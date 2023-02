Ηχηρά ονόματα διεκδικούν το λιμάνι του Βόλου

Οκτώ επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διεθνή διαγωνισμό για την απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 67% στο λιμάνι. Το who is who των υποψηφίων.