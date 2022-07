HDB: Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ και διεύρυνση του ελληνικού bankability

Νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδιάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) εισάγοντας καινοτόμες μεθόδους για την πιστοληπτική τους αξιολόγηση που θα βασίζονται στις προοπτικές της επενδυτικής τους πρότασης και όχι στα στοιχεία του παρελθόντος.

Αυτό δήλωσαν η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Αθηνά Χατζηπέτρου και ο αντιπρόεδρος Παντελής Τζωρτζάκης, σε συνέντευξη Τύπου παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και του υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη.

Η κυρία Χατζηπέτρου κάλεσε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, όπου η διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών θα έχει άμεσο και θετικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων.

Η διοίκηση της HDB αναφέρθηκε στην ισχυρή λειτουργική επίδοση της Τράπεζας σε δύσκολες, πρωτόγνωρες συνθήκες, αλλά και στα νέα σύγχρονα εργαλεία στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, με άμεσο αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ελληνικού bankability.

Η κυρία Χατζηπέτρου και ο κ. Τζωρτζάκης ανέλυσαν από κοινού την επιτυχή εκπλήρωση μιας σειράς στόχων όπως:

η κατακόρυφη αύξηση στις εκταμιεύσεις δανείων, με την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του φορέα

δανείων, με την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του φορέα ο υψηλός αριθμός των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.

Τα δύο εκτελεστικά μέλη του δ.σ. δήλωσαν: «Καταφέραμε με αφοσίωση και εφαρμοσμένη στρατηγική να απαλλαγούμε από τα βάρη του παρελθόντος και τις αναχρονιστικές διαδικασίες και αντιλήψεις. Αντιστρέψαμε τόσο τις πηγές κερδοφορίας και χρηματοδότησης της HDB όσο και την εμπιστοσύνη του Έλληνα επιχειρηματία και εξελιχθήκαμε από παθητικό αποδέκτη σε σύγχρονο οργανισμό με ενεργό ρόλο που ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις και ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης. Προχωρήσαμε σε μεγάλες δομικές αλλαγές και μπορούμε σήμερα να πούμε με σιγουριά πως δικαιωθήκαμε. Σχεδιάσαμε, θέσαμε προτεραιότητες και αλλάξαμε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας. Έχουμε ενστερνιστεί τον μετασχηματισμό της Τράπεζας και τον στρατηγικό μας ρόλο στην περαιτέρω βελτίωση της εξωστρέφειας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ΜμΕ».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της αγοράς, η κυρία Χατζηπέτρου σημείωσε ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει στόχο να διευρύνει τον αριθμό των αξιόχρεων επιχειρήσεων με προσέγγιση «B2B2B» που υποστηρίζει τα μικρά επιχειρηματικά σχέδια. Δηλαδή, εκπαιδεύονται οι μικρές επιχειρήσεις, που είναι η πλειοψηφία στο επιχειρείν της χώρας μας, για να υλοποιήσουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο και να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης. Επιπλέον συνεχίζεται η αυτοματοποίηση των γραφειοκρατιών διαδικασιών και ενισχύεται η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, με την τεχνολογία στο κέντρο αυτής της στρατηγικής.

Η ίδια σημείωσε ότι παρατηρείται, ήδη, πολλά δάνεια να δίνονται μέσω διαδικτύου. «Αυτή είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, να μπορεί ο επιχειρηματίας από το χωριό του να πάρει δάνειο χωρίς να πάει σε φυσικό κατάστημα τράπεζας», όπως είπε, και πρόσθεσε: «Στο μέλλον η πιστοληπτική ικανότητα θα κρίνεται με αξιολόγηση στοιχείων ποσοτικών αλλά και ποιοτικών, που θα διατίθενται ψηφιακά. Με έναν διευρυμένο νέο τρόπο -"γνώρισε τον πελάτη σου" (know your customer)- θα αξιολογούμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων με βάση τη συνολική τους δράση. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία θα αποτελούν τμήμα μόνο της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Στο σύνολο θα συνεκτιμώνται στοιχεία όπως διακρίσεις καινοτομίας, συνεργασίες και εξωστρεφείς συμμαχίες, γιατί όλα αποτελούν επίσης κριτήριο bankability. Υπάρχει η φράση "you buy potential", δηλαδή επενδύεις στις δυνατότητες, όχι μόνο στο παρελθόν».

