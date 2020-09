Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο του δεύτερου μέρους του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 8-9 Οκτωβρίου 2020.

Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιουλίου, συζητήθηκαν θέματα, όπως η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, το ψηφιακό άλμα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ελληνική καινοτομία και η έννοια του σκοπού (Purpose) για το κράτος και τις εταιρείες, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο δε της στρατηγικής συνεργασίας της ΕΥ Ελλάδας και του InvestGR Forum, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, «Attractiveness Survey: Ελλάδα 2020», με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Στο δεύτερο μέρος του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position, θα συμμετάσχουν πολιτικοί, CEOs εταιρειών, πανεπιστημιακοί και ειδικοί, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα, όπως οι εμβληματικές επενδύσεις, η μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία, η νέα αφήγηση της χώρας και οι επενδύσεις στις υποδομές.

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Τον περασμένο Ιούλιο, είχαμε ένα πολύ επιτυχές "πρώτο ημίχρονο" του 3rd InvestGR Forum 2020. Αυτό, τουλάχιστον, μας μετέφεραν οι συμμετέχοντες ομιλητές και οι χορηγοί. Σχεδόν 1.000 άτομα παρακολούθησαν τις εργασίες του πρώτου online διημέρου, άρα ο πήχης είναι ήδη ψηλά. Αυτόν τον ψηλό πήχη φιλοδοξούμε να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον προσεχή Οκτώβριο, έχοντας υπόψη τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεματικές και τους διακεκριμένους ομιλητές στα πάνελ συζήτησης».

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ, ενώ σημαντικά ΜΜΕ είναι χορηγοί επικοινωνίας.