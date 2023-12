Ποια πεντάστερα ξενοδοχεία ανοίγουν τις πύλες τους το 2024

Ξενοδοχειακές αφίξεις πολλών αστέρων έχουν δρομολογηθεί για το 2024 σε δημοφιλείς -και όχι μόνο- ελληνικούς προορισμούς, με τη χώρα μας να αποτελεί πλέον πόλο έλξης για τα διεθνή brands που επενδύουν στον ελληνικό τουρισμό και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους.

Αλυσίδες όπως η Hyatt, η Marriott και η One&Only, με εμπορικά σήματα που είτε έχουν παρουσία στη χώρα είτε αποκτούν για πρώτη φορά θέση στον εγχώριο ξενοδοχειακό χάρτη, ενισχύουν το αποτύπωμά τους προσφέροντας παροχές υψηλών προδιαγραφών ανά την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, νέα ξενοδοχεία προσθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους και εγχώριες ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως η Λάμψα, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

To υψηλό ενδιαφέρον που διαπιστώνεται για την άφιξη ξένων ξενοδοχειακών brands στην Ελλάδα ανέδειξε, μάλιστα, πρόσφατα ο Βασίλης Φωτόπουλος, Associate Director, Hospitality Colliers Greece, στο πλαίσιο του 24ου συνεδρίου της Prodexpo. Όπως επεσήμανε, μόνο το 9% των brands στην Ελλάδα είναι διεθνές, όταν στην Ιταλία αυτό το ποσοστό είναι στο 22% και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 45%.

Ενδεικτικά, πάντως, της διείσδυσης των ξένων brands στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας benchmarking που διενεργεί η Ενωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού σε συνεργασία με την GBR Consulting, βάσει των οποίων μόνο στην Αττική υπάρχουν 18 διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες με 34 brands.

Hyatt

To ντεμπούτο του brand Zoëtry Wellness & Spa Resorts στην Ελλάδα μέσα στο 2024 έχει δρομολογήσει η Hyatt Hotels Corporation. Tο νέο ξενοδοχείο της διεθνούς αλυσίδας, η οποία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα, αναμένεται να λειτουργήσει στη Χαλκιδική στα μέσα του 2024. Το all-inclusive resort Zoëtry Halkidiki θα αποτελέσει, μάλιστα, το δεύτερο ξενοδοχείο με το brand Zoëtry Wellness & Spa Resorts στην Ευρώπη.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 105 δωματίων και σουιτών, αναπτύσσεται από την AF Partners κοντά στη Σάνη και αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη του brand της Hyatt στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης. Αλλωστε, το συγκεκριμένο brand αποτελεί μέρος της Inclusive συλλογής του χαρτοφυλακίου με τα πολυτελή all-inclusive brands resorts του ομίλου Hyatt Hotels Corporation.

Marriott

Παρουσία στα Δωδεκάνησα αναμένεται να αποκτήσει το 2024 ένας από τους ξενοδοχειακούς κολοσσούς διεθνώς, η Marriott International. Με όχημα το Patmos Aktis Suites & Spa, η διεθνής αλυσίδα ενισχύει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα με το brand The Luxury Collection. Το Patmos Aktis, a Luxury Collection Resort & Spa, Greece, όπως θα μετονομαστεί το ξενοδοχείο που ανήκει στο επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap (SMERC), πρόεδρος του οποίου είναι ο Νίκος Καραμούζης, αναμένεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2024 και θα αποτελέσει το μοναδικό πολυτελές θέρετρο στην Πάτμο.

Το resort θα περιλαμβάνει τα 56 δωμάτια, σουίτες και βίλες που υφίστανται ήδη, ενώ προβλέπεται η κατασκευή επιπλέον δωματίων το 2025 και η δημιουργία ενός σύγχρονου εστιατορίου που θα σερβίρει τοπικά εδέσματα με μοντέρνα προσέγγιση.

Με την άφιξή της στα Δωδεκάνησα, η Marriott επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της στον κλάδο της φιλοξενίας επί ελληνικού εδάφους, δεδομένου ότι έχει υπό την ομπρέλα της τη μερίδα του λέοντος των ξενοδοχείων της χώρας.

Brown

Με 4 νέα ξενοδοχεία μέσα στους πρώτους μήνες του 2024 θα εμπλουτίσει το portfolio της η Brown Hotels. Σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο του ισραηλινών συμφερόντων ξενοδοχειακού ομίλου, μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένεται να κάνουν το ντεμπούτο τους 4 μονάδες στην καρδιά της Αθήνας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μέσα στο α’ τρίμηνο του 2024 θα κάνει πρεμιέρα στην αθηναϊκή ξενοδοχειακή αγορά το Brown Glow. Το ακίνητο, στο οποίο θα στεγάζεται το ξενοδοχείο των 220 δωματίων, βρίσκεται στην οδό Λυκούργου. Η συγκεκριμένη επένδυση κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων της εταιρείας στην Ελλάδα, δεδομένου ότι το εν λόγω ακίνητο δεν λειτουργούσε ως ξενοδοχείο και ως εκ τούτου πραγματοποιείται ριζική ανάπλασή του.

