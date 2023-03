Στις 7 Μαρτίου το 26ο συνέδριο για το ανθρώπινο δυναμικό της KPMG

Το 26th HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Μαρτίου στο Grand Hyatt Athens θα αναδείξει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του HR για τους οργανισμούς, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, παγκόσμιες τάσεις, καινοτομίες και νέες ιδέες που οδηγούν τις εξελίξεις στον κλάδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το συνέδριο θα χαιρετίσει ο Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις του Dr Paul Redmond, ο οποίος μέσα από την ομιλία του με θέμα “Top Tips for Engaging the Ζ-ters” θα δώσει tips για τη διαχείριση των γενεών και ειδικά των Z-ters. Έπειτα ο Bruce Daisley θα μας δείξει πώς «χτίζουμε» την ανθεκτικότητα και πώς να αντιμετωπίσουμε το burnout.

Θα ακολουθήσουν και οι παρουσιάσεις της Helen Nicholson, ομιλήτρια με εξειδίκευση στον τομέα του Mindfulness και της Kate Lee, η οποία θα μοιραστεί πώς να δημιουργήσουμε επιτυχημένες ομάδες και μια κουλτούρα προσανατολισμένη σε επιτεύγματα, μέσα από τίτλο ομιλίας “Accountability is a skillset that can be learned”.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει το panel discussion με 4 στελέχη της αγοράς, συνεχίζει η ανακοίνωση. Η Έλενα Παπαδοπούλου, Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου OΤΕ, η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου OΤΕ, η Φραγκίσκη Μελίσσα, Chief Human Resources Officer, Αlpha Bank και ο Δημήτρης Καζάζογλου-Σκούρας, Group ESG Coordinator, Αlpha Bank θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις πάνω το «καυτό» S του ESG. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Βερώνη Παπατζήμου, Partner, People Services Consulting, KPMG in Greece.

Έπειτα, η Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager του Fortune Greece θα συνομιλήσει με τη Φιλίππα Μιχάλη, η οποία από την 1η Απριλίου 2023 αναλαμβάνει Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος στην NN, σχετικά με το ρόλο του HR σε έναν οργανισμό, καθώς και τι αναμένει ένας CEO από τον επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρίας.

Η αγορά εργασίας υφίσταται διαρκείς μεταβολές τα τελευταία χρόνια, καθώς νέες τάσεις αναδύονται και νέες πρακτικές υιοθετούνται αναφορικά με την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών. Την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας “Voice of the Candidate” θα παρουσιάσει η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, Executive Search & Selection, KPMG in Greece.

Ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Director, Applied Research & Innovation, Alba Graduate Business School και ο Χρήστος Ιωάννου, Δ/ντης του Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, ΣΕΒ θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας και τις ικανότητες και δεξιότητες που θα χαρακτηρίζουν τον μελλοντικό εργαζόμενο. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Κολοκυθά, Αντιπρόεδρος ΣΔΑΔΕ, HR Business Partner INTERSPORT Greece, Romania, Bulgaria & Cyprus του Ομίλου FΟURLIS.

Η δημιουργία Εκπαιδευτικών Ακαδημιών είναι μια από τις τάσεις HR που συναντάμε πιο έντονα τελευταία και στην Ελλάδα. Η Πένη Γιαλακίδη, Resourcing & Development Assistant, Division Manager, Αlpha Bank και ο Κώστας Μάρκου, Organizational Development Director, AB Βασιλόπουλος θα αναδείξουν την εμπειρία τους από τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών ακαδημιών που απευθύνθηκαν στο σύνολο των εργαζομένων τους. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Τόνια Παρίση, Director, People Services Consulting, KPMG in Greece.

Η Μυρτώ Λεγάκη, Mindful Leadership, Executive Resilience & Wellbeing Expert και ιδρύτρια του One Breath Mindfulness Center, μέσα από το διαδραστικό workshop με τίτλο “Mindfulness & workplace wellbeing”, θα δείξει τρόπους να καλλιεργήσουμε ψυχικό σθένος, πνευματική διαύγεια και συναισθηματική νοημοσύνη, τόσο για το εαυτόν μας όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών και οργανισμών μας και η Μαριλένα Σουλογιάννη, HR Director, Edenred Greece θα μιλήσει για τo employee journey.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην εργασία, ο Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner στο Found.ation, θα απαντήσει στην ερώτηση: «Ποια προσόντα πρέπει να έχει το στέλεχος του αύριο και τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί για να το υποστηρίξουν;». Επίσης, ο Απόστολος Κουμαρινός, Ιδρυτής των the SPEAKERS, θα μας παρουσιάσει τους καινοτόμους, διαφορετικούς, διαδραστικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε με επίδραση.

Τέλος, o Γιώργος Καπούλας, Managing Partner, be in | Experiential People Development θα οργανώσει ένα gamification challenge, ενώ θα υπάρξουν εκπλήξεις καταλήγει η ανακοίνωση.