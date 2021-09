Παπαστεργίου: Καθοριστικός ο ρόλος των δήμων στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Ο ρόλος των Δήμων θα είναι καθοριστικός τα επόμενα χρόνια, όσον αφορά την υιοθέτηση κι εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σήμερα στο 6th HAEE ENERGY TRANSITION SYMPOSIUM: "Looking ahead with optimism, beyond the Covid era", που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου, «η προσέγγιση μας πρέπει να γίνει ολιστική. Να υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός έργων και παρεμβάσεων, με κριτήρια χρηματοδότησης που θα υπηρετούν ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα». Πλέον το πρόβλημα έχει περάσει, σημείωσε , «σε άλλο επίπεδο, δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αλλά για κλιματική κρίση. Η αντιμετώπιση απαιτεί πρακτικές λύσεις και το κυριότερο, τη συμμετοχή των Δήμων στο εγχείρημα».