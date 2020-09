Μερς: Η ΕΚΤ να περιορίσει τις «εξουσίες έκτακτης ανάγκης»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας (ΕΚΤ) πρέπει να περιορίσει τις «εξουσίες έκτακτης ανάγκης» για την αντιμετώπιση σε «προσωρινών κρίσεων», υποστηρίζει το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Υβ Μερς.

Η ΕΚΤ κινδυνεύει να βρεθεί μπροστά σε από νομικό αδιέξοδο, αντιμετωπίζοντας σημαντικό πρόβλημα, εάν προσπαθήσει να επεκτείνει τις «εξουσίες έκτακτης ανάγκης» του σχεδίου απόκτησης ομολόγων λόγω της πανδημίας στο άλλο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Παράλληλα, το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, εκτίμησε πως οι προοπτικές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη δεν έχουν επιδεινωθεί μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας νωρίτερα τον Σεπτέμβριο να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική της στα επιτόκια και στην «εκτύπωση» χρήματος, πρόσθεσε.

«Κοιτάζοντας τα νεότερα στοιχεία, θεωρώ ότι τίποτα δεν δείχνει μία περαιτέρω επιδείνωση, τουλάχιστον όχι στο μέτωπο των τιμών και της παραγωγής», δήλωσε ο Μερς, προσθέτοντας: «Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν όπως είναι τώρα, ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεγάλη επιδείνωση στο υγειονομικό μέτωπο».

Ο Μερς που κατατάσσεται στα «γεράκια» (φωτο) σύμφωνα με αναλυτές του Bloomberg δεν έχει σταματήσει να προειδοποιεί από τις αρχές του χρόνου πως η εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ ενδέχεται να «φουσκώνει» υπερβολικά τις τιμές των στοιχείων ενεργητικού, ιδίως στον τομέα του real estate.

«Απαιτείται να είμαστε σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η νομισματική πολιτική ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη ρίσκου και συμβάλλει στην αύξηση των τιμών στοιχείων ενεργητικού και στην εισοδηματική ανισότητα» ανέφερε σύμφωνα με το Reuters ο κ. Μερς σε ομιλία του.

«Τα ρίσκα διόρθωσης στις τιμές των στοιχείων ενεργητικού αυξάνονται» τόνισε.