Η κυρία Χατζηπέτρου συνέχισε λέγοντας ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα εύληπτης επικοινωνίας των επενδυτικών τους σχεδίων και των λόγων που οι ίδιοι οι επιχειρηματίες έχουν πιστοληπτική δεινότητα. Ένα επιχειρηματικό σχήμα που έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς καινοτομίας ή έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες έχει δυνατότητα, αν και εφόσον το επικοινωνήσει σωστά, να εξασφαλίσει bankability σ' ένα πλαίσιο fintech ευκολότερα από μια επιχείρηση που έχει απλώς ιστορικά στοιχεία. Αυτό θα είναι το μέλλον στην πιστοληπτική αξιολόγηση και οφείλουμε όλοι να προετοιμαστούμε για τη νέα πραγματικότητα, όπου η διαφάνεια στην ανταλλαγή πληροφοριών θα έχει άμεσο και θετικό αποτέλεσμα στη χρηματοδότηση υγιών αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς οι τράπεζες σε διαφανές ψηφιακό περιβάλλον θα βλέπουν τις επιχειρήσεις και θα… πλειοδοτούν για να κερδίσουν πελάτες».

Στο μεταξύ, εγγυοδοτικά προγράμματα και χρηματοδοτικά προϊόντα λειτουργούν στοχευμένα, κλαδικά ή σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Οπως ανέφερε η πρόεδρος, πρόκειται για το εγγυοδοτικό πρόγραμμα για μηχανικούς, πρόγραμμα χρηματοδότησης οπτικοακουστικών μέσων, χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία, ενώ δημιουργούνται νέα προϊόντα στους τομείς που θέλουν να επενδύσουν το επόμενο διάστημα οι επιχειρηματίες, ώστε να πετύχουν τον δικό τους μετασχηματισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ψηφιακή μετάβαση. Όπως σημείωσε, «1 δισ. ευρώ θα βγει στην αγορά για πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2025» .

«Οι Έλληνες επιχειρηματίες πρέπει να "ανοιχτούν", να αξιοποιήσουν τις συνεργασίες και τις συμπράξεις για να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την εμβέλειά τους. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε να τιμούμε τη διαφάνεια, την ταχύτητα ανταπόκρισης με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα λειτουργήσουν ως εφαλτήριο των αναπτυξιακών τους σχεδίων», είπε.

Σχολιάζοντας την παρουσίαση της διοίκησης της HDB, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στα τρία χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταφέρει να χορηγήσει περισσότερα δάνεια απ' όσα είχαν δοθεί συνολικά στα πρώτα 16 χρόνια της λειτουργίας της (από την ίδρυσή της ως ΤΕΜΠΜΕ αρχικά και στη συνέχεια με διάφορες μορφές). Ταυτόχρονα, κατάφερε να είναι η πρώτη στην ΕΕ που σχεδίασε και ενεργοποίησε χρηματοδοτικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, στηρίζοντας χιλιάδες επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει τον εταιρικό της μετασχηματισμό σε σύγχρονο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η HDB προχωρά στη νέα εποχή για την ελληνική οικονομία με νέα, καινοτόμα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες και τους στόχους όλων των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς μάλιστα έχει αρχίσει να υλοποιείται το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών από τους πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εποπτεύων την HDB Γιάννης Τσακίρης δήλωσε: «Μέσα σε ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μας υπενθυμίζει πως είναι το απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας, καθώς σχεδιάζει και δημιουργεί χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βέλτιστη διοχέτευση τόσο των εθνικών όσο και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τα δύο τελευταία χρόνια έχει συμβάλει ουσιαστικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, έχοντας ήδη χορηγήσει περισσότερα από 8,6 δισ. ευρώ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της αγοράς με περισσότερα από 41.000 νέα δάνεια. Έχει συνδράμει ταυτόχρονα στη δημιουργία πάνω από 18.600 νέων θέσεων εργασίας. Χρησιμοποιώντας διάφορες κρατικές πηγές χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, τα περιφερειακά κονδύλια, ή ακόμα και σε σύμπραξη με ιδιωτικά κεφάλαια, σχεδιάζει χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τη στήριξη όλων των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Σε μήνυμά του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, αφού εξήρε τα αποτελέσματα και τις παρεμβάσεις της HDB, υπογράμμισε τη συνέχιση της θεσμικής αναβάθμισης του ρόλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στα πρότυπα των άλλων μεγάλων αναπτυξιακών τραπεζών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