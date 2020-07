Πηγές ΕΕ: Δεν έχει κλειδώσει Σύνοδος Κορυφής για την Τουρκία

Σύγχυση έχει προκαλέσει η γραπτή δήλωση του κύπριου εκπροσώπου Τύπου Κυριάκου Κούσιου ότι έχει κλειδώσει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής με αντικείμενο την Τουρκία το Σεπτέμβριο.

Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, με τον εκπρόσωπο Τύπου του προέδρου Σαρλ Μισέλ, Barend Leyts να ενημερώνει τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να το επιβεβαιώσουν ότι «δεν μπορεί να επιβεβαιώσει μια τέτοια πληροφορία».

Επιπλέον, πηγές από την Ευρωπαϊκή Ενωση, μετά από πιέσεις του Euro2day.gr απάντησαν ότι «δεν έχει κλειδώσει αυτή τη στιγμή Σύνοδος Κορυφής για την Τουρκία».

Ετερη πηγή από την Κομισιόν επίσης δήλωσε άγνοια, λέγοντας ότι «δεν έχει τέτοια ενημέρωση».

Ακόμη μια «πληροφορία» που διέρρευσε στον ελληνικό Τύπο, ότι θα υπάρχει πενταμερής συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη, Αναστασιάδη, Μέρκελ, φον ντερ Λάιεν και Μισέλ επίσης δεν επιβεβαιώνεται.

Η ανώτατη πηγή από την Κομισιόν ανέφερε ότι «άλλο οι συζητήσεις σε ανεπίσημο επίπεδο και άλλο πλάνο ακολουθείται σε επίσημες συναντήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, με tweet του εκπροσώπου του Σαρλ Μισέλ, ανακοινώθηκε ότι Μητσοτάκης και Αναστασιάδης είχαν λίγα λεπτά για να ενημερώσουν τους ομολόγους τους στη Σύνοδο Κορυφής για τις τουρκικές προκλήσεις.

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY



Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0