«Ανεβάζουν ρολά» αεροδρόμια, ξενοδοχεία, μουσεία και γυμναστήρια

Αερομεταφορές, εποχικά καταλύματα, αλλά και μουσεία «ανοίγουν» σήμερα και η Ελλάδα «δηλώνει» έτοιμη για την επόμενη φάση της άρσης των μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού, καλούμενη να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα του τουρισμού.

Πρώτο στοίχημα: Οι αερομεταφορές

Από σήμερα ανοίγουν τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας για να υποδεχθούν τουρίστες από το εξωτερικό, έχοντας ως βασική τους προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια όλων. Τόσο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών όσο και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμα, αφού έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την Covid 19.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο δεν σταμάτησε όλους αυτούς τους μήνες να δέχεται διεθνείς πτήσεις από συγκεκριμένες χώρες, αυξάνονται οι πτήσεις εξωτερικού. Από σήμερα Δευτέρα και έως τις 30 Ιουνίου αίρονται οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία θα επιτρέπονται πτήσεις μόνο για essential travel (δηλαδή ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς), ενώ διατηρείται η απαγόρευση για τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, ανεξαρτήτως της λίστας ΕΑSA.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από τρεις μήνες μέτρων περιορισμού, υποδέχεται και πάλι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Έτσι, από σήμερα έως τις 30 Ιουνίου επιτρέπονται όλες οι διεθνείς πτήσεις με εξαίρεση αυτές από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και συνδιαμορφώνεται η πρόταση προς την ΕΕ για τη λίστα τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την απαγόρευση των πτήσεων.

Δεύτερο Στοίχημα: Οι τουρίστες

Τις τελευταίες ημέρες ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί της κυβέρνησης προανήγγειλαν με εμφατικό τρόπο, το «άνοιγμα» της χώρας στους ξένους επισκέπτες. Επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα εμβληματικό τουριστικό προορισμό, τη Σαντορίνη και με φόντο την μαγευτική καλντέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στα διεθνή ΜΜΕ το άνοιγμα του τουρισμού από σήμερα, Δευτέρα, προτάσσοντας την ασφάλεια της υγείας όλων.

Παράλληλα, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ανακοίνωσε μια ημέρα μετά, από το ίδιο νησί, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» που αφορά σε 250.000 δικαιούχους και αποσκοπεί στην τόνωση της τουριστικής κίνησης προς όφελος και των επιχειρήσεων του κλάδου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, μέσω της επιδοτούμενης διαμονής για ένα τόσο μεγάλο αριθμό φιλοξενούμενων, «θα ενισχυθεί η ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων του κλάδου, με επιπλέον πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες. Και, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, κατ' αυτό τον τρόπο εν τέλει προστατεύονται πολλές θέσεις εργασίας».

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ετοιμότητα των υγειονομικών δομών σε τουριστικούς προορισμούς, οι οποίες ενισχύθηκαν το τελευταίο διάστημα για να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τυχόν περιπτώσεις κορονοϊού.

Τα ξενοδοχεία και τα εποχικά καταλύματα

Ο ξενοδοχειακός κλάδος δηλώνει έτοιμος να υποδεχτεί τους τουρίστες από σήμερα. Τα εποχικά καταλύματα, αλλά και οι μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας, όπως η Grecotel, ο Όμιλος Aldemar, η Costa Navarino και φυσικά πολλές άλλες, ανοίγουν τις πύλες τους προκειμένου να υποδεχτούν τις υποψήφιους πελάτες στην εποχή του Covid 19 με αρωγό τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλά και "Ad Hoc" συνεργασίες με ιατρικούς ομίλους, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όλοι στέλνουν μήνυμα ασφαλούς διαμονής στον υποψήφιο επισκέπτη τους και υπόσχονται, ότι τίποτα δεν θα χαθεί από την "ξεγνοιασιά" και την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επανέναρξη των πτήσεων εξωτερικού, αρχικά από σήμερα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και από την 1η Ιουλίου για την υπόλοιπη χώρα, αλλά και στην πτητική δυναμική τους, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι κάνουν "Restart" εκκινώντας σε μια πρωτόγνωρη για αυτούς χρονιά, όπως επισημαίνουν.

Σε ότι αφορά σε ορισμένα, εμβληματικά, ξενοδοχεία της Αθήνας το Athens Plaza στο Σύνταγμα δεν έκλεισε καθόλου, αφού ήταν από τα ξενοδοχεία που λειτουργούσαν κανονικά εν μέσω πανδημίας. Τις πύλες του άνοιξε το Electra Hotel Athens αλλά και το Electra Metropolis, ενώ στα τέλη Ιουνίου αναμένεται και το Electra Palace.

