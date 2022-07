ESM: Ολοκληρώθηκε η πληρωμή €748 εκατ. προς την Ελλάδα

To Συμβούλιο Διευθυντών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε να εξαλείψει για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 17η Ιουνίου 2022 την προσαύξηση του επιτοκίου για δάνειο που είχε λάβει η Ελλάδα το 2012.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μετά την τελευταία θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η ελάφρυνση από τα μέτρα αυτά ανέρχεται σε 103,3 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο ESM μεταβίβασε την Παρασκευή στην Ελλάδα το ποσό των 644,42 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε κέρδη που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα (SMP και ANFA).

O επικεφαλής του ESM και του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε:

«Η Ελλάδα έχει κάνει συνεχή πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στις δύσκολες συνθήκες της πανδημικής κρίσης και του οικονομικού αντίκτυπου από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση υλοποίησε μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση, τη φορολογία της περιουσίας, το σύστημα δικαιοσύνης και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αξιολόγησαν θετικά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτή τη δόση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συνδέεται με τις παραπάνω δεσμεύσεις».

Και πρόσθεσε:

«Η μεταρρυθμιστική πρόοδος της Ελλάδας και η επικείμενη ολοκλήρωση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας είναι ενδείξεις της οικονομικής ανάκαμψης και ομαλοποίησης της χώρας. Περαιτέρω προσπάθειες πρέπει να συνεχισθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά στις πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, την πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και τη νομοθεσία για τα εργασιακά».

Η προσαύξηση του επιτοκίου 2% αφορούσε δάνειο ύψους 11,3 δισ. ευρώ που είχε πάρει η Ελλάδα από το EFSF, στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματός της, για τη χρηματοδότηση της επαναγοράς χρέους το 2012.

