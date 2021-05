Mείωση ειδικών φόρων και χαμηλό ΦΠΑ ζητούν οι επιχειρήσεις καφέ

Μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καφέ και αλκοολούχα ποτά και διατήρηση του χαμηλού ΦΠΑ 13% στην εστίαση ζητούν οι επαγγελματικοί φορείς του κλάδου προκειμένου να καταστήσουν τις επιχειρήσεις τους βιώσιμες μετά από πτώση κύκλου εργασιών 37,7% μεσοσταθμικά το 2020, η οποία έφτασε το 52% στο α’ τρίμηνο του 2021.

Η εστίαση είναι κλάδος εντάσεως εργασίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Γιώργο Καββαθά, ο οποίος μιλώντας στη διάρκεια του Coffee Business Forum 2021 χθες τόνισε την ανάγκη ενός ξεκάθαρου και σταθερού θεσμικού και φορολογικού πλαισίου με δεκαετή ορίζοντα, χωρίς αιφνιδιασμούς για τις επιχειρήσεις εστίασης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ο κλάδος έκανε ετήσιο τζίρο περίπου 6,4 δισ. ευρώ πριν την πανδημία ενώ το 2020 υποχώρησε στα 4,2 δισ. ευρώ. Εκπροσωπεί τον 2ο μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας με 80.000 επιχειρήσεις και 432.000 εργαζομένους και παραμένει ο 2ος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Καββαθά ο κλάδος πλήρωσε βαρύ τίμημα την εποχή των μνημονίων και βρέθηκε στη δίνη της πανδημίας όταν είχε αρχίσει να “ορθοποδεί” επιστρέφοντας βίαια στα επίπεδα του 2012. Ως αποτέλεσμα η επανεκκίνηση μετά από ένα εξάμηνο lockdown θέτει νέες προκλήσεις, με το εμβόλιο να αποτελεί βασικό εργαλείο-όπλο για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Σε συζήτηση με τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ (ΕΕΚ), Γιάννο Μπενόπουλο και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ (Σ.Ε.Ε.Κ.), Στέφανο Σακάρο, έγινε αναφορά στο καθεστώς υψηλών συντελεστών ΦΠΑ για την εστίαση την προηγούμενη δεκαετία και τις αρνητικές επιπτώσεις τους. Το ίδιο ισχύει, όπως εξήγησε ο κ. Καββαθάς, για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης σε καφέ και αλκοόλ, που δεν έφεραν τα προσδοκώμενα έσοδα στα δημόσια ταμεία ενώ αντίθετα επιβάρυναν τις επιχειρήσεις μειώνοντας παράλληλα και την κατανάλωση.

Οι απόψεις των στελεχών της αγοράς συγκλίνουν στην ανάγκη συνέχισης της πολιτικής που έχει ξεκινήσει για μείωση των φορολογικών συντελεστών, με κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος και μείωση του ΦΠΑ και των ΕΦΚ σε καφέ και αλκοολούχα ποτά, ταυτόχρονα με την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που προσθέτει διοικητικά κόστη.

Όπως αναφέρθηκε, καθημερινά πάνω από είκοσι υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους στις επιχειρήσεις εστίασης ενώ ο κλάδος επιβαρύνεται με σημαντικά βάρη από δημοτικά τέλη, πνευματικά δικαιώματα για τη μουσική κ.α.. Επομένως όπως τόνισε ο κ. Καββαθάς είναι ανάγκη εξορθολογισμού για φόρους και κόστη, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου, στήριξη των θέσεων εργασίας με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και εκπαίδευση του προσωπικού.

Οι τάσεις στην αγορά του καφέ

Στις αναδυόμενες τάσεις της αγοράς του καφέ σημειώνεται η ενίσχυση του μεριδίου των On the go καταστημάτων και η αυξανόμενη προωθητική ένταση της κατηγορίας του καφέ. Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ η προωθητική ένταση της κατηγορίας του καφέ σημείωσε μικρή υποχώρηση το 2020. Ο όγκος υπό προώθηση από 37% το 2018 ενισχύθηκε σε 43% το 2019, για να αποκλιμακωθεί σε 40% το 2020 φτάνοντας το 46% στο τετράμηνο του 2021. Η κατανάλωση εκτός σπιτιού ακολούθησε θετική πορεία μέχρι και το 2018 με μικρή υποχώρηση το 2019, στο -18%. Το 2020 η πτώση άγγιξε το 22% ενώ αυξήθηκε περαιτέρω την περίοδο Μαρτίου/Απριλίου του 2021 σε -49,2%.

Παρατηρείται σταθερά θετική πορεία των On the go καταστημάτων από το 2017 φτάνοντας το 49,2% εν μέσω πανδημίας το 2020 έναντι 45,1% του μεριδίου των cafebar και 5,8% των καφενείων. Το 2021 και ειδικά τους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι το μερίδιο των καταστημάτων On the go αυξάνεται σε 77,7%.

Όσο για τη συμμετοχή των ειδών καφέ στις πωλήσεις, ο espresso αναδεικνύεται ως ο δημοφιλέστερος καφές στην κατανάλωση εκτός σπιτιού με μερίδιο 82,1% το 2020 έναντι 9% του ελληνικού και 7,1% του στιγμιαίου. Τα αντίστοιχα μερίδια το 2021 είναι 87,1%, 6,1% και 5,8%.

Αναφορικά με τις αλλαγές στις συνήθειες κατά την περίοδο της πανδημίας, αυτές που φαίνεται να παραμένουν και στην μετά-Covid-19 εποχή είναι η προετοιμασία του καφέ αντί του takeaway, η προετοιμασία γευμάτων/snacks αντί για προμήθεια on the go και η μαγειρική/ζαχαροπλαστκή στο σπίτι.