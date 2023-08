Νέα συνεργασία ΕΥ Ελλάδος και InvestGR Forum

Η EY Ελλάδος και το InvestGR Forum συνεργάζονται, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece.

Στις 3 Οκτωβρίου, η ΕΥ θα παρουσιάσει, κατ' αποκλειστικότητα και σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στο 6th InvestGR Forum 2023: Greece, Staying the Course, τα ευρήματα της έρευνας που διεξάγει σε παγκόσμια κλίμακα, με τίτλο: «EY Attractiveness Survey: Ελλάδα 2023».

Ειδικότερα, στο εναρκτήριο πάνελ συζήτησης του 6th InvestGR Forum 2023, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα βασικά ευρήματα της έρευνας της EY, «Attractiveness Survey: Ελλάδα 2023», με θέμα την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Η πέμπτη έκδοση της ετήσιας έρευνας της EY θα αποτυπώσει τις απόψεις της επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, αλλά και τα σημεία προς βελτίωση, καταγράφοντας, επίσης, τις επιδόσεις της στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) κατά το περασμένο έτος, καθώς και την πορεία της ως επενδυτικού προορισμού συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Η έρευνα, η οποία αποτελεί αυτόνομο μέρος της ευρύτερης σειράς ερευνών του παγκόσμιου προγράμματος EY Αttractiveness, για την ελκυστικότητα διαφόρων χωρών και γεωγραφικών περιοχών ως επενδυτικών προορισμών, βασίζεται σε σημαντικό δείγμα στελεχών μεγάλων ξένων επιχειρήσεων, που είτε έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, είτε αποτελούν δυνητικούς επενδυτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε:

«Παρά τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, και τις συνεχιζόμενες πιέσεις ενός απαιτητικού παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, υλοποιεί ένα φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, και διεκδικεί σταθερά έδαφος στα ραντάρ των διεθνών επενδυτών. Η συνεργασία μας, για ακόμη μια χρονιά, με το InvestGR Forum, μας δίνει μία μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε και να αναλύσουμε, για πρώτη φορά, τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνάς μας, Attractiveness Survey Ελλάδα, τα οποία αναμένονται ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα».

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum και Διευθύνων Σύμβουλος της PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, σχολίασε ως εξής: «Με ιδιαίτερη προσμονή, αναμένουμε τα φετινά αποτελέσματα της μοναδικής, σε εύρος και πληρότητα, έρευνας της ΕΥ για την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Κι αυτό, γιατί η χώρα βρίσκεται στην αρχή μιας νέας κυβερνητικής θητείας, με σημαντικές προκλήσεις, όπως και όχι αμελητέους κινδύνους, ενόψει, στοιχεία που δικαιολογούν το αυξημένο ενδιαφέρον πολλών εταίρων για τα ευρήματα της έρευνας, την οποία, για μιαν ακόμη χρονιά, θα έχουμε το προνόμιο και τη χαρά να φιλοξενήσουμε και να συζητήσουμε στο 6th InvestGR Forum 2023».

Το 6th InvestGR Forum 2023: Greece, Staying the Course οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS για έκτη συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2023 (Ωδείο Αθηνών), με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ θα είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.