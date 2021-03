Σκρέκας: Μέχρι το 2040 μεγάλο μέρος της ενέργειας θα προέρχεται από υπεράκτια πάρκα

To τεράστιο δυναμικό της θαλάσσιας οικονομίας για την πράσινη ανάκαμψη επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, στο “Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery”, που οργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Σκρέκας έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τα ενεργειακά project που προωθεί η κυβέρνηση για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούνιο, για τη δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθηση της υπεράκτιας αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ο κ. Σκρέκας ανέλυσε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην ενεργειακή μετάβαση, οι οποίες καθιστούν τη χώρα μας πρωτοπόρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απολιγνιτοποίηση, στην δυναμική προώθηση του φυσικού αερίου ως καύσιμο μετάβασης, στις επενδύσεις ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων που προβλέπονται για την αναβάθμιση του δικτύου για την επόμενη δεκαετία, τις πρωτοβουλίες για μείωση των εκπομπών στη βιομηχανία, στις πολιτικές για τα νησιά, τα οποία όπως είπε μετατρέπονται σε νησίδες καινοτομίας, στις πολιτικές για την ηλεκτροκίνηση, την προώθηση του υδρογόνου, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Όπως τόνισε ο ΥΠΕΝ, η γαλάζια οικονομία μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης στην βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, και επεσήμανε τη δυναμική της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των υπεράκτιων φωτοβολταϊκών.

«Η ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας είναι σημαντική», ανέφερε ο κ. Σκρέκας και επεσήμανε την ανάγκη «να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό των αιολικών». Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι το 2040 μεγάλο μέρος της ενέργειας θα προέρχεται από υπεράκτια πάρκα, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση ήδη σχεδιάζει να δημιουργήσει πιλοτικά προγράμματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε όλα αυτά τα ζητήματα», προκειμένου να προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στο «πράσινο» υδρογόνο, για μία ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση της πράσινης ναυσιπλοΐας, και της καινοτομίας για την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας.

Το νέο στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% μέχρι το 2030 επεσήμανε απ΄ την πλευρά του ο κ. Χρήστος Οικονόμου DD & Head of Unit, DG for Maritime Affairs and Fisheries, EC,, τονίζοντας τις σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τη θέσπιση αυτού του στόχου, πεδίο στο οποίο η ΕΕ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Έδωσε έμφαση στον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα ανέλυσε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχει η ΕΕ προς την κατεύθυνση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Ανέλυσε τις προοπτικές των υπεράκτιων ΑΠΕ, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά είναι εδώ για να μείνουν και δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.