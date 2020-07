Σύνοδος Κορυφής: Πιέσεις στα «γεράκια» για συμβιβασμό

Στο δείπνο μεταφέρονται ξανά οι συζητήσεις των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσής μετά τους κύκλους διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα από το μεσημέρι. Παραμένει το χάσμα για μια συμφωνία σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, για τρίτη διαδοχική ημέρα διαπραγματεύσεων δια ζώσης στις Βρυξέλλες.



Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε και οι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας και της Δανίας, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ, Τσαρλς Μισέλ, καθώς εξελίσσεται το θρίλερ των διαπραγματεύσεων για τις κατανομές των πόρων και τη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού μείγματος επιχορηγήσεων/δανείων στο πακέτο στήριξης.

On day 3 of #EUCO meetings on #MFF and Recovery Fund of @eucopresident continue with @krisjaniskarins @GitanasNauseda @ratasjuri followed by @Sophie_Wilmes @Xavier_Bettel and @MichealMartinTD together with @vonderleyen



Plenary meeting will not start before 17h30 pic.twitter.com/giP3RHRIPP