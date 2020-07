Διαδικτυακά στις 15 – 16 Ιουλίου το InvestGR Forum

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το InvestGR Forum φέρνει στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης τις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα. Λόγω των καταναγκασμών δημόσιας υγείας, το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position πραγματοποιείται φέτος διαδικτυακά και σε δύο περιόδους, στις 15 – 16 Ιουλίου και στις 8 – 9 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στα τέσσερα πάνελ συζήτησης του Ιουλίου, θα συμμετάσχουν πολιτικοί, CEOs εταιρειών, πανεπιστημιακοί και ειδικοί, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα, όπως η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, το ψηφιακό άλμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ελληνική καινοτομία και η έννοια του Σκοπού (Purpose) για το Κράτος και τις εταιρείες.

Στο πλαίσιο δε της Στρατηγικής Συνεργασίας της ΕΥ Ελλάδος και του InvestGR Forum, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, «Attractiveness Survey: Ελλάδα 2020», με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Στην έρευνα, αναμένεται να αποτυπωθούν, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, οι απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.

Στρατηγικοί Εταίροι του InvestGR Forum 2020 είναι οι EY Greece και JTI, ενώ Χορηγοί και Υποστηρικτές είναι οι COCA – COLA, ΕΚΟΜΕ, HPE, INTERAMERICAN, MSD, PFIZER, ACCENSUS, LIDL, NN.