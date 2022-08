Νέο πληθωριστικό σοκ: 11,1% στην Ελλάδα, 9,1% στην ευρωζώνη

Οριακή επιβράδυνση του πληθωρισμού στη χώρα μας δείχνουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά 11,1% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 11,6% τον Ιούλιο, κατεβάζοντας ταχύτητα από το 12,1% του Ιουνίου, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat είχε φτάσει στο 11,5% τον ίδιο μήνα, επιβραδύνοντας ελαφρώς από το 11,6% του Ιουνίου.

Στην ευρωζώνη, οι τιμές καταναλωτή επιτάχυναν σκαρφαλώνοντας σε νέο ρεκόρ, καθώς ενισχύθηκαν κατά 9,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα και ενώ τον Ιούλιο είχαν αυξηθεί κατά 8,9%. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα φτάσει στο 9% ετησίως.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (38,3%, έναντι 39,6% τον Ιούλιο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (10,6%, έναντι 9,8% τον Ιούλιο ), μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (5,0%, έναντι 4,5% τον Ιούλιο) και υπηρεσίες (3,8%, έναντι 3,7% τον Ιούλιο).

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε σε υψηλό όλων των εποχών, λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για μεγάλη αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα.

Οι τιμές καταναλωτή στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, υπολογιζόμενες βάσει εναρμονισμένων προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσαν άλμα 8,8% τον Αύγουστο, συμβαδίζοντας με τη συγκλίνουσα εκτίμηση αναλυτών στο Bloomberg.

Το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας οδήγησε στην εκτόξευση, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, αν και ο αντίκτυπος αντισταθμίστηκε εν μέρει από την προσωρινή κρατική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης καυσίμων και των εξαιρετικά φθηνών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Αυτά τα μέτρα λήγουν σύντομα, υποδηλώνοντας ότι η αύξηση των τιμών θα επιταχυνθεί περαιτέρω. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης που ανακοινώνονται την Τετάρτη αναμένεται να παρουσιάσουν νέα αύξηση-ρεκόρ 9%, λένε αναλυτές.

Η Bundesbank βλέπει τον πληθωρισμό στη Γερμανία να αγγίζει περίπου το 10% το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και θεωρεί τις προοπτικές εξαιρετικά αβέβαιες, λόγω της «ασαφούς κατάστασης» στις αγορές εμπορευμάτων -συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτή είναι η κύρια ανησυχία για την ήπειρο στο σύνολό της, με την ΕΚΤ να αντιμετωπίζει όχι μόνο την πρόκληση του πρωτοφανούς πληθωρισμού αλλά και τη συνακόλουθη συμπίεση του κόστους ζωής, που ορισμένοι αναλυτές λένε ότι έχει ήδη πυροδοτήσει ύφεση στο μπλοκ των 19 κρατών.

Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσουν τα επιτόκια κατά μισή μονάδα στις 8 Σεπτεμβρίου, ορισμένοι διατύπωσαν την ιδέα μιας μεγαλύτερης αύξησης κατά 75 μονάδες βάσης, παρόμοια με τα πιο επιθετικά βήματα που έλαβε πρόσφατα η Federal Reserve.

