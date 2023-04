«Future4VET»: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ταξίδι μελέτης στο Αμβούργο

Σειρά επαφών με εκπροσώπους ακαδημαϊκών κέντρων, εργαστηρίων, σχολών και εταιρειών έργο των οποίων είναι η σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, είχαν οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα στο πρώτο ταξίδι-μελέτης στο Αμβούργο, με θέμα «Περιφερειακές ανάγκες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της δια βίου μάθησης», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου “Future4VET“.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ταξίδι αυτό συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς εκπρόσωποι του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του ΠΕΠΑΛ Περάματος, του Δημόσιου ΙΕΚ Αιγάλεω, του Δημόσιου ΙΕΚ Ορεστιάδας και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Από γερμανικής πλευράς συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας (BMBF), του Ινστιτούτου Έρευνας FIAP e.V., του φορέα Arbeit und Leben Hamburg και του Κέντρου Αεροδιαστημικής (DLR).

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επαγγελματικές σχολές, όπως το ITECH και πανεπιστήμια, όπως το Vocational University of Hamburg (BHH), σε διεπιστημονικά εργαστήρια και ειδικότερα στα Creative Sρace for Technical Innovations (CSTI) και Artificial Intelligence Lab of HAW και σε εταιρείες που συνεργάζονται στενά με επαγγελματικές σχολές, όσον αφορά την απορρόφηση των σπουδαστών για το πρακτικό κομμάτι των σπουδών τους, με χαρακτηριστικότερες τη Mankiewicz Gebr. & Co. και τη MA-CO Maritimes Competenzcentrum GmbH.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου “Future4VET”, το οποίο αποσκοπεί στην ελληνογερμανική συνεργασία για την υποστήριξη της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΣΠΑΕ) και την πιλοτική ανάπτυξη της "πράσινης" επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω ελληνικών εκπαιδευτικών φορέων είναι προγραμματισμένα συνολικά τρία ταξίδια-μελέτης στη Γερμανία. Σκοπός αυτών των ταξιδιών είναι ο αναπροσανατολισμός του ελληνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με γνώμονα την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει το αντίστοιχο γερμανικό.

Στόχοι του “Future4VET” είναι:

Η μεταφορά γνώσης στα περιφερειακά συμβούλια (ΣΣΠΑΕ) για την οικοδόμηση δεξιοτήτων σε επαγγελματικούς τομείς που καλύπτουν νέες ανάγκες της αγοράς

στα περιφερειακά συμβούλια (ΣΣΠΑΕ) για την οικοδόμηση δεξιοτήτων σε επαγγελματικούς τομείς που καλύπτουν νέες ανάγκες της αγοράς Η ανάπτυξη νέων– καινοτόμων προφίλ επαγγελμάτων

καινοτόμων προφίλ Η διαμόρφωση σύγχρονων μοντέλων εκπαίδευσης που θα υποστηρίξουν τις μεγα-τάσεις του πράσινου προσανατολισμού (greening) και της ψηφιοποίησης.

Το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια 3 έτη και χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας (BMBF) και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Υποστηρίζεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας FIAP e.V. (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμα Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη), το οποίο είναι επικεφαλής της σύμπραξης και τον φορέα “Arbeit und Leben Hamburg”, που συνεισφέρει επίσης με την τεχνογνωσία του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα: https://griechenland.ahk.de/gr/ekpaideysi/future4vet