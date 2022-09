Συνάντηση με θέμα το «Business Etiquette» διοργάνωσε το Your Directors Club

Το Your Directors Club, στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων (Lunch Circles) που διοργανώνει για να ενισχύσει τα μέλη του στη διαχείριση κομβικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο ρόλο τους, πραγματοποίησε ακόμα μια συνάντηση στις 21 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην Κηφισιά.

Με τίτλο «Things we should know…and we think we know BUT we really don’t know on Business Etiquette», ομιλήτρια την κα Γκέρτη Φίλη, Leadership Coach & Partner της SARGIA Partners έγινε αναφορά στο τι ονομάζουμε «Business Etiquette», ποιες είναι οι βασικές αρχές αυτού και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην πορεία της εξέλιξης και σταδιοδρομίας ενός διευθυντικού στελέχους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη συνάντηση, την οποία στήριξε η Volvo Car Hellas αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι στη διάθεσή μας έχουμε μόλις 30 δευτερόλεπτα για να κερδίσουμε την προσοχή των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε, οι οποίοι φιλτράρουν πολύ γρήγορα τα μηνύματα που εκπέμπονται. Μέρος των μηνυμάτων είναι η συμπεριφορά και το Business Etiquette αποτελεί μέρος αυτού. Επίσης, έγινε αναφορά στον τρόπο που έχουν επιτυχία οι επαγγελματικές συναντήσεις, τα business events, η δικτύωση και ο τρόπος επικοινωνίας. Παράλληλα δόθηκε σημασία στους τρόπους επαγγελματικής δικτύωσης και στις ενδεχόμενες τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον.

«Ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε ή τι κάνουμε, οι τρόποι μας θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική και κοινωνική μας επιτυχία» τόνισε η κα Φίλη.