association, με τίτλο «Πώς θα μοιάζει ο κόσμος της εφοδιαστικής αλυσίδας μετά τον Covid-19;». Ο κος Marinus έθεσε την άποψη ότι αυτό που μας έμαθε η πανδημία του κορωνοϊού είναι ότι μπορούμε να ζήσουμε με ένα διαφορετικό και πιο αποδοτικό τρόπο. Τώρα εργαζόμαστε περισσότερο από το σπίτι: λιγότερη κίνηση στους δρόμους – λιγότερες εκπομπές CO2 – περισσότερος ελεύθερος χρόνος. Μας έμαθε επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση είχε και αρνητικές παρενέργειες (μεγάλες αποστάσεις – κίνδυνοι παραδόσεων – κίνδυνοι στην ποιότητα), κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επιλογή διαδρομών πιο κοντά στο σπίτι. Αυτό είναι καλό για τις τοπικές επιχειρήσεις, ακριβότερο βραχυπρόθεσμα αλλά οικονομικότερο όσον αφορά στη μεταφορά και με καλύτερες και στενότερες σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι αγορές σε φυσικό κατάστημα και η βόλτα για ψώνια θα πρέπει να αντικατασταθούν εν μέρει με τις αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα, κάτι στο οποίο πολλές επιχειρήσεις ήδη προσαρμόστηκαν κατά το lockdown. Όπως λέμε συχνά: Ουδέν κακό αμιγές καλού!

Η επόμενη ομιλία είχε τίτλο «Τι γίνεται με τις αλυσίδες εφοδιασμού μετά την κρίση;». Ο Laurent Simon, Principal Consultant της SimcoKrome Consulting, επισήμανε ότι όλες οι περίοδοι κρίσεων και φυσικών καταστροφών που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια είχαν αντίκτυπο και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο αυτό που μάθαμε μετά από αυτές είναι ότι δεν μαθαίνουμε! Οι περισσότερες εταιρίες ακόμα αντιδρούν παρά προλαμβάνουν τις καταστάσεις. Η εφαρμογή των βασικών αρχών της Βιομηχανίας 4.0 και η λύση του Control Tower μπορούν να διασφαλίσουν τo agility, την αξιοπιστία και την ευρωστία, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα και να αμβλύνουμε τους κινδύνους.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, Πρόεδρος του BVL Germany. Η ομιλία του είχε τίτλο «Επιπτώσεις, προκλήσεις και προοπτικές της κρίσης Covid-19 στη Γερμανία». Πώς η Γερμανία τα καταφέρνει με τον ιό; Ο μεγάλος βαθμός καταμερισμού εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο κάνει την κατασκευαστική βιομηχανία ευάλωτη στο σενάριο της πανδημίας, ειδικά στους τομείς των ηλεκτρονικών, της μηχανολογίας, της επιπλοποιίας και της χημικής βιομηχανίας. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου επίσης υποφέρει από τον κορονοϊό, εξαιτίας της καθυστέρησης και της ακύρωσης των παραδόσεων, αλλά και της μείωσης της ζήτησης γενικότερα.

