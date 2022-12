Εστίαση: Κινήσεις άμυνας από μεγάλες αλυσίδες και franchisees

"Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη" οι επιχειρήσεις εστίασης αναζητούν μοντέλο επιβίωσης σε καιρούς αβεβαιότητας, με τους μεγάλους παίκτες, όπως οι everest, Γρηγόρης, Coffee Island κ.ά., να διερευνούν συνεργασίες με franchisees, εξαγορές και καλύτερες συμφωνίες με προμηθευτές ώστε να ενισχύσουν την επιρροή τους στην αγορά και τους «μικρούς» να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, εκτός, αλλά και εντός των μεγάλων αλυσίδων.

Θέματα τιμολόγησης και έλλειψη ευελιξίας ως προς το δίκτυο προμηθευτών κάνουν ορισμένους επαγγελματίες να ασθμαίνουν εν μέσω κρίσης στα μεγάλα δίκτυα αλλά από την άλλη μεριά πολλά μεμονωμένα καταστήματα βλέπουν την ένταξη στην ομπρέλα ενός ισχυρού brand ως λύση βιωσιμότητας στο αδιέξοδο της κρίσης.

Υπέρ και κατά υπάρχουν σε όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι μακροπρόθεσμα οι επιχειρήσεις franchise εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κρίσεις και καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, όπως αναφέρει στο Euro2day.gr o Δρ Σωτήρης Γιαννακάκης, μέλος του ΔΣ και Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Franchise της Ελλάδος, μέλος της Νομικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Franchise (ΕFF). Προσθέτει ότι στις παρούσες συνθήκες θα βοηθούσε η παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης από την πλευρά των δικαιοπαρόχων (Franchisors) προς τα μέλη των δικτύων τους (franchisees) με ενέργειες όπως η μεγαλύτερη ευελιξία στις συνιστώμενες μέγιστες τιμές στον καταναλωτή ώστε να μπορούν να απορροφήσουν μέρος της ζημιάς που επωμίζονται, λόγω κυρίως της αύξησης του κόστους ενέργειας.

Επίσης θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με την προσωρινή ανάληψη του management καταστημάτων με στόχο να τα επαναφέρουν σε βιωσιμότητα ενώ προτείνει όσοι εκ των δικαιοπαρόχων είναι και προμηθευτές πρώτων υλών να αναλαμβάνουν μέρος του κόστους μειώνοντας τα δικά τους περιθώρια κέρδους. Επιπλέον, εκτιμά ότι η πολιτεία θα πρέπει να παρέχει ενισχύσεις (άτοκα δάνεια, κάλυψη εξόδων ενέργειας, επιδοτήσεις) με την έγκριση της ΕΕ σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μη εξαιρουμένων των επιχειρήσεων franchise, όπως έγινε στην πανδημία.

Οι εξελίξεις στην αγορά

Καθώς αυξάνεται η πίεση στα κόστη και μειώνονται οι καταναλωτικές δαπάνες ο ανταγωνισμός στην αγορά ενισχύεται. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το επιτελείο της everest, στο πλαίσιο εκδήλωσης με αφορμή το rebranding της αλυσίδας, απηύθυνε επενδυτική πρόσκληση σε δυνητικούς επενδυτές προκειμένου και νέοι franchisees, πιθανόν ιδιοκτήτες ανώνυμων καταστημάτων, να ενταχθούν στο δίκτυο. Το brand, που αριθμεί δίκτυο με πάνω από 200 καταστήματα, με τις συγκεκριμένες κινήσεις στοχεύει να διεισδύσει περαιτέρω στην αγορά και να αποσπάσει μεγαλύτερο μερίδιο αξιοποιώντας παράλληλα συνέργειες με προμηθευτές, μέσω της Goody's, του ομίλου Vivartia, όπου ανήκει.

