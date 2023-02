Καραμανλής: Η Ελλάδα κόμβος εφοδιαστικής αλυσίδας

Στη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στο νέο Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, αναφέρθηκε σήμερα Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του σε διεθνές συνέδριο στην Πολωνία με θέμα «Αναδιαμόρφωση των αλυσίδων εφοδιαστικής υπό τη νέα πολιτική μεταφορών για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Redefinition of logistics chains in the new TEN-T transport policy).

Ο κ. Καραμανλής, τόνισε τις δυνατότητες και τη σημασία της Ελλάδας ως κόμβου για την εφοδιαστική αλυσίδα της ΝΑ Ευρώπης, επισημαίνοντας την ανάγκη αναδιαμόρφωσης των παραδοσιακών διαδρομών εμπορίου από την ΕΕ.

«Η ΕΕ καλείται να διαμορφώσει μια νέα πολιτική για την ανάπτυξη των δικτύων της, στη σκιά της συνεχιζόμενης Ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνοντας πως «η Πολωνία και η Ελλάδα συμμετέχουν από κοινού στο νέο Ευρωπαϊκό Διάδρομο Μεταφορών Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου, ο οποίος, με την επέκτασή του προς την Ουκρανία, αποτελεί πρόκληση και μια ευκαιρία για το μέλλον».

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, συνδέει τις θαλάσσιες διεπαφές του Βορρά, της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου και σημείωσε ότι: «Αυτός ο διάδρομος, με την πλήρη ανάπτυξή του, έχει τη δυνατότητα να συνδέσει, μέσω σιδηροδρόμου, σημαντικά λιμάνια όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη με το λιμάνι του Γκντάνσκ, στη Βαλτική Θάλασσα και το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα».

«Με αυτόν τον τρόπο, αναδιαμορφώνεται η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας την Ελλάδα, στην πράξη, σταυροδρόμι Ευρώπης – Ασίας – Αφρικής», κατέληξε ο κ. Καραμανλής.