Οι παγκόσμιοι πάροχοι υπηρεσιών logistics υποφέρουν από έλλειψη μεταφορικού έργου μέσω κοντέινερ δια θαλάσσης, που επηρεάζει και τα εγχώρια logistics. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στο να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τον κορονοϊό και να σωθούν όσο το δυνατό περισσότερες ζωές. Είναι σημαντικό σε ερωτήματα ζωτικής σημασίας τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την οικονομική σταθερότητα, τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά ιδρύματα να συνεργάζονται στενά στο να βρουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις που θα κάνουν δυνατή τη γρήγορη αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι σημαντική η αποφυγή χρεοκοπιών και η απώλεια θέσεων εργασίας, ώστε μετά την πανδημία και την οικονομική αναστάτωση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, να μπορέσουμε όσο το δυνατό συντομότερα να επιστρέψουμε σε μια σταθερή ανάπτυξη. Η γερμανική κυβέρνηση έχει σηματοδοτήσει την πρόθεσή της να προσαρμόσει την οικονομική της πολιτική ενόψει της απειλής της ύφεσης. Αυτό είναι σίγουρα καλό να το γνωρίζουμε, αλλά το επιχειρείν οφείλει να συνεχιστεί. Οπότε, ας αφιερώσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτά που γνωρίζουμε καλύτερα: να μιλάμε με δεδομένα, να βρίσκουμε λύσεις στις προκλήσεις και να κρατήσουμε ζωντανή την οικονομία. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει όλους να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση λογικών αντιδράσεων και συνετών αποφάσεων – και με αυτό τον τρόπο να επαναφέρουμε την οικονομία και την κοινωνία στη σταθερότητα.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Igor Zula, Πρόεδρος της Slovenian Logistics Association, και η ομιλία του βασίστηκε στο θέμα «Logistics στη Σλοβενία, η περίοδος του Covid-19 και μετά τι;». Ο κος Zula εξέφρασε την άποψη ότι η πανδημία του Covid-19 είναι μία παγκόσμια, προσωπική, οικονομική και υγειονομική κρίση. Σημαντικές αλλαγές θα εμφανιστούν στον τομέα του μετασχηματισμού των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων (δικτύων) σε τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες (δίκτυα). Θα υπάρξει επίσης διευρυμένη αποδοχή των πολιτών απέναντι στην υγεία και στην τηλεργασία. Τέλος, θα επιταχυνθεί η μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0 (ή 5.0, 6.0, 7.0, ?.0) και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και θα γίνει πιο κατανοητή η αναγκαιότητα του Risk management.

Τελευταίος ομιλητής του διεθνούς πάνελ ήταν ο Prof. Alan McKinnon, καθηγητής Logistics στο Kühne Logistics University στο Αμβούργο, ο οποίος μίλησε για τις «Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού στην εφοδιαστική αλυσίδα: ανθεκτικότητα, εκπομπές και απασχόληση». Η παρουσίασή του ξεκίνησε με το ερώτημα γιατί μετά από 20 χρόνια έρευνας γύρω από την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Covid-19 αποδείχθηκε τόσο καταστροφικός και ποια ήταν τα λάθη από τα οποία πρέπει να διδαχθούμε για να αντιμετωπίζουμε μελλοντικές κρίσεις. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι επιπλοκές που προκάλεσε η πανδημία στους εργαζόμενους των logistics, οι οποίοι συχνά διακινδύνευαν να μολυνθούν από τον ιό για να μας παρέχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες τους. Στην τελευταία ενότητα της παρουσίασης δόθηκε έμφαση στην απότομη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από τα φορτηγά και πλοία κατά τη διάρκεια της κρίσης, και τέλος, αναφέρθηκαν τα σενάρια υψηλών και χαμηλών επιπέδων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα logistics της μετα-Covid-19 εποχής.

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα του δεύτερου πάνελ, ο Σπύρος Ολύμπιος επισήμανε ότι η πανδημία του COVID-19 έπεσε σαν βόμβα στο global supply chain και δημιούργησε συνθήκες πρωτόγνωρες. Όλο το οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας επαναπροσδιορίστηκε με τον πλέον δυναμικό τρόπο και έδειξε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο παγκόσμιο επιχειρείν. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για τους Supply Chain Officers για ενδοσκόπηση. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως artificial intelligence, machine learning κλπ θα κληθούν να αναλύσουν και να συγχρονίσουν στη νέα πραγματικότητα έναν έναν τους κρίκους της αλυσίδας μεταξύ τους. Όλα αυτά πάντα με γνώμονα και επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα που στη νέα εποχή είναι ο σημαντικότερος πυλώνας του supply chain με έμφαση στην ασφάλεια και υγειονομική διαχείριση.

Το διαδικτυακό συνέδριο έκλεισε με πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις του κοινού, οι οποίες απαντήθηκαν στην πλειοψηφία τους από τους ομιλητές, καθώς και με την υπόσχεση από πλευράς του ILME για οργάνωση κι άλλων παρόμοιων web conferences με ενδιαφέρουσα θεματολογία στο προσεχές μέλλον.