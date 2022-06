Τι «δώρα» φέρνει στους τραπεζίτες ο επικεφαλής του SSM

«Ανάσα» στα χρονικά περιθώρια, αλλά και ουσιαστική στήριξη από τις επικείμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με τα ελληνικά ομόλογα, αναμένεται να έχουν οι ελληνικές τράπεζες στις εκδόσεις ομολόγων για την κάλυψη υποχρεώσεων MREL, με δεδομένη τη νέα κατάσταση που διαμορφώνει η αύξηση του κόστους στις διεθνείς αγορές εξαιτίας του παρατεταμένου πολέμου στην Ουκρανία.

Το ζήτημα δεν αφορά τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), επικεφαλής του οποίου είναι ο Αντρέα Ενρία, αλλά το Single Resolution Board (SRB). Κι αυτό διότι οι απαιτήσεις Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) ως προς το μέγεθος των εκδόσεων δεν αφορούν τα ελάχιστα εποπτικά κεφάλαια που έχει κάθε τράπεζα, αλλά το «υπερβάλλον κεφαλαιακό μαξιλάρι» που πρέπει να διαθέτουν στην περίπτωση που κληθούν να αντιμετωπίσουν σενάρια συστημικού κινδύνου και αναδιάρθρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η χρονική χαλάρωση αποτελεί θέμα συζήτησης μεταξύ των τραπεζών και του SRB, υπό την εποπτεία του επόπτη, και δεν διαφαίνεται καμία διάθεση να ασκηθεί πίεση ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, ούτε όμως καμία βιασύνη για υιοθέτηση νέων εργαλείων.

Επίσκεψη Ενρία

Ανώτατες τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι το θέμα της έκδοσης ομολόγων δεν συνδέεται με την καθιερωμένη ετήσια επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού Αντρέα Ενρία καθώς είναι αρμοδιότητα του SRB. Ο επικεφαλής του SSM θα βρεθεί στην Ελλάδα στις 12 Ιουλίου και θα έχει σειρά συναντήσεων με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, αλλά και με τους διευθύνοντες συμβούλους των ελληνικών τραπεζών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Ενρία έχει να επισκεφθεί επίσημα την Αθήνα από το 2019, καθώς τα επόμενα έτη μεσολάβησαν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Η ατζέντα

Η ενίσχυση της κερδοφορίας των τραπεζών, η ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εσόδων αλλά και οι επιπτώσεις από τις πληθωριστικές πιέσεις στο εισόδημα νοικοκυριών και στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων αναμένεται να βρεθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο επίκεντρο των επαφών και των συναντήσεων που θα έχει ο επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) στην Αθήνα.

Οι ελληνικές τράπεζες από την πλευρά τους έχουν να επιδείξουν τη σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί στους ισολογισμούς τους μέσω κυρίως του τεράστιου όγκου των τιτλοποιήσεων αλλά και τη στρατηγική τους για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Βέβαια, η πορεία όλων των μεγεθών είναι άμεσα συνδεδεμένη τόσο στο πεδίο της οικονομίας όσο και σε αυτό των επιχειρήσεων και των τραπεζών με τη διάρκεια του πολέμου.