Τράπεζες: Παρά πόδα για μικρές εκδόσεις senior preferred bonds

Στην ευχέρεια των εγχώριων τραπεζών παραμένει η απόφαση για το αν θα προχωρήσουν το επόμενο δίμηνο σε μικρή έστω έκδοση Tier II ή senior preferred bonds, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στις αγορές.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Εξυγίανσης (Single Resolution Board-SRB) στην Αθήνα δεν μετέβαλε τη γενική κατεύθυνση, βάσει της οποία καλούνται να λειτουργήσουν.

Ο SRB προέτρεψε, για άλλη μια φορά, τις διοικήσεις να προχωρήσουν σε μικρές εκδόσεις, για να δείξουν αφενός τη προσήλωσή τους στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου ( σ.σ. 1/1/2026), αφετέρου ότι διατηρούν, έστω με υψηλότερη τιμολόγηση, ανοικτή γραμμή με τις αγορές. Υπενθύμισε δε, το «βαρύ» πρόγραμμα εκδόσεων, που έχουν να υλοποιήσουν ως το τέλος του 2025.

Από την άλλη, η Αρχή Εξυγίανσης αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις δυσκολίες που υπάρχουν στις αγορές, ειδικότερα για τις τράπεζες του Ευρωπαϊκού Νότου. Πρόσφατα η BCP εξέδωσε senior preferred bonds με επιτόκιο 8,625%, ενώ με «αλμυρό» κόστος αντικατέστησε προ διμήνου η Banco Popolare Milano Lower Tier II έκδοση με senior preferred ομολογίες.

Παρ’ ότι οι ενδιάμεσοι στόχοι δεν είναι δεσμευτικοί, η Αρχή Εξυγίανσης υπενθύμισε στις τράπεζες ότι η απόκλιση συνυπολογίζεται στη συνολική τους αξιολόγηση, ενώ παράταση της περιόδου εκπλήρωσης των στόχων δεν σχεδιάζεται να δοθεί.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, μετά την Eurobank, η οποία προχώρησε στις αρχές του Καλοκαιριού σε έκδοση senior preferred bond, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5%, στις αγορές βγήκε και η Alpha Bank με μικρή έκδοση senior preferred bonds. Προεργασία για αντίστοιχου εύρους κίνηση έχουν διενεργήσει και οι Εθνική, Πειραιώς, που θα βγουν στις αγορές, εφόσον κρίνουν ότι βελτιώνονται κάπως οι συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και την εκπλήρωση των στόχων ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) δύο είναι τα βασικά σημεία. Πρώτον να μην υποχωρήσει ο δείκτης MREL χαμηλότερα από τα επίπεδα της 1ης Ιανουαρίου 2022 και δεύτερον να επιτύχουν το μεσοπρόσθεσμο στόχο της 1ης Ιανουαρίου 2026.

Το αθροιστικό ύψος των εκδόσεων MREL, στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν ως και το τέλος του 2025, οι εγχώριες τράπεζες προσεγγίζει τα 14 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 9,7% του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο, μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, εξαιτίας της μακράς αποχής από τέτοιες εκδόσεις, που προκάλεσε η πολυετής κρίση χρέους.

Η επίτευξη της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων δείκτη MREL ως την 1/1/2026 αποτελεί ένα κρίσιμο σκαλοπάτι στην προσπάθεια τραπεζικής ενοποίησης καθώς αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του καθεστώτος εξυγίανσης. Διασφαλίζει, δηλαδή, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα διαθέτουν επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα επιλέξιμα για διαγραφή ή μετατροπή σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μπορούν να απορροφήσουν ζημίες χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή να απαιτηθεί η διάσωσή τους με δημόσιους πόρους.