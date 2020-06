Enterprise Greece: Συνέδριο Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών

Η Enterprise Greece φιλοξενεί και διοργανώνει την 87η συνάντηση εργασίας του Working Group of Information Professionals (WGIP) των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών. Η φετινή συνάντηση στην οποία έχουν επιβεβαιώσει την διαδικτυακή συμμετοχή τους εκπρόσωποι 23 οργανισμών, λαμβάνει χώρα σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για την οικονομική ανάπτυξη όλης της Ευρώπης.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Enterprise Greece επέλεξε να συμπεριλάβει στην θεματολογία της φετινής συνάντησης την ανάδειξη πρωτοποριακών εργαλείων μάρκετινγκ και επικοινωνίας, σύγχρονες προσεγγίσεις country branding, καινοτόμες εξαγωγικές υπηρεσίες, αλλά και τρόπους διαχείρισης της επόμενης μέρας της πανδημίας Covid-19.

Στο πρόγραμμα της συνάντησης έχουν επίσης ενσωματωθεί όπως κάθε χρόνο, οι επιμέρους προσπάθειες και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη των ΜμΕ κατά τη διαδικασία αποτελεσματικής πρόσβασης τους στις διεθνείς αγορές.

Η Enterprise Greece αφουγκραζόμενη την αγωνία των συναδέλφων των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών να εφεύρουν νέους τρόπους προώθησης και να παράσχουν ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξης στις εγχώριες εξαγωγικές τους επιχειρήσεων, αποφάσισε για πρώτη φορά, να διοργανώσει ένα bootcamp τη δεύτερη μέρα της συνάντησης που θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κατανοήσουν θέματα όπως:

Social Media Strategies and Campaigns Content Marketing and Country Positioning Measure what matters / Consumer trends and insights Collaborating with Influencers Safe to [in]vest in Exports.

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid-19 και με απόλυτο σεβασμό στη δημόσια υγεία και ασφάλεια, η Enterprise Greece αποφάσισε να μετατρέψει τη συνάντηση σε διαδικτυακό webinar που θα λάβει χώρα στις 25 και 26 Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται ότι Working Group of Information Professionals (WGIP) των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών ξεκίνησε το 1973 και έχει ως στόχο την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών TPOs στον τομέα της επεξεργασίας και της διάδοσης πληροφοριών.