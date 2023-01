Μητσοτάκης για αναβάθμιση Fitch: Μας φέρνει ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα

«Πολύ ευπρόσδεκτα νέα χθες από τη Fitch Ratings. Η αναβάθμιση του Ελληνικού αξιόχρεου στην κατηγορία BB+ μας φέρνει μόλις ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα, ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη», ανέφερε σε ανάρτηση του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Fitch της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

Very welcome news from Fitch Ratings yesterday. The upgrade of Greece's credit rating to BB+ brings us just one notch below investment grade. We are fully committed to our reform agenda to attract investment, create jobs, and accelerate growth.