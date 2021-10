«Ταύρος» για Ελλάδα το ΔΝΤ, βλέπει ανάπτυξη 6,5% φέτος

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να συμμερίζεται τις εκτιμήσεις για δραστική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας φέτος, αλλά δεν εγκαταλείπει τις «μετρημένες» εκτιμήσεις για την ελληνική ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, την ίδια ώρα που υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Στην έκθεση World Economic Outlook, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει φέτος το 6,5%, σαφώς πάνω από την επίσημη πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης για 6,1% όπως αποτυπώθηκε στο προσχέδιο, αν και σαφώς χαμηλότερα σε σχέση με οίκους αξιολόγησης και επενδυτικές τράπεζες του εξωτερικού που έχουν βάλει τον πήχη ακόμα και στο 8,6%.

