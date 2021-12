Ψηφιακή δράση απέτρεψε 400.000 επισκέψεις στις τράπεζες

Λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες είναι το αποτέλεσμα της επτάμηνης λειτουργίας της υπηρεσίας «Συστηθείτε-eGov-KYC».

Ήδη από τον Απρίλιο του 2021 που λειτουργεί η υπηρεσία Know Your Customer, μέσα από το περιβάλλον πέντε πιστωτικών ιδρυμάτων και ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 870.000 συνολικά συναλλαγές που αντιστοιχούν σε 400.000 φυσικά πρόσωπα (διακριτοί ΑΦΜ). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στις πέντε αυτές τράπεζες καθημερινά αποφεύχθηκαν 2.500 επισκέψεις προσώπων για την κατάθεση εγγράφων - δικαιολογητικών.

Μέσω της εφαρμογής που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχεται, κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης των πολιτών, η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αντλήσουν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4557/2018 για την εξακρίβωση και την επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και ετήσιων εισοδημάτων τους.

Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη συγκέντρωσης και προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, εξαλείφονται οι άσκοπες μετακινήσεις, εξοικονομείται χρόνος και αποφεύγεται ο συνωστισμός, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία.

Επιπροσθέτως, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αντλούν επικαιροποιημένα και έγκυρα στοιχεία για τους πελάτες τους, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των επιχειρησιακών κινδύνων, αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και μείωση της γραφειοκρατίας.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι και η ανταπόκριση των φορέων, πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για ένταξή τους στο σύστημα, καθώς πέντε εξ αυτών ήδη λειτουργούν την υπηρεσία «eGov-KYC» παραγωγικά ενώ 28 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και βρίσκονται σε φάση νομικού ελέγχου, τεχνικών δοκιμών ή πιλοτικής λειτουργίας της υπηρεσίας.

«Το «Συστηθείτε-eGov-KYC» εξυπηρετεί πραγματικά τους πολίτες στη συνεργασία τους με φορείς πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, μειώνοντας την ταλαιπωρία και τις ουρές. Έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες ανάλογες υπηρεσίες, στο πλαίσιο πάντα όσων προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Η χρήση του φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερους πολίτες ενώ μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον πολλών χρηματοπιστωτικών οργανισμών», είπε μιλώντας στο Euro2day.gr o Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Η υπηρεσία

Η υπηρεσία "Know Your Customer” (KYC) επιτρέπει στις τράπεζες να αντλούν στοιχεία φυσικών προσώπων από το Taxisnet, το σύστημα Εργάνη και άλλους φορείς του Δημοσίου. Βέβαια η υπηρεσία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο που αξιοποιείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τη συνεργασία με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

«Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος της συγκατάθεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, και στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές», αναφέρεται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Το "Know Your Customer” έρχεται να συμπληρώσει την ψηφιακή εγγραφή και ταυτοποίηση (digital onboarding) που ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει να προσφέρουν και βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των πελατών των τραπεζών που καλούνται να προσκομίσουν έγγραφα σε φυσική ή ψηφιακή μορφή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ουσιαστικά, μέσω της πλατφόρμας, ο κάθε πολίτης αποφασίζει σε ποιον θα δίνει πρόσβαση στα στοιχεία του και υπό ποιες προϋποθέσεις. Αρχικά το Know Your Customer εστιάζει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες Know Your Customer - KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering - AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων σε έντυπη μορφή. Θα ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι, με επόμενο αυτό των τηλεπικοινωνιών.

Ποια στοιχεία αντλούν οι τράπεζες

Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering - AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση στοιχείων

α) ταυτότητας,

β) εισοδημάτων,

γ) επαγγελματικής δραστηριότητας και

δ) δ/νσης διαμονής και επικοινωνίας του πελάτη/πολίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται είναι οι εξής: