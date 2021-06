Νέα ονόματα στο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («Ε.Ε.ΣΥ.Π») ανακοινώνει τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, προχώρησε στην επιλογή ενός Διοικητικού Συμβουλίου με συλλογικά εκτεταμένη και διαφοροποιημένη εμπειρία και τεχνογνωσία, με στόχο την επίτευξη επιτυχημένων συναλλαγών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του Ταμείου. Ταυτόχρονα, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που προβλέπονται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αποφάσισε να ενισχύσει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με επιπλέον μη εκτελεστικά μέλη.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με σημαντική εμπειρία και γνώσεις σε κλάδους που είναι σε συνάφεια με το έργο και την αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ.

Για την επιλογή των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ακολουθήθηκε ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής μελών, σε συνεργασία με δύο εξειδικευμένες εταιρείες διεθνούς κύρους, αξιολογώντας τους υποψήφιους στη βάση των κριτηρίων που είχαν προσδιορισθεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ομόφωνα, αποφάσισε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, με άμεση ισχύ:

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός μέλος Δημήτριος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος (από 01.08.2021) Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος (μέχρι 31.07.2021) Λητώ Ιωαννίδου, Μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Θάλεια Εμίρη, Μη εκτελεστικό Μέλος Ανδρέας Σταυρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος Στέφανος Γιουρέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής CEO Υπερταμείου

Με τον ν. 4799/2021 προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάθεσης στο ΤΑΙΠΕΔ της ωρίμανσης συμβάσεων που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και με τον πρόσφατο νόμο 4804/2021 διευρύνθηκε ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συμπεριλάβει την παροχή των υπηρεσιών ωρίμανσης, ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να συμβάλει και αυτό στον στόχο για την επιτάχυνση των έργων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και να γίνει μοχλός ανάπτυξης μέσα από το νέο αυτό αντικείμενο. Οι υπηρεσίες ωρίμανσης θα παρέχονται μέσω μίας διακριτής λειτουργικής μονάδας στο ΤΑΙΠΕΔ (Project Preparation Facility/PPF), ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση από τον ρόλο του για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που προβλέπονταν με τον ιδρυτικό του νόμο 3986/2011.

Το Υπερταμείο ευχαριστεί τον κ. Λαμπίρη για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη θητεία του στο ΤΑΙΠΕΔ και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, των οποίων ολοκληρώθηκε η θητεία, κα Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, κ. Άγγελο Βλάχο και κ. Γιώργο Μαρίνο, για τη δέσμευσή τους στους στόχους του ΤΑΙΠΕΔ και τη συνεισφορά τους στο έργο του Ταμείου, η οποία συνεχίστηκε ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας.

Παράλληλα, καλωσορίζει τη νέα ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και της εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει το ΤΑΙΠΕΔ, τον ευρύτερο ρόλο του στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τόσο μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της συμβολής στην εξωστρέφεια του και του ευρύτερου ομίλου της ΕΕΣΥΠ, όσο και μέσω της νέας επιχειρησιακής μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, αυτής του Μηχανισμού Προετοιμασίας Έργων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και της συνέχισης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης, βασικού πυλώνα της στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα Βιογραφικά Σημειώματα

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (ΜSc) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Austin Texas των Η.Π.Α και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) σε Συστήματα Μεταφορών από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 1996 έως το 2004 κατείχε τη θέση Lοuis Berger Professor στον τομέα των Συστημάτων Μεταφορών του Πανεπιστημίου Northwestern στο Evanston, Ilinois, Η.Π.Α. Ο κ. Ζηλιασκόπουλος είναι Καθηγητής Παραγωγής και Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2004. Στο διάστημα 2010-2015 υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπου πέτυχε να αναδιαρθρώσει την εταιρεία, ώστε από ζημίες της τάξης των 240 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως τo 2009 σε κερδοφορία το 2012. Επιπλέον, το 2013 πρωτοστάτησε στην έναρξη τακτικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τον Λιμένα του Πειραιά προς την Κεντρική Ευρώπη. Συνεργάζεται με την Asian Development Bank ως εμπειρογνώμων επί θεμάτων υποδομών και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων δημοσίων και ΣΔΙΤ στην Ασία. Ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Logistics το 2014, συμμετείχε στην διαμόρφωση του Ν. 4302/2014, ο οποίος ρυθμίζει θέματα Εφοδιαστικής. Το 2020 ορίστηκε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής που έχει ως στόχο την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό κόμβο.

