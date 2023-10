ΣΕΠΕ: Διεθνείς βραβεύσεις για την Ελλάδα στο συνέδριο πληροφορικής WCIT

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ανακοινώνει τη βράβευση 8 ελληνικών υποψηφιοτήτων στα WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards 2023”, τα οποία παρουσιάστηκαν στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Πληροφορικής “WCIT 2023”, στο Κούτσινγκ της Μαλαισίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Ελλάδα φέτος κατέκτησε 8 διακρίσεις, φτάνοντας συνολικά στα 38 βραβεία μέχρι τώρα στα WITSA Global ICT Excellence Awards. Οι φετινές διακρίσεις των PROSVASIS, μέλος του SOFTONE Group, Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), [i2.d] technologies, SPACE HELLAS, EPSILON NET GROUP και ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αποδεικνύουν ακόμη μια φορά τη δυναμική παρουσία του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας, που διαπρέπει συνεχώς με τις Ελληνικές υποψηφιότητες που υποβάλλει ο ΣΕΠΕ τα τελευταία 17 χρόνια στην παγκόσμια διοργάνωση των “WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards”.

Award Winner στην κατηγορία “Emerging Digital Solutions Award (Private Sector/NGO)” αναδείχθηκε η υποψηφιότητα της εταιρείας PROSVASIS, μέλος του SOFTONE Group, για το “Prosvasis GO Web Application”. Το Prosvasis GO είναι μία σύγχρονη cloud web συνδρομητική πλατφόρμα, που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας πολύ μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Με ισχυρή λειτουργικότητα και μεγάλη ευκολία χρήσης, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες της να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους, να περιορίσουν το κόστος τους και να διαχειριστούν καλύτερα τις σχέσεις τους με πελάτες, παρέχοντας τους αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Παράλληλα, διασφαλίζει την εναρμόνιση με τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις, που προκύπτουν από την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ.

Το Prosvasis GΟ εντός 3 ετών έχει ξεπεράσει τις 45.000 συνδρομές - εκ των οποίων 12.000 αφορούν σε επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας. Εντός του Μαΐου 2023, οι χρήστες ξεπέρασαν το κατώφλι των 90.000 ενεργών χρηστών, που αποστέλλουν περίπου 1,4 εκ. εγγραφές μηνιαίως στην ΑΑΔΕ. Η ικανοποίηση των πελατών του Prosvasis GO είναι 92% και ο δείκτης σύστασης 89% (ειδική έρευνα ικανοποίησης πελατών, Φθινόπωρο 2022).

Η κυρία Ιωάννα Κωτσόγιαννη, Γενική Διευθύντρια της PROSVASIS, δήλωσε:

“Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που η PROSVASIS για την εφαρμογή Prosvasis GO, έλαβε την κορυφαία διάκριση από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας (WITSA). Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή μας στην παροχή τεχνολογικά καινοτόμων και αξιόπιστων λύσεων, που στόχο έχουν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αυτή η επιτυχία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά και τη δημιουργικότητα της ομάδας μας. Κάθε μέλος έχει συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μίας λύσης που ξεχωρίζει σε διεθνές επίπεδο. Είμαι πεπεισμένη ότι ακολουθώντας με συνέπεια τη στρατηγική μας και διατηρώντας σε προτεραιότητα την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με επιτυχία λύσεις υψηλής αξίας στις επιχειρήσεις. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς το ΣΕΠΕ για την πολύτιμη βοήθειά του, η οποία ήταν καθοριστική για την επιτυχή προώθηση της υποψηφιότητάς μας”.

Στην κατηγορία “Digital Transformation of the year, Public Sector” διακρίθηκε ως Award Winner η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το “Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)”. Η ΓΓΠΣΔΔ (νυν Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδίασε, ανέπτυξε και έχει την ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), το οποίο αποτελεί κεντρικό κόμβο (ενιαίο περιβάλλον-υποδομή) για τη διασύνδεση όλων των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δημοσίου, προκειμένου να αντλούνται άμεσα τα απαιτούμενα επιχειρησιακά δεδομένα για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών.

Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου επιτυγχάνεται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που διατίθενται μέσω του ΚΕΔ. Επίσης, για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου, η πρόσβαση πραγματοποιείται με τον ασφαλή μηχανισμό αυθεντικοποίησης χρηστών της ΓΓΠΣΨΔ (κωδικοί TaxisNET) που παρέχει το ΚΕΔ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου με ασφαλή και άμεση πρόσβαση στα απαιτούμενα κάθε φορά δεδομένα που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, ώστε να μη χρειάζονται οι πολίτες να προσκομίζουν δικαιολογητικά και βεβαιώσεις για να εξυπηρετηθούν και όλα να γίνονται αυτοματοποιημένα.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διακρίθηκε και ως Runner Up στην κατηγορία “Digital Opportunity/Inclusion Award, Public Sector” για το “myDESKlive, Ραντεβού & εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου”. Tο myDeskLive είναι μια καινοτόμος ψηφιακή υπηρεσία που σχεδίασε, ανέπτυξε και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (νυν Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με πολλούς κομβικούς δημόσιους φορείς. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να προγραμματίσουν ραντεβού για συναλλαγές με τους φορείς, είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη μέσω του ίδιου ψηφιακού περιβάλλοντος. Η πλατφόρμα είναι ασφαλής, καθώς απαιτεί τη χρήση των διαπιστευτηρίων Taxisnet για να επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτήν και επίσης εγγυάται την προστασία των δεδομένων που αναφέρονται και ανταλλάσσονται στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, καθώς η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω κρυπτογραφημένου καναλιού.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 400.000 ραντεβού.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Καθ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, επεσήμανε:

“Είναι εξαιρετικά τιμητική για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η βράβευση των καινοτόμων δράσεων μας από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας (WITSA) στα “WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards”. Αποδεικνύει ότι μπορούμε να πρωτοπορήσουμε και να παρουσιάσουμε, ως χώρα, βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διεθνή κλίμακα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέρνουμε να εξυπηρετήσουμε τους Έλληνες πολίτες πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, διευκολύνοντας την καθημερινότητα όλων”.

Στην κατηγορία “Digital Transformation of the Year, Private Sector/NGO”, η [i2.d] technologies διακρίθηκε ως Merit Winner για την υπηρεσία “petranna™.db service”. Το petranna™.db, η μοναδική υπηρεσία διάθεσης βάσεων δεδομένων στο Cloud με ενσωμάτωση του μοντέλου SaaS σε αυτές, κεφαλαιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα της multi-tenancy αρχιτεκτονικής, εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας αναφορικά με χρηματοοικονομικούς πόρους, ανθρώπινο δυναμικό και με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους. Με το πρωτοποριακό petranna™.db, η [i2.d] technologies έρχεται να δώσει πολύτιμα πλεονεκτήματα, διευκολύνοντας τη μετάβαση και τη λειτουργία των βάσεων δεδομένων στο Cloud σε μια έτοιμη, πλήρως αυτοματοποιημένη υπηρεσία. H [i2.d] technologies είναι μια Β2Β deep-tech νεοφυής ελληνική start-up η οποία παρέχει για πρώτη φορά στα τεχνολογικά δεδομένα πρωτοποριακές λύσεις στο Cloud σε ένα game-changer πακέτο υπηρεσιών μέσω της υπηρεσίας petranna™.db, με σκοπό να διευκολύνει τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή.

Για τη σημαντική βράβευση της [i2.d] technologies στα διεθνή βραβεία Global Innovation & Tech Excellence 2023 του Παγκόσμιου Συνδέσμου Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Υπηρεσιών WITSA, ο κύριος Ιωάννης Δημητριάδης, Ιδρυτής και Managing Director της εταιρείας δήλωσε:

“Για εμάς στην [i2.d], αυτό το βραβείο αποτελεί ορόσημο των άοκνων προσπαθειών μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνολογικής καινοτομίας. Αποτελεί επίσης την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η [i2.d] technologies με το petranna™.db πρωτοστατούν στην αγορά βάσεων δεδομένων ως υπηρεσία (DataBase-as-a-Service, DBaaS) παγκοσμίως. Κοινώς, ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδομένα στην αγορά. Νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε οι πρώτοι που προσφέρουμε μια καινοτόμο υπηρεσία σε παγκόσμιο επίπεδο με το petranna™.db, τη ναυαρχίδα μας, που επιτρέπει τη μετατροπή οποιασδήποτε σχεσιακής βάσης δεδομένων σε έτοιμη για SaaS χρήση και, συνεπώς, την αξιοποίησή της απευθείας στο Cloud. Πιστεύουμε ότι με το να βρισκόμαστε εδώ σήμερα, αποδεικνύουμε πως οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να καινοτομήσουν στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά και να ξεχωρίσουν ανάμεσα στους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς”.

