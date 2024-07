Σαμποτάζ στα γαλλικά τρένα λίγο πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων

Η γαλλική εταιρεία SNCF, που διαχειρίζεται τρένα υψηλής ταχύτητας, ανέστειλε τα δρομολόγια σε μεγάλο μέρος της χώρας, αφού επλήγη από επιθέσεις δολιοφθοράς λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Οι πυρκαγιές τέθηκαν σκόπιμα για να προκαλέσουν ζημιά στις υποδομές μας και ομάδες μηχανικών βρίσκονται ήδη επιτόπου και εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της σήμερα Παρασκευή. «Θα τροποποιήσουμε ορισμένα τρένα κανονικής ταχύτητας, αλλά πολλά τρένα θα πρέπει να ακυρωθούν».

Οπως σχολιάζουν οι Financial Times, το περιστατικό θα ανησυχήσει τους διοργανωτές των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένονται στην πρωτεύουσα για την τελετή έναρξης απόψε.

Οι επιβάτες ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από κατάμεστους σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Παρίσι, αφού τα δρομολόγια διακόπηκαν σε μεγάλο βαθμό.

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις εγκληματικές πράξεις που θα διαταράξουν τα ταξίδια πολλών ανθρώπων», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Patrice Vergriete, προσθέτοντας ότι τα τρένα θα επηρεαστούν καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. «Οι εμπρηστικές επιθέσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας είναι μια σκανδαλώδης εγκληματική πράξη», τόνισε.

Εν τω μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της SNCF Jean-Pierre Farandou δήλωσε στο BFMTV ότι η «μαζική επίθεση» επηρέασε περίπου 800.000 επιβάτες.

🚨🇫🇷BREAKING: OLYMPICS TARGETED BY MASSIVE ATTACK ON FRENCH TRAIN NETWORK



French train operator SNCF foiled an attack on their high-speed lines in the southeast of the country, but all other areas were struck by acts of vandalism and arson.



The attacks were launched as Paris… https://t.co/GPoW5AFIwt pic.twitter.com/eOTcQnqTuF