Τους πρώτους μήνες του 2024 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και το Brown Domino, ξενοδοχείο δυναμικότητας 46 δωματίων που θα βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους, στην καρδιά της Αθήνας, όπου η ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει έντονη παρουσία.

Για το 2024 έχει δρομολογηθεί και η λειτουργία του πλήρως ανακαινισμένου Brown Museum, δυναμικότητας 93 δωματίων. Το ξενοδοχείο, που ανήκε στον όμιλο Hotels of Athens, ο οποίος συνδέεται με τον επιχειρηματία Γιώργο Τσακίρη, πρώην πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, θα βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Ομονοίας.

Στα μέσα του 2024 θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του και το Villa Sans Rival, δυναμικότητας 46 δωματίων. Πρόκειται για το παλιό House Sans Rival, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, πλησίον της Ομόνοιας.

Fattal

Με δύο νέα ξενοδοχεία αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα η ισραηλινών συμφερόντων Fattal, με όχημα ανάπτυξης σε Ελλάδα και Κύπρο τη Leonardo Hotels & Resorts Mediterreanean.

Tον Οκτώβριο του 2024 αναμένεται, βάσει χρονοδιαγράμματος, να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες του το νέο ξενοδοχείο της Fattal στη Θεσσαλονίκη. Το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει υπό το εμπορικό σήμα ΝΥΧ και θα είναι το δεύτερο με το συγκεκριμένο brand στην Ελλάδα μετά το 5άστερο NYX Esperia Palace Hotel Athens. Η νέα μονάδα θα βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή 1, στα Λαδάδικα, και θα διαθέτει 135 δωμάτια.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας, η οποία χτίζει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία μέσα στο νέο έτος του παλιού Kandia Castle στην περιοχή Κάντια, στο Ναύπλιο. Η εταιρεία απέκτησε το 2022 έπειτα από δημοπρασία το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 100 δωματίων, και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο υπερπολυτελές resort θα επαναλειτουργήσει με το εμπορικό σήμα Limited Edition by Leonardo την προσεχή σεζόν.

One&Only

Την άνοιξη του 2024 θα κάνει τελικά πρεμιέρα το νέο 5άστερο ξενοδοχείο με κατοικίες One&Only Kea Island στην Τζια, μια επένδυση άνω των 150 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα της Kerzner International, μητρικής της One & Οnly, θα αποτελέσει το δεύτερο asset της υπερπολυτελούς αλυσίδας στη χώρα μας μετά το ντεμπούτο του One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα.

Το One&Only Kéa Island θα διαθέτει 75 βίλες, ενός και δύο υπνοδωματίων, όλες με ιδιωτικές πισίνες, ένα beach club και ένα πολυτελές spa, που θα φέρει την υπογραφή της ελβετικής αλυσίδας Chenot, με τις τιμές των βιλών να ξεπερνούν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

Λάμψα

Μέσα στο 2024 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας το νέο asset της Λάμψα. Πρόκειται για το ξενοδοχείο που αναπτύσσεται στο διατηρητέο ακίνητο, ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ, το οποίο έχει μισθώσει στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού η εταιρεία για 30+10 χρόνια. To boutique ξενοδοχείο, που θα περιλαμβάνει 19 σουίτες και βρίσκεται στην οδό Ζαλοκώστα στον αριθμό 7, θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο Athens Capital Hotel-MGallery Collection της Κριεζώτου, έπειτα από επένδυση που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τον αρχικό προϋπολογισμό των 2,5 εκατ. ευρώ.

Grivalia

Τη φιλοσοφία του πολυτελούς camping θα συστήσει στους τουρίστες την άνοιξη του 2024 η Grivalia Hospitality με το «91 Athens Riviera», το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο Glamping and Members Club. Το νέο project της Grivalia Hospitality, η οποία μόλις τον περασμένο Νοέμβριο εγκαινίασε το υπερπολυτελές One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα, αναμένεται να ανατρέψει τους όρους της φιλοξενίας και να ενισχύσει το τουριστικό προφίλ της αθηναϊκής Ριβιέρας.

Το «91 Athens Riviera», που αναπτύσσεται σε έκταση 45.000 τ.μ. στη Βούλα, θα περιλαμβάνει 30 πολυτελείς σκηνές και θα παρέχει στους επισκέπτες και στα μέλη του την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων, όπου θα απολαμβάνουν υπηρεσίες και εμπειρίες που θα προβάλουν μια ολιστική προσέγγιση ευεξίας, χαλάρωσης και εκγύμνασης. Πιο συγκεκριμένα, το glamping της Βούλας θα περιλαμβάνει 8 μεγάλα γήπεδα τένις -και 2 μικρότερα- για τους λάτρεις του αθλήματος. Παράλληλα, ο χώρος θα περιλαμβάνει εσωτερικό/εξωτερικό γυμναστήριο με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, καθώς και γήπεδο beach volley, όπου όλοι οι επισκέπτες του glamping και τα μέλη του club θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ατομικά ή ομαδικά προγράμματα προπόνησης.

Για τη διαχείριση του project, η Grivalia Hospitality έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση με τον κορυφαίο όμιλο lifestyle φιλοξενίας Domes, υιοθετώντας το φημισμένο Domes Reserve concept.