Δημήτριος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος (από 01.08.2021)

Ο Δημήτρης Πολίτης είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και κατέχει MBA στο International Business & Export Management από το City University Business School στο Λονδίνο, καθώς και διάφορες επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Από το 1993 κατέχει θέσεις ευθύνης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ξεκίνησε την καριέρα του στην HSBC Bank PLC, αρχικά στην Αθήνα και μετέπειτα στο Λονδίνο, στον Τομέα του Investment Banking καλύπτοντας την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Επέστρεψε στην Αθήνα το 2001 ως επικεφαλής της γαλλικής Credit Commercial de France ενώ το 2003 επανήλθε στη HSBC Bank plc Ελλάδος ως Head of Corporate & Institutional Banking. Από το 2012 έως τον Σεπτέμβριο 2020 εργάστηκε στη Credit Suisse AG με βάση την Ζυρίχη ως επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Περιουσίας Ατόμων Ιδιαίτερα Υψηλής Οικονομικής Επιφάνειας (Wealth Management-UHNWI) για την Ελλάδα και Κύπρο, ενώ από τον Οκτώβριο 2020 ανέλαβε τον ίδιο ρόλο στην EFG Bank AG, με έδρα την Ζυρίχη. Ο κ. Πολίτης έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη προσέλκυση και διαχείριση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και στενές επαγγελματικές σχέσεις με διεθνείς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος έως 31.07.21

Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης είναι κάτοχος πτυχίου από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος στη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών ακολουθώντας μια σημαντική πορεία 15 χρόνων στο χώρο της διοίκησης. Διαθέτει εμπειρία στους τομείς του σχεδιασμού πλάνων ανάπτυξης δράσεων, της αναδιάρθρωσης δομών, της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων ενώ έχει διαχειριστεί ποικίλα τεχνικά και χρηματοοικονομικά έργα, καθώς και έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία στην αλληλεπίδραση τόσο με θεσμικές Επιτροπές όσο και στη συμμετοχή του σε όργανα λήψης αποφάσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως στέλεχος στον κλάδο των τροφίμων. Ακολούθως ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, έχοντας υπό την ευθύνη του τις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Πάτρας και τις 11 Ιχθυόσκαλες ανά την επικράτεια. Το 2013 δημιούργησε την πρότυπη αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη, ενώ κατά την θητεία προετοίμασε δυο έργα ΣΔΙΤ. Την περίοδο 2019-2021 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υλοποιώντας δεκάδες μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και την υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων που ξεπερνούν τα 100 εκ. ευρώ.

Λητώ-Νίκη Ιωαννίδου, Μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Η Λητώ-Νίκη Ιωαννίδου είναι κάτοχος τίτλων Bachelor of Commerce (1975) και Master of Business Administration (1978) από το McGill University του Καναδά. Έχει ακολουθήσει πολυετή πορεία στο χώρο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Διαθέτει εμπειρία, μεταξύ άλλων, στους τομείς Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων, Corporate Finance κι έχει διαχειριστεί ποικίλα Χρηματοοικονομικά έργα και έργα Αναδιοργάνωσης και Βελτίωσης διαδικασιών σύμφωνα με Best Practices σε εταιρείες διεθνούς βεληνεκούς. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία σε Επιτροπές Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων μέσα από συμμετοχή σε μια σειρά από αυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την καριέρα της στη Citibank Ελλάδας (1978-2000) και κατείχε διαχρονικά ανώτατες θέσεις ευθύνης με το βαθμό της Αντιπροέδρου, ως Deputy Market Manager, Country Credit/Risk Manager, Local Corporate/ Corporate Finance Head και παράλληλα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Leasing (Χρηματοδοτικές Μισθώσεις) (1998-2000). Επίσης, ήταν Senior Credit Officer της Τράπεζας από το 1989 ως το 2000, με δικαίωμα υπογραφής δανείων και έκθεσης σε κίνδυνο με αρκετά υψηλό όριο, το οποίο αναλάμβαναν μόνο συγκεκριμένα στελέχη της ανώτερης διοίκησης στο διεθνές δίκτυο της Τράπεζας με ειδικές γνώσεις στην Αξιολόγηση Ρίσκου και Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνου, Πρόεδρος της Credit Risk Committee, New Products Development και μέλος της Liquidity Committee.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της καριέρας της στη Citibank διενήργησε Ελέγχους Ποιότητας Χαρτοφυλακίου και Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνου σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Στη συνέχεια διετέλεσε Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2001-2005) όπως και Πρόεδρος της Audit Committee (Ελεγκτικής Επιτροπής) και Μέλος της Working Committee (Ανώτατης Επιτροπής αρμόδιας για την χάραξη και τήρηση ενιαίας στρατηγικής των μελών της) της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE) κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από το 2008 έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών Μ.Ι.Μαΐλλης Α.Ε. (2008-2014), Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. (2010-2019), LAVIPHARM S.A. (2008-σήμερα), όπως και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ (2019-σήμερα). Το 2006, ίδρυσε την “LIAL Business Consultants LTD” που εξειδικεύεται στους τομείς Επιχειρηματικής Στρατηγικής, Άντλησης Κεφαλαίων, Αναδιάρθρωσης Χρεών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Θάλεια Εμίρη, Μη εκτελεστικό Μέλος