Ως Award Winner στην κατηγορία “Innovative eHealth Solutions Award, Public Sector” διακρίθηκε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) με την υποψηφιότητα “Ηλεκτρονική Εφαρμογή για διαγνωστικές εξετάσεις & εξέταση κατά της πρόληψης του καρκίνου του μαστού”. Η ιδέα για την ανάπτυξη ενός συστήματος Προληπτικής Ιατρικής ήρθε ως συνέχεια των ηλεκτρονικών εφαρμογών Υγείας που αναπτύχθηκαν στη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Η έλευση της πανδημίας έδωσε ώθηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικότερα σε όλους τους κλάδους των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υγείας. Η προληπτική ιατρική διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη, παρέχοντας μια προληπτική προσέγγιση για την πρόληψη ασθενειών πριν εμφανιστούν, αντί για τη θεραπεία τους μόλις εμφανιστούν. Είναι ένα καινοτόμο σύστημα και εξαιρετικά ωφέλιμο, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου δεν έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν, με τις ακόλουθες δύο βασικές λειτουργίες:

Ενημερώνει/υπενθυμίζει στον δικαιούχο Πολίτη ότι έχει συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκ νέου διενέργεια του περιοδικού του ελέγχου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ενημερώνει γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών ότι έχει ολοκληρωθεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη μαστογραφία τους

Καταγράφει και παρακολουθεί τη διαδρομή του πολίτη στο σύστημα υγείας ανάλογα με τα αποτελέσματα των προληπτικών εξετάσεων.

“Η βράβευσή μας από τον οργανισμό WITSA αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας στην ΗΔΙΚΑ και συνιστά έμπρακτη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού όλων των στελεχών. Αποτελεί επίσης άλλη μία αναγνώριση της εμπειρίας και της ικανότητας της ΗΔΙΚΑ στην υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και ευχρηστία για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας”, δήλωσε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ κυρία Νίκη Τσούμα.

Ως Merit Winner βραβεύτηκε η Space Hellas, στην κατηγορία “Sustainable Growth/Circular Economy Award, Private Sector/NGO” για το έργο “Εγκατάσταση Μετεωρολογικών Σταθμών & Ανάπτυξη Υποδομής Διαδικτυακής Πύλης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας”, που αφορά στην αναβάθμιση του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συνολικά εκατό τριών συστημάτων πέντε διαφορετικών τύπων, την αναβάθμιση του κεντρικού μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού συστήματος, καθώς και την υποδομή υλικού και λογισμικού για την παραγωγή και διανομή μέσω Διαδικτύου (Portal) δεδομένων από επιφανειακούς σταθμούς, μετεωρολογικών προβλέψεων, κλιματικών προϊόντων κ.λπ. σε κάθε ενδιαφερόμενο για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στόχος του έργου είναι η παροχή ολοκληρωμένων, μετεωρολογικών πληροφοριών σε κρίσιμους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς τομείς, σε δημόσιους φορείς, σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στον απλό πολίτη, με φιλικό τρόπο μέσω του διαδικτύου ή άλλων σύγχρονων πηγών πληροφόρησης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sρace Hellas, Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, δήλωσε χαρακτηριστικά:

“Είμαστε χαρούμενοι που για μια ακόμη φορά η εταιρεία μας διακρίθηκε από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η διάκρισή μας ως Merit Winner των 2023 WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards, στην κατηγορία “Sustainable Growth/Circular Economy (Private Sector/NGO)”, μας τιμά ιδιαίτερα. Το έργο αναβάθμισης του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το οποίο διακριθήκαμε είναι πολύ σημαντικό, λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Τα οφέλη του έργου πολλαπλά, καθώς από τη μετεωρολογική πληροφορία επηρεάζονται τόσο οι κρατικές υπηρεσίες, όσο και οι φορείς που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την αναγνώριση, σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτού του τόσο σημαντικού έργου που υλοποιήσαμε αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία μας σε ένα ευρύτατο φάσμα σύγχρονων τεχνολογιών, στον χώρο της ανάπτυξης και υποστήριξης Δικτύων Ραντάρ Μετεωρολογίας”.

Award Winner στην κατηγορία “Best Tech Place to Work Award, Private Sector/NGO” για το έργο “Transforming the Workplace into a Tech Haven”, διακρίθηκε η EPSILON NET GROUP.

Ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Ελληνικών Επιχειρήσεων, ο Όμιλος Epsilon Net επενδύει συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας μια σειρά από ολιστικές λύσεις που καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες. Με motto “Our People have the Super Power”, ο Όμιλος δείχνει την προσήλωσή του στις εργασιακές αξίες που αντανακλώνται στο χαμόγελο, τη θέληση και την υπερηφάνεια των 1200+ εργαζομένων, δημιουργώντας μια ενωμένη ομάδα με κοινά όνειρα. Αποδεικνύει πως οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινή εργασιακή εμπειρία, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ανάπτυξης, στο οποίο η ανθρώπινη προσπάθεια αξιοποιεί στο έπακρο τη δύναμη της τεχνολογίας. H διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει για ακόμα μία φορά τον υψηλό βαθμό επιχειρησιακής καινοτομίας που χαρακτηρίζει τον Όμιλο Epsilon Net και αναδεικνύει την ανθρωποκεντρική του φιλοσοφία.

Παράλληλα, η Βασιλική Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET, τιμήθηκε ως Award Winner στην κατηγορία “Women in Tech Award, Private Sector/NGO”. Η κυρία Αναγνώστου έχει επιδείξει υποδειγματικές ηγετικές ικανότητες, τεχνική εξειδίκευση και συνεχή δέσμευση για την ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας και την προώθηση της ισότητας των φύλων στην παγκόσμια βιομηχανία της Πληροφορικής. Είναι σθεναρός υπέρμαχος της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας του Ομίλου Epsilon Net. Ως επιστέγασμα της φιλοσοφίας αυτής, ο Όμιλος έχει λάβει συνολικά 14 διακρίσεις σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για το Εργασιακό Περιβάλλον, μεταξύ άλλων και το βραβείο Best Workplaces for Women Hellas 2023. Με το 97% των εργαζομένων να δηλώνει ότι αντιμετωπίζεται δίκαια ανεξαρτήτως φύλου, το 47% του εργατικού δυναμικού να αποτελείται από γυναίκες και το 44% των θέσεων ευθύνης να καλύπτεται από γυναίκες, ο Όμιλος EPSILON NET και η κυρία Αναγνώστου προσωπικά αποδεικνύουν την προσήλωσή τους στην ισότητα των φύλων και στο σεβασμό της διαφορετικότητας.

“Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις σημαντικές αυτές διακρίσεις, λόγω του διεθνούς κύρους των WITSA Global Innovation and Tech Excellence Awards. Τα βραβεία αποδεικνύουν ότι ο Όμιλός μας συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης. Δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον εργασίας που αναδεικνύει την ανθρώπινη δυναμική και αυτό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους κατέχουμε την πρώτη θέση στον κλάδο του Business Software στην Ελλάδα. Το βραβείο Women in Tech Award αποτελεί προσωπική τιμή, αλλά κυρίως επιβραβεύει την προσπάθεια της Διοικητικής μας Ομάδας για τη δημιουργία ενός δίκαιου για όλους, οικοσυστήματος ανάπτυξης. Είναι ιδιαίτερη τιμή να αποτελώ μέλος μιας ομάδας που δεσμεύεται για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Με αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της Διοικητικής Ομάδας, για άλλη μια φορά το καθένα από τα 1200+ στελέχη μας, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας», ανέφερε η κυρία Βασιλική Αναγνώστου, Γενική Διευθύντρια & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου EPSILON NET.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου (φωτ.), επεσήμανε:

“Δεν μπορούμε να νιώθουμε τίποτα λιγότερο παρά αμέριστη χαρά και υπερηφάνεια για τις διακρίσεις που κέρδισε και φέτος η Ελλάδα στα “WITSA Global ICT Excellence Awards 2023”. Οι Ελληνικές συμμετοχές απέσπασαν 8 βραβεία και έχουμε φτάσει τα 38 συνολικά, δηλώνοντας κάθε χρόνο μια πολύ δυναμική παρουσία απέναντι σε χώρες που θεωρούνται ψηφιακές υπερδυνάμεις. Η Ελλάδα κατέχει πλέον στον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας την ανταγωνιστική θέση που της αξίζει. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλες τις υποψηφιότητες για τη διάκριση τους, αλλά και σε ολόκληρη την Ελληνική βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας που δε σταματά κάθε χρόνο να ξεχωρίζει, να καινοτομεί και να ανοίγει νέους δρόμους σε παγκόσμιο επίπεδο”.

Ο ΣΕΠΕ στηρίζει τις υποψηφιότητες για τα “WITSA Global ICT Excellence Awards”, με κύριο στόχο να φέρει στο προσκήνιο πρωτοβουλίες, εφαρμογές, αλλά και επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες θα προβάλουν το σύγχρονο ψηφιακό πρόσωπο της χώρας παγκόσμια, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Ο WITSA ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί κοινοπραξία συνδέσμων πληροφορικής από 80 και πλέον χώρες, οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.