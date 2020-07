Πρόταση Μισέλ: Μείωση επιχορηγήσεων και αύξηση δανείων

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ πρότεινε σήμερα ένα αναθεωρημένο σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, ώστε να αρθεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες των 27 ηγετών που συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα, στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο, διπλωματικές πηγές και αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters, για να καθησυχάσει τις ανησυχίες που εκφράζουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής την Ολλανδία, ο Μισέλ προτείνει:

Η ολομέλεια τελείωσε πριν λίγη ώρα και είναι σε εξέλιξη νέος κύκλος διαπραγματεύσεων.

Στον πρώτο γύρο διαβουλεύσεων συμμετείχαν Δανία, Αυστρία, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία, με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, παρουσία του Σαρλ Μισέλ και της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Πριν από λίγο εισήλθε στη συνάντηση και ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Update Greek PM @kmitsotakis has joined the meeting https://t.co/bmatK4m16j

BREAKING!



During #EUCO @eucopresident ends plenary session and will organize consultations.