Από την πλευρά της η Γρηγόρης, με πάνω από 380 καταστήματα, πρόσφατα πήρε το 51% της "Στυλιανίδης Ν. – Μπουρονίκος Β. Ι.Κ.Ε.", με διακριτικό τίτλο "Seven 2 Seven", με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για δίκτυο με παρεμφερή χαρακτηριστικά με το δίκτυο Γρηγόρης, επικεντρωμένο στη Βόρεια Ελλάδα, μια περιοχή με στρατηγικό ενδιαφέρον για την εταιρεία του Βλάσση Γεωργάτου, που έχει μεν παρουσία στην περιοχή, αλλά θέλει να επεκταθεί περαιτέρω. Επικεφαλής της Seven 2 Seven είναι ο Βασίλης Μπουρονίκος και ο Νίκος Στυλιανίδης, άξιοι επαγγελματίες, οι οποίοι θα παραμείνουν στο management μετά τη συμφωνία με τη Γρηγόρης ΑΒΕΕ, όπως αναφέρει στο Euro2day.gr ο κ. Γεωργάτος, διευθύνων σύμβουλος της Γρηγόρης ΑΒΕΕ.

Εξηγεί ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν τα 18 καταστήματα της Seven 2 Seven θα αλλάξουν ταμπέλα για να ενσωματωθούν στο δίκτυο Γρηγόρης. Στόχος πάντως είναι η αξιοποίηση συνεργειών στο υφιστάμενο δίκτυο και η συνεργασία με τους δύο επιχειρηματίες για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Γρηγόρης στην ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην αγορά, ο κ. Γεωργάτος δεν συμφωνεί στην προσέγγιση με διάκριση μεγάλων και μικρών θεωρώντας ότι εν μέσω πολλαπλών κρίσεων υπάρχουν «μεγάλοι ασθενείς» και «μικροί υγιείς», με τους τελευταίους καμιά φορά να αποδεικνύονται πιο ανθεκτικοί στις συνθήκες αβεβαιότητας γιατί μπορούν να προσαρμόζονται πιο εύκολα. Την επόμενη μέρα της κρίσης εκτιμά ότι η υγεία της επιχείρησης θα είναι αυτό που θα μετρήσει, αναφερόμενος ειδικότερα στην χρηματοοικονομική υγεία, την ανθεκτικότητα του brand και τη σχέση του επιχειρηματικού concept με τον καταναλωτή, ο οποίος λόγω περιορισμένου εισοδήματος γίνεται πιο επιλεκτικός. Έτσι ενισχύεται και ο ανταγωνισμός.

Για το προσεχές διάστημα ο κ. Γεωργάτος προβλέπει επιβράδυνση του πληθωρισμού, κυρίως ως αποτέλεσμα πίεσης στη ζήτηση, με την ενέργεια να παραμένει πρόβλημα. Σ' αυτό το περιβάλλον συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης των γραμμών κόστους, μέσω διαπραγμάτευσης με προμηθευτές και συγκράτησης των τιμών στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού.

Έμφαση στις συνεργασίες δίνει και η Coffee Island, που λάνσαρε πρόσφατα το προϊόν Coffee Cold Brew Beer σε συνεργασία με τη ΝΗΣΟΣ, με τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, CEO της Coffee Island, να δίνει έμφαση μεταξύ άλλων και στον παράγοντα κόστους του καφέ, λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. H εταιρεία δίνει επίσης έμφαση στο concept Coffee Little Island, ένα νέο μοντέλο καταστήματος που στοχεύει κυρίως σε κλειστές αγορές, μικρά αστικά κέντρα και τουριστικές περιοχές.

Η Coffee Island, με περισσότερα από 480 καταστήματα, δεν χρεώνει αμοιβές δικαιοχρησίας (royalties) στους συνεργάτες επιχειρηματίες, αξιοποιεί τη διαπραγματευτική δύναμη του Direct Trade και τις μακροχρόνιες σχέσεις με φάρμες σε όλο τον κόσμο καταφέρνοντας παρά τις προκλήσεις στην αλυσίδα της διακίνησης, που επέβαλε η πανδημία, να προμηθεύεται πρώτες ύλες σε ικανοποιητικές τιμές. Επίσης επένδυσε σε δομές αποθήκευσης περιορίζοντας δαπάνες logistics και επεκτάθηκε στα supermarket ενώ οι συνθήκες της πανδημίας ευνόησαν τη στρατηγική της να επενδύσει περισσότερο στους συσκευασμένους καφέδες, επιλογή που της απέφερε διψήφια αύξηση μεριδίων πώλησης συσκευασμένου καφέ.