Στην τελική ευθεία είναι εξάλλου και η λειτουργία των ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George αλλά και του Intercontinental Athenaeum, Hilton κλπ. Τέλος τη δική του βαρύτητα στην διεθνή τουριστική αγορά έχει και το άνοιγμα του Four Seasons Astir Palace (Αστέρας Βουλιαγμένης), όπου με αρωγό το πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της Four Seasons, με την κωδική ονομασία "Lead With Care" και τη σφραγίδα της Johns Hopkins Medicine International ανοίγει σταδιακά τις εγκαταστάσεις του. Πρώτο στην εκκίνηση ήταν το ξενοδοχείο Ναυσικά (12 Ιουνίου) και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υποδεχτεί τους πελάτες του και ο Αρίωνας.

Μετά τους αρχαιολογικούς χώρους ανοίγουν και τα Μουσεία

Το τρίτο μεγάλο στοίχημα είναι ο ρόλος που θα παίξουν σε αυτή την φάση της «επανεκκίνησης» του τουρισμού, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ελληνικά Μουσεία. Τα αρχαιολογικά μνημεία, ήταν και είναι ένα από τα διαχρονικά «ατού» του ελληνικού τουρισμού και το άνοιγμα των ανοικτών αρχαιολογικών χώρων πριν μερικές ημέρες έτυχε διεθνούς προβολής. Ποιος είναι αυτός άλλωστε που αν έρθει στη χώρα μας δεν θέλει να επισκεφτεί την Ακρόπολη;

Μετά λοιπόν τους αρχαιολογικούς χώρους, από σήμερα Δευτέρα ανοίγουν και τα Μουσεία με την… παράσταση να κλέβει το Μουσείο της Ακρόπολης.

Μετά από τρεις μήνες που παρέμειναν κλειστά λόγω της κρίσης με τον κορονοϊό ανοίγουν τις πύλες τους και περιμένουν τους επισκέπτες τους, με τους επικεφαλής και εργαζόμενους να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και τις οδηγίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

«Είναι προφανές ότι η τήρηση των υποδείξεων και οδηγιών του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ θα πρέπει να είναι απόλυτη», τονίζει σε ανακοίνωσή του για το άνοιγμα των μουσείων το ΥΠΠΟΑ. Για την προστασία επισκεπτών και προσωπικού αναφέρονται οι εξής:

Απόσταση 1,5 μ. κατ' ελάχιστο, για ανοικτούς χώρους και 2 μ. για κλειστούς χώρους. Είναι υποχρεωτική από τους επισκέπτες η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Η λειτουργία εστιατορίων/cafe στους χώρους των μουσείων λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους εστίασης. Τραπέζια και καρέκλες απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση τους.

Η λειτουργία πωλητηρίων στους χώρους των μουσείων διέπεται και από τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τους χώρους λιανεμπορίου.

Θα λειτουργεί συνεχώς ο κλιματισμός, για την προστασία των εκθεμάτων, όπου επιβάλλεται. Όπου δεν επιβάλλεται, θα λειτουργεί δύο ώρες πριν από το ωράριο λειτουργίας του μουσείου και δύο ώρες μετά το ωράριο λειτουργίας του.

Ως προς τα εισιτήρια: Προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπου υφίσταται, ώστε να ελέγχεται, κατά το δυνατόν, η ροή των επισκεπτών. Ειδική πρόβλεψη θα λαμβάνεται για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ, ατόμων άνω των 65, εγκύων κλπ.

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις με ξεναγό, τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και τα ειδικά μέτρα, όπως χρήση ασύρματης ξενάγησης, αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κλπ). Στις ομαδικές ξεναγήσεις δεν θα πρέπει να μετέχουν περισσότερα από οκτώ άτομα.

Ο οδικός τουρισμός

Τέλος, ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι και ο οδικός τουρισμός, κάτι που επίσης «επανεκκινεί» από σήμερα, με το άνοιγμα των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε αυτή τη φάση και σε ό,τι αφορά τις χερσαίες αφίξεις μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα παραμείνουν κλειστά τα σύνορα με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, με εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων επαγγελματικών μετακινήσεων. Ωστόσο, όπως έχει ανακοινωθεί, από 1η Ιουλίου θα γίνει άρση περιορισμών από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες και θα επανεξεταστεί έως τις 30 Ιουνίου το θέμα της απαγόρευσης για την Τουρκία.

Ανοίγουν τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι

Δώδεκα επιχειρηματικές δραστηριότητες, χώροι πολιτισμού και υπηρεσίες επαναλειτουργούν από σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, αποτέλεσμα της σταδιακής άρσης των περιορισμών που επιβλήθηκαν στη χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ανάμεσά τους, τα γυμναστήρια, τα μουσεία, τα θεματικά πάρκα, τα εποχικά καταλύματα αλλά και μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις.