Η Θάλεια Εμίρη είναι δικηγόρος με πολυετή εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Εργάσθηκε επί περίπου 15 έτη σε δικηγορικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ασχολούμενη κυρίως με θέματα εταιρικού δικαίου, δικαίου νέων τεχνολογιών και τραπεζικού δικαίου. Διετέλεσε σύμβουλος στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών (2012-2013). Υπήρξε επικεφαλής Νομική Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (2013-2018) όπου χειρίστηκε, μεταξύ άλλων, τα νομικά θέματα των ανακεφαλαιοποίησεων των συστημικών τραπεζών. Σήμερα, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Νομική Σύμβουλος και Σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Θάλεια Εμίρη είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μεταπτυχιακού διπλώματος (DEA) στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II) και Διδακτορικού (PhD) στο Δίκαιο Ανταγωνισμού από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Ανδρέας Σταυρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη των υπολογιστών (computer science) από το πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α., με έπαινο (summa cum laude) και μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των υπολογιστών από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επίσης είναι κάτοχος MBA από το Harvard Business School, έχοντας αποφοιτήσει με την πρώτη ακαδημαϊκή επίδοση στη χρονιά αυτή. Από το 1999 δραστηριοποιείται ως επενδυτής επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitalist) στη Silicon Valley της Καλιφόρνια, Η.Π.Α., ενώ έχει συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές αρκετών εταιρειών τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του λογισμικού, των ημιαγωγών, της ενεργειακής τεχνολογίας και υπολογιστικής βιοτεχνολογίας. Σε αυτό τον ρόλο έχει αναπτύξει εμπειρία στη στάθμιση και αντιμετώπιση επιχειρηματικών κινδύνων, διαχείριση ακίνητης και πνευματικής ιδιοκτησίας, στελέχωση και αξιολόγηση τεχνικού και επιχειρηματικού δυναμικού και στη προσέλκυση επιπλέον επενδυτών.

Ο κ. Σταυρόπουλος εξέλιξε την επενδυτική του καριέρα στη DFJ, καθώς το 1999 προσελήφθη ως Associate, στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Director το 2000 και ακολούθως Managing Director το 2002, ενώ το 2014 ανέλαβε την ολική διοίκηση της εταιρείας με άλλους δύο εταίρους. Η εταιρεία DFJ μετονομάστηκε πρόσφατα σε Threshold Ventures, ενώ αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες venture capital, με επενδύσεις σε εταιρείες όπως Tesla, SρaceX, Skype, Baidu, καθώς και εκατοντάδες άλλες εταιρείες, κατά τη διάρκεια της 35ετής λειτουργίας της. Πριν την DFJ, διατέλεσε σύμβουλος επιχειρήσεων στο γραφείο του San Francisco της McKinsey & Co. από το 1997 μέχρι το 1999 και παλιότερα ως οικονομικός σύμβουλος στην Cornerstone Research στη Βοστώνη μεταξύ 1992-1995. Ο κ. Σταυρόπουλος είναι επίσης μέλος ΔΣ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως το Endeavor Greece, το Alumni Board του Harvard Business School και το Advisory Cabinet του Κοσμήτορα του Harvard School of Engineering.

Στέφανος Γιουρέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής CEO Υπερταμείου (Ε.Ε.ΣΥ.Π)

Ο Στέφανος Γιουρέλης σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Εργάστηκε για παραπάνω από 25 χρόνια στην Πληροφορική κυρίως σε θέσεις διεθνών πωλήσεων και διοίκησης. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard για την Ελλάδα, την Μέση Ανατολή, την Μεσόγειο και την Αφρική με έδρα αρχικά την Αθήνα και μετά το Ντουμπάι, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 8 χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα, Αφρική και στην συνέχεια GRAF (Ελλάδα και Αφρική). Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ και σήμερα είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ της ΕΕΣΥΠ.