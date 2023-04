Alpha Bank: Πώς θα εφαρμοστεί το υβριδικό μοντέλο εργασίας

Συνολικά 3.200 εργαζόμενοι στην Alpha Bank θα μπορούν από τις 15 Μαΐου να απασχολούνται από το σπίτι δύο μέρες την εβδομάδα, καθώς η τράπεζα προωθεί την πιλοτική εφαρμογή υβριδικού μοντέλου για τους εργαζόμενους των κεντρικών υπηρεσιών και των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου στο εσωτερικό.

Πρόκειται για το μοντέλο απομακρυσμένης εργασίας που έχει οικειοθελή χαρακτήρα και θα εφαρμοστεί πιλοτικά, από τις 15 Μαΐου και για 6 μήνες, προκειμένου να δοκιμαστεί, να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα και να θεσμοθετηθεί με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και παραλλαγές.

Ήδη, από την πρώτη ημέρα ενημέρωσης των εργαζόμενων, σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν πάνω από 120 αιτήσεις από εργαζόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα, με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων να υπολογίζουν ότι τελικά θα επιλέξει την εξ αποστάσεως εργασία για δύο μέρες την εβδομάδα τουλάχιστον το 80% του προσωπικού.

Το μέτρο δυνητικά αφορά περίπου 3.200 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 2.900 εργάζονται στις κεντρικές υπηρεσίες της τράπεζας και οι υπόλοιποι 300 στις θυγατρικές του ομίλου, στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αποδοχής έως το τέλος του μήνα προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξει η υπογραφή προσαρτήματος σύμβασης με τους όρους και τις υποχρεώσεις που προβλέπει για τα δύο μέρη, εργαζόμενους και εργοδότη, η σχετική νομοθεσία.

Βέβαια, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αυτών απασχολούνταν όλο το προηγούμενο το διάστημα -από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και εφεξής - με το λεγόμενο υβριδικό μοντέλο εργασίας, ήτοι κάποιες μέρες από το γραφείο και κάποιες από το σπίτι.

Πρόκειται, άλλωστε, για βασική επιλογή κυρίως των νεότερων εργαζόμενων, καθώς και όσων ασχολούνται με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, ενώ δεν είναι λίγοι οι εργαζόμενοι που θέτουν ως προαπαιτούμενο πλέον την τηλεργασία, προκειμένου να επιλέξουν μια δουλειά ή να παραμείνουν σ' αυτήν.

Στη χώρα μας, μάλιστα, σχετικά πρόσφατα, με τον νόμο 4808/2021 θεσμοθετήθηκαν μια σειρά από μέτρα που αφορούν την τηλεργασία, όπως ότι εφαρμόζεται μετά από συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων και μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί από τον εργοδότη και μόνο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας (και σχετική κυβερνητική απόφαση), ενώ μπορεί να εφαρμοστεί μονομερώς με αίτηση του εργαζομένου σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του.

Με τον ίδιο νόμο, άλλωστε, ξεκαθαρίζεται ότι ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος του εξοπλισμού για την τηλεργασία, καθώς και το κόστος των τηλεπικοινωνιών, της συντήρησης του εξοπλισμού και της αποκατάστασης των βλαβών, ενώ απαγορεύεται η χρήση κάμερας (web cam) για τον έλεγχο της απόδοσης του εργαζομένου. Ορίζεται δε ότι οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Η διοίκηση της τράπεζας προχώρησε στην απόφαση αυτή με στόχο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank, να συνδυαστεί αρμονικά η εργασία, η ισορροπία στην προσωπική ζωή των εργαζόμενων, αλλά και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με τον περιορισμό των μετακινήσεων και της κατανάλωσης ενέργειας.

Πρόκειται για μοντέλο που εφαρμόζεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και, σύμφωνα με την παγκόσμια μελέτη «Resetting Normal: Defining the New Era of Work» που διεξήχθη πρόσφατα σε 25 χώρες και 15.000 άτομα, το 82% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως το υβριδικό μοντέλο εργασίας αποτελεί βέλτιστη επιλογή, καθώς αισθάνονται το ίδιο ή και περισσότερο παραγωγικοί και υγιείς.

Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, δεν πρόκειται να θιγεί το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων, ούτε η εφαρμογή του νέου μοντέλου μπορεί να επηρεάσει τις άδειες. Τέλος υπογραμμίζεται ότι το ωράριο παραμένει και ισχύει όπως ακριβώς προβλέπεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η κάλυψη του κόστους επιβαρύνει την Τράπεζα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Να σημειωθεί ότι και η Eurobank από το περασμένο καλοκαίρι εφαρμόζει το υβριδικό μοντέλο εργασίας στις κεντρικές της υπηρεσίες, ενώ και η Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Συλλόγου Εργαζομένων προβλέπει την δυνατότητα αυτή.

Να σημειωθεί άλλωστε ότι και η κλαδική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της ΟΤΟΕ καθιερώνει υβριδικό μοντέλο για εργαζόμενους που δεν έχουν φυσική επαφή με τους πελάτες, ώστε να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται από τον χώρο τους για έως 2 ή 3 μέρες την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματός τους.