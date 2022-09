Εκτίναξη πληθωρισμού στο 12,1% στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Νέο άλμα έκαναν οι τιμές καταναλωτή στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τη Eurostat, ενισχύθηκαν κατά 12,1% σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 11,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat ήταν στο 11,2%.

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη -ανήλθε στο 10,0%, από 9,1% που ήταν τον Αύγουστο. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (40,8%, έναντι 38,6% τον Αύγουστο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (11,8%, έναντι 10,6% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (5,6%, έναντι 5,1% τον Αύγουστο) και υπηρεσίες (4,3% από 3,8% τον Αύγουστο).

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, τον υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό αναμένεται να έχει η Εσθονία με 24,2% και τον χαμηλότερο η Γαλλία με 6,2%.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι εκτός από το ιστορικό ρεκόρ της ευρωζώνης του 10%, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, ανήλθε στο 4,8% αυτό τον μήνα.

🇪🇺 Euro area inflation hit 10% in September - first double-digit print in the history of the euro - but more importantly core inflation rose further to 4.8% (above expectations despite downside surprises in France and Spain). ECB very likely to hike by 75bp in October. 🧵 pic.twitter.com/thF87jCIhx