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

- Ανάρτηση, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, οδηγιών που αφορούν:

- στους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής

- στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών

- στα συμβατά συμπτώματα για COVID-19 λοίμωξη.

- Ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων ανάλογα με τα τετραγωνικά (αθλούμενοι όχι περισσότεροι του 50%).

- Είσοδος των αθλουμένων με προ συνεννόηση και με πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) καθώς και του είδους και της διάρκειας της άσκησης.

- Πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού:

- αλκοολούχο αντισηπτικό

- χειρουργικές μάσκες

- γάντια μιας χρήσης.

- Τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία.

- Απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (πχ διάδρομοι, ποδήλατα, ελλειπτικά κλπ) ή κατασκευή ακρυλικών υαλοπινάκων που θα βρίσκεται έμπροσθεν των οργάνων και καθ' όλο το μήκος αυτών. Οι επιφάνεια των υαλοπινάκων θα καθαρίζεται με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα πριν την χρήση του κάθε οργάνου από τον επόμενο αθλούμενο.

- Για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής που εκτελούνται σε Τμήματα απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των αθλουμένων.

- Καθαρισμός /απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση.

- Στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (πχ περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες της φυσικής απόστασης.

Λειτουργία των αποδυτηρίων

- Πριν την επαναλειτουργία των αποδυτηρίων, εφόσον οι χώροι παρέμειναν αχρησιμοποίητοι για περισσότερες από 7 ημέρες, ο καθαρισμός και η απολύμανση τους γίνεται στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών

- Περιορισμός εισόδου στο χώρο - μόνο για αθλούμενους, παίκτες, προπονητές και το ελάχιστο απαραίτητο λοιπό προσωπικό με ταυτόχρονη εφαρμογή τηοδηγίας «…έως 4 άτομα ανά 20 τμ και για τα επόμενα κάθε 10 τμ, ένα επιπλέον άτομο…» με προαιρετική χρήση μάσκας όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

- Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, παίκτες και τους προπονητές, με προαιρετική χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

- Αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων.

- Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου είναι εφικτό.

- Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του κλιματισμού εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του ΥΥ. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση.

- Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους και αυτά είναι σε σειρά συστήνεται να υπάρχει μεταξύ δύο ντους ένα κενό. Στην περίπτωση που τα ατομικά ντους δεν επαρκούν αριθμητικά συστήνεται μεταξύ δύο χρήσεων καθαρισμός/απολύμανση της βρύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους. Καλός αερισμός του χώρου με ανοικτά παράθυρα.

- Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (πχ σαμπουάν) και η χρήση σαγιονάρας.

- Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας και γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. Μετά την αφαίρεση τους τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων με καπάκι και να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για 20 δευτερόλεπτα).

- Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους

- Μετά τον καθαρισμό/απολύμανση τα αποδυτήρια κλείνουν και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι τη επόμενη χρήση.

- Εναλλακτικά για μικρότερους χώρους στους οποίους υπάρχουν φοριαμοί προτείνεται η τοποθέτηση καρέκλας δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούμενος τοποθετεί τα ρούχα και το σάκο μεταφοράς τους.

- Χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές:

- κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιωνισμός νερού

- σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιωνισμό νερού

- νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία

- χειροπετσέτες

- ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων

- τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας).

- Συχνός καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.

- Λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματισμού σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΥ, «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».

- Απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων αυτόματων πωλήσεων.

- Διάθεση μόνο εμφιαλωμένου νερού.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

Εκπαίδευση, εξοικείωση και συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.

Εκπαίδευση, εξοικείωση και σωστή εφαρμογή της αναπνευστικής υγιεινής.

Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.

'Αμεση απομάκρυνση από τα χώρο στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Εάν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου πρόβλεψη για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης.

Γ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ

Χρήση του κοντινότερου στον τόπο κατοικίας γυμναστηρίου.

Μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο.

Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.

Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης.

Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (πχ πετσέτα).

Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (πχ μπάλες, λάστιχα, στρώματα).

Πλύσιμο των ρούχων, πετσετών που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία (600 C).

Αποφυγή της γυμναστικής σε κλειστό χώρο, την τρέχουσα φάση της επιδημίας, εάν το άτομο ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (εγκύκλιος ΕΟΔΥ).

Οι παιδότοποι

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι οι παιδότοποι θα επαναλειτουργήσουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του COVID-19 με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Oι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ενταγμένοι στο αντίστοιχο πλέγμα μέτρων της κυβέρνησης και για τον μήνα Ιούνιο (ΚΥΑ 2219 - 10/6